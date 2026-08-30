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15 साल बाद बदल रही Apple की कमान: जानिए टिम कुक के 5 गेमचेंजर प्रोडक्ट्स, जिन्होंने कंपनी को दी नई पहचान

Apple लीडरशिप में एक ऐतिहासिक दौर का अंत होने जा रहा है. 15 सालों तक कंपनी की कमान संभालने के बाद CEO टिम कुक 31 अगस्त को पद छोड़ रहे हैं. उनके नेतृत्व में Apple ने 5 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप का आंकड़ा छुआ.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 30, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:06 AM IST
15 साल बाद बदल रही Apple की कमान: जानिए टिम कुक के 5 गेमचेंजर प्रोडक्ट्स, जिन्होंने कंपनी को दी नई पहचान
Image Credit: टिम कुक के टॉप 5 गेमचेंजर प्रोडक्ट

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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