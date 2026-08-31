/5 ट्रिलियन डॉलर छूने के तुरंत बाद 500 अरब डॉलर स्वाहा, टिम कुक के जाने के बाद जॉन टर्नस के सामने क्या हैं 3 सबसे बड़े खतरे?

28 जुलाई 2026 की तारीख टेक इंडस्ट्री और कॉरपोरेट जगत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई. इस दिन एप्पल (Apple) ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक किसी ने नहीं की थी. एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन (कुल बाजार मूल्य) 5 ट्रिलियन डॉलर (यानी लगभग 5 लाख करोड़ डॉलर) के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया. इस रिकॉर्ड तोड़ उछाल के साथ ही एप्पल ने चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी एनवीडिया (Nvidia) को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे वैल्युएबल कंपनी का ताज एक बार फिर अपने नाम कर लिया.
यह ऐतिहासिक मौका कंपनी के सीईओ टिम कुक (Tim Cook) के लिए बेहद भावुक और खास था. 15 साल तक एप्पल की कमान संभालने के बाद, 1 सितंबर 2026 को टिम कुक आधिकारिक तौर पर अपना पद छोड़ने वाले हैं. अपनी विदाई से ठीक कुछ हफ्ते पहले कंपनी को 5 ट्रिलियन डॉलर के शिखर पर पहुंचाना, किसी फिल्मी क्लाइमेक्स जैसा ही है.
कहानी की शुरुआत होती है 24 अगस्त 2011 से. जब एप्पल के संस्थापक और विजनरी नेता स्टीव जॉब्स ने गंभीर बीमारी के कारण सीईओ का पद छोड़ दिया (और उसके कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया), तब पूरी दुनिया में यही चर्चा थी कि क्या एप्पल अब खत्म हो जाएगी? स्टीव जॉब्स को एक ऐसा जादूगर माना जाता था जो हर बार आईफोन, आईपैड या मैकबुक जैसा कोई क्रांतिकारी प्रोडक्ट लाकर बाजार में तहलका मचा देते थे.
जब टिम कुक ने सीईओ की कुर्सी संभाली, तब एप्पल का कुल मार्केट कैप महज 348 अरब डॉलर था. आलोचकों का मानना था कि टिम कुक एक 'सप्लाई चेन एक्सपर्ट' तो हैं, लेकिन वे स्टीव जॉब्स की तरह नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते. हालांकि, टिम कुक ने शांत रहकर काम किया और अगले 15 सालों में जो नतीजे दिए, उसने पूरी दुनिया का मुंह बंद कर दिया.
- 2,180% का तगड़ा रिटर्न: टिम कुक के 15 साल के कार्यकाल के दौरान एप्पल के शेयरों की कीमत में 2,180% से अधिक का शानदार रिटर्न देखा गया.
- हर घंटे 3.2 करोड़ डॉलर की कमाई: अगर पूरे 15 साल का औसत निकाला जाए, तो टिम कुक ने अपने कार्यकाल के हर एक घंटे में शेयरधारकों (Shareholders) की जेब में लगभग 3.2 करोड़ डॉलर (करीब 270 करोड़ रुपये) जोड़े. यह कॉरपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन (धन निर्माण) की कहानियों में से एक है.
एप्पल का 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का सफर सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह समय के साथ कंपनी की बदलती रफ्तार को दिखाता है.
- पहला 1 ट्रिलियन (अगस्त 2018): एप्पल को 1980 में पहली बार शेयर बाजार में लिस्ट (IPO) होने के बाद 1 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छूने में पूरे 38 साल लग गए थे.
- दूसरा 2 ट्रिलियन (वर्ष 2020): कोरोना महामारी के दौरान जब दुनिया भर में लॉकडाइउन लगा, तब वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से आईफोन, आईपैड और मैकबुक की मांग अचानक कई गुना बढ़ गई. नतीजा यह हुआ कि महज 2 साल में कंपनी की वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर हो गई.
- तीसरा 3 ट्रिलियन (जनवरी 2022): महामारी के बाद भी एप्पल की सर्विसेज की मांग बनी रही और कंपनी ने 3 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया.
- चौथा 4 ट्रिलियन (अक्टूबर 2025): आईफोन की नई सीरीज की ताबड़तोड़ बिक्री और बड़े वैश्विक निवेशकों के भरोसे के दम पर कंपनी 4 ट्रिलियन पर पहुंची.
- पांचवां 5 ट्रिलियन (जुलाई 2026): महज 9 महीने के भीतर कंपनी 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई, जिसने एनवीडिया को पीछे छोड़ दिया.
स्टीव जॉब्स ने एप्पल को 'कूल प्रोडक्ट्स' बनाना सिखाया था, लेकिन टिम कुक ने एप्पल को एक न रुकने वाली 'बिजनेस मशीन' बना दिया. उनकी सफलता के पीछे मुख्य रूप से तीन बड़ी रणनीतियां (Masterstrokes) रहीं:
टिम कुक बहुत व्यावहारिक थे. वे जानते थे कि लोग हर साल नया आईफोन नहीं खरीदेंगे. इसलिए उन्होंने आईक्लाउड (iCloud), एप्पल पे (Apple Pay), एप्पल म्यूजिक (Apple Music) और ऐप स्टोर (App Store) जैसी सेवाओं (Services) का जाल बिछाया. एक बार जब कोई ग्राहक आईफोन खरीद लेता है, तो वह इन सर्विसेज के लिए हर महीने पैसे चुकाता है. इससे कंपनी को बिना नया फोन बेचे भी हर महीने अरबों डॉलर की फिक्स कमाई होने लगी.
टिम कुक ने कंपनी के पास जमा भारी कैश का बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया. उन्होंने शेयर बाजार से एप्पल के अपने ही शेयरों को वापस खरीदना शुरू कर दिया. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंपनी के लगभग 44% बकाया शेयरों को बाजार से खरीदकर खत्म कर दिया. जब बाजार में किसी चीज की सप्लाई कम होती है, तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है. इसी फॉर्मूले से एप्पल के हर एक शेयर की वैल्यू तेजी से ऊपर चली गई.
जब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा जैसी टेक कंपनियां एआई (Artificial Intelligence) के बड़े-बड़े डेटा सेंटर बनाने में सैकड़ों अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रही थीं, तब टिम कुक ने खुद इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बजाय उसे किराए (Lease) पर लिया. इस 'कैपिटल-लाइट' अप्रोच की वजह से एप्पल का मुनाफा और मार्जिन हमेशा सुरक्षित बना रहा.
कहानी में असली ट्विस्ट 28 जुलाई के ठीक बाद आया. जैसे ही एप्पल ने 5 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छुआ और अपनी तिमाही रिपोर्ट (Earnings Report) जारी की, शेयर बाजार में अचानक घबराहट फैल गई. निवेशकों ने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए, जिससे एप्पल का मार्केट कैप गिरकर 4.5 ट्रिलियन डॉलर पर आ गया. यानी देखते ही देखते महज कुछ दिनों में कंपनी की मार्केट वैल्यू से 500 अरब डॉलर (करीब 47 लाख करोड़ रुपये) हवा में उड़ गए.
इस गिरावट के पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं:
- ग्लोबल मेमोरी चिप्स की किल्लत: दुनिया भर में मेमोरी चिप्स की भारी कमी के कारण आईफोन और मैक बनाने की लागत तेजी से बढ़ रही है, जिससे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर बुरा असर पड़ रहा है.
- एप्पल के AI प्लान पर निवेशकों का संशय: टेक जगत में इस समय एआई की रेस लगी है. निवेशकों को लगता है कि एप्पल अपने एआई फीचर्स और नए 'सिरी' (Siri) को लाने में बहुत देर कर चुका है. लोगों को यह स्पष्ट नहीं दिख रहा कि एप्पल का एआई मॉडल कंपनी को असल में कितनी नई कमाई करवा पाएगा.
- चीन के बाजार में बढ़ती मुश्किलें: चीन एप्पल के लिए एक बड़ा बाजार और मैन्युफैक्चरिंग हब है. लेकिन वहां की स्थानीय कंपनियों (जैसे हुवावे) से कड़ी टक्कर और चीनी सरकार के नए नियमों के कारण एप्पल की बिक्री दबाव में है.
1 सितंबर 2026 को टिम कुक के हटने के बाद जॉन टर्नस (John Ternus) एप्पल के नए सीईओ की कुर्सी संभालेंगे. जॉन टर्नस लंबे समय से एप्पल के हार्डवेयर इंजीनियरिंग विभाग को संभाल रहे थे और उन्हें टिम कुक का सबसे भरोसेमंद माना जाता है. टिम कुक ने जॉन टर्नस को दुनिया की सबसे अमीर और मजबूत कंपनी तो सौंपी है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें समस्याओं का एक बड़ा अंबार भी मिला है. जॉन टर्नस के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी:
- निवेशकों को यह साबित करना कि एप्पल एआई (Apple Intelligence) में पिछड़ा नहीं है.
- आईफोन की बिक्री के साथ-साथ नए हार्डवेयर (जैसे फोल्डेबल डिवाइसेस या एआई गैजेट्स) पर काम करना.
- चीन और यूरोप जैसे बाजारों में कड़े सरकारी नियमों से कंपनी को बचाना.
टिम कुक का 15 साल का सफर यह दिखाता है कि कैसे एक शांत और रणनीतिक दिमाग वाली लीडरशिप किसी कंपनी को 350 अरब डॉलर से 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जा सकती है. हालांकि, 5 ट्रिलियन से 4.5 ट्रिलियन की गिरावट यह भी चेतावनी देती है कि टेक इंडस्ट्री में कोई भी राजा हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं है. अब पूरी दुनिया की नजरें नए सीईओ जॉन टर्नस पर टिकी हैं कि क्या वे एप्पल को एआई के नए दौर में 10 ट्रिलियन डॉलर की ओर ले जा पाएंगे या फिर एप्पल अपनी बादशाहत गंवा देगा.