मैं कहीं जा नहीं रहा... टिम कुक ने पद छोड़ते ही कर्मचारियों से कह दी ये बड़ी बात!

एप्पल में सीईओ बदलने के बाद कंपनी ने अपने कर्मचारियों को खास मैसेज भेजा. टिम कुक ने घोषणा की कि वह 1 सितंबर 2026 से सीईओ पद छोड़कर Executive Chairman बनेंगे और उनकी जगह जॉन टर्नस नए सीईओ बनेंगे. इस फैसले को लेकर कुक और टर्नस दोनों ने कर्मचारियों को मेल भेजकर अपनी बात रखी. कुक ने इसे “सही समय” बताया और कहा कि कंपनी का भविष्य मजबूत है.

टिम कुक का इमोशनल मैसेज

टिम कुक ने अपने मैसेज में 15 साल पहले का वक्त याद किया, जब स्टीव जॉब्स ने उन्हें सीईओ बनने के लिए कहा था. उन्होंने इसे एक भावुक और चुनौतीपूर्ण पल बताया. कुक ने कहा कि एप्पल की असली ताकत उसके वैल्यूज हैं- सिंपल चीजों पर फोकस, इनोवेशन, एक्सीलेंस और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का मकसद. उन्होंने कहा कि यही सिद्धांत आज भी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि एप्पल का फ्यूचर बहुत मजबूत है और इसी वजह से उन्होंने यह बदलाव करने का फैसला लिया है.

एप्पल छोड़कर नहीं जा रहे टिम कुक

टिम कुक ने अपने मैसेज में साफ किया कि वह एप्पल से अलग नहीं हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह समर तक सीईओ रहेंगे और इसके बाद Executive Chairman बनकर कंपनी को गाइड करते रहेंगे. जरूरत पड़ने पर वह अपनी अनुभव से टीम की मदद भी करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

जॉन टर्नस पर भरोसा

कुक ने अपने मैसेज में जॉन टर्नस की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि टर्नस में एप्पल के लिए जुनून और विजन दोनों हैं. कुक के अनुसार, टर्नस एक ऐसे लीडर हैं जो नए आइडियाज पर काम करेंगे और कंपनी को आगे लेकर जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि टर्नस एप्पल की संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखेंगे. कुक ने कर्मचारियों से अपील की कि वे नए सीईओ का स्वागत करें और कंपनी के अगले अध्याय को मिलकर आगे बढ़ाएं.

कुक की नई भूमिका क्या होगी?

टिम कुक ने बताया कि वह गर्मियों तक सीईओ बने रहेंगे और उसके बाद Executive Chairman के रूप में काम करेंगे. इस नई भूमिका में वह कंपनी को गाइड करेंगे, जरूरी फैसलों में सपोर्ट देंगे और अपने अनुभव से मदद करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि एप्पल टीम के साथ काम करना उनके लिए हमेशा खास रहेगा.

जॉन टर्नस का कर्मचारियों के नाम मैसेज

नए सीईओ जॉन टर्नस ने भी कर्मचारियों को मैसेज भेजा. उन्होंने कहा कि एप्पल की हार्डवेयर टीम को लीड करना उनके लिए गर्व की बात रही है और अब वह सीईओ के रूप में टीम के साथ और करीब से काम करेंगे. उन्होंने यह भी साफ किया कि वह अपने नए रोल में भी “hands-on” रहेंगे, यानी काम में सीधे जुड़कर फैसले लेंगे.

कंपनी में नए बदलाव

टर्नस ने बताया कि अब वह हार्डवेयर इंजीनियरिंग हेड की भूमिका छोड़ रहे हैं. उनकी जगह Tom Marieb इस टीम को लीड करेंगे. Tom Marieb को एक शानदार लीडर और मेंटर बताया गया है, जो यूजर एक्सपीरियंस पर खास ध्यान देते हैं. वहीं, Johny Srouji को Chief Hardware Officer बनाया गया है, जिससे हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी टीम के बीच बेहतर तालमेल बनेगा.

आगे का प्लान और कंपनी का भविष्य

जॉन टर्नस ने कहा कि एप्पल के सामने बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण काम है और कंपनी के पास एक मजबूत रोडमैप है. उन्होंने कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि एप्पल की टीम दुनिया की सबसे काबिल टीमों में से एक है.

क्या एप्पल का नया दौर शुरू?

यह बदलाव एप्पल के लिए एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है. टिम कुक ने जिस मजबूत नींव पर कंपनी को खड़ा किया, अब जॉन टर्नस उसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालेंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि नए सीईओ के नेतृत्व में एप्पल किस तरह इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ता है.