/15 साल बाद बदल रही Apple की कमान: जानिए टिम कुक के 5 गेमचेंजर प्रोडक्ट्स, जिन्होंने कंपनी को दी नई पहचान

टेक कंपनी एप्पल की कमान बदलने जा रही है. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में टिम कुक का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है. इसके साथ ही उनके 15 साल के लंबे और सफल सफर पर विराम लग जाएगा. कंपनी के नए CEO जॉन टर्नस बनेंगे. कुक ने अपने कार्यकाल के दौरान न सिर्फ एप्पल को 5 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप तक पहुंचाया, बल्कि इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान और प्रभावशाली टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक भी बनाया. बता दें कि साल 2011 से कुक CEO की कमान संभाल रहे हैं.
कुक ने ऐप्पल को सिर्फ एक हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एप्पल के सर्विसेज इकोसिस्टम को मजबूत बनाया. कुक के लीडरशिप में कंपनी ने काफी तेजी से ग्रोथ की, लेकिन कुक को 5 बड़े प्रोडक्ट्स के लिए भी याद किया जाएगा, जिन्होंने स्मार्टफोन, वेअरेबल्स, कंप्यूटर्स और मिक्स्ड-रियलिटी डिवाइसेज के सेक्टर में कंपनी को नई दिशा दी. आइए जानते हैं कुक के कार्यकाल के 5 ऐसे प्रोडक्ट्स जो, टेक जगत में नया बदलाव लाए.
साल 2015 में टिम कुक ने एप्पल की पहली स्मार्टवॉच एप्पल वॉच लॉन्च की. इसे सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी के रूप में नहीं, बल्कि एक हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस के रूप में कंपनी ने पेश किया. इस वॉच में ECG, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग और क्रैश डिटेक्शन जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए. शुरुआत में यह ऐप्पल के लिए एक नई कैटेगरी थी, लेकिन समय के साथ यह कंपनी की सबसे सफल प्रोडक्ट लाइन्स में से एक बन गई.
इसके बाद वायरलेस ईयरबड्स का दौर आया. ऐप्पल ने 2016 में एयरपॉड्स पेश किए, जो आज कंपनी के सबसे सफल प्रोडक्ट्स में से एक हैं. इसमें ऐप्पल की W1 चिप का इस्तेमाल किया गया था, जिसने क्विक पेयरिंग, सीमलेस वायरलेस कनेक्टिविटी और बेहतर बैटरी मैनेजमेंट की सुविधा दी.
टिम कुक के सबसे प्रमुख योगदानों में से एक एप्पल की सर्विसेज को बढ़ावा देना रहा. उन्होंने ऐप स्टोर, आईक्लाउड और ऐप्पल म्यूजिक जैसी सर्विसेज की शुरुआत की और बाद में ऐप्पल पे और ऐप्पल टीवी प्लस को भी विस्तार किया. आज ऐप्पल का सर्विसेज बिजनेस सालाना 100 अरब डॉलर का बिजनेस बना चुका है. इसे कुक की सबसे बड़ी विरासत माना जाता है क्योंकि इसने ऐप्पल की कमाई के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया.
साल 2020 में ऐप्पल ने इंटेल प्रोसेसर्स को छोड़कर अपने खुद के डिजाइन किए गए ऐप्पल सिलिकॉन, M-सीरीज प्रोसेसर्स पर शिफ्ट होने का फैसला किया. इस कस्टम चिप ने कम बिजली की खपत में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, जिससे Mac सीरीज को नया अवतार मिला. अब ऐप्पल सिलिकॉन का दायरा सिर्फ मैक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आईपैड एयर और आईपैड प्रो जैसे डिवाइसेज को भी लैपटॉप जैसी पावर देता है.
साल 2023 में ऐप्पल ने अपना पहला स्पेशल कंप्यूटर पेश किया, जो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का कॉम्बिनेशन था. टेक्नोलॉजी के लिहाज से यह एक बेहतरीन डिवाइस है, जिसे यूजर सिर्फ आई ट्रैकिंग, हैंड जेस्चर, वॉइस कमांड और डिजिटल क्राउन की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं. हालांकि, यह हेडसेट बिजनेस के रूप में उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सका, जितनी कंपनी को उम्मीद थी.