/15 साल बाद बदला Apple का सुल्तान! टिम कुक का फेयरवेल लेटर वायरल, बोले- मैं छोड़कर नहीं जा रहा...

एप्पल में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है. लगातार 15 सालों तक कंपनी को सफलता के नए शिखरों पर पहुंचाने वाले टिम कुक ने आखिरकार CEO पद छोड़ दिया है. 1 सितंबर से एप्पल की कमान अब जॉन टर्नस के हाथों में होगी. टिम कुक का यह फैसला पूरे टेक वर्ल्ड के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. हालांकि, अपने आखिरी कार्यदिवस पर कर्मचारियों को भेजे गए एक भावुक फेयरवेल मेमो में कुक ने साफ कर दिया है कि वे एप्पल को अलविदा नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक नई भूमिका में नजर आएंगे.
एप्पल के इतिहास में 1 सितंबर का दिन हमेशा याद रखा जाएगा. 15 वर्षों तक कंपनी की बागडोर संभालने के बाद टिम कुक ने ऑफिशियली CEO का पद छोड़ दिया है. उन्होंने स्टीव जॉब्स के निधन के बाद अगस्त 2011 में एप्पल की कमान संभाली थी. उस समय कई विश्लेषकों का मानना था कि Jobs के बिना एप्पल अपनी चमक खो देगा. लेकिन टिम कुक ने अपनी शांत और रणनीतिक शैली से कंपनी को न केवल संभाला बल्कि उसे दुनिया की पहली 3 ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी भी बनाया. अब जब उन्होंने पद छोड़ने का ऐलान किया है, तो यह केवल एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं है बल्कि एक पूरे दौर का समापन है. कुक के नेतृत्व में एप्पल ने एप्पल Watch, AirPods, एप्पल TV+ जैसी सर्विसेज लॉन्च की और iPhone बिजनेस को कई गुना बढ़ाया.
अपने आखिरी दिन टिम कुक ने एप्पल के हजारों कर्मचारियों को एक फेयरवेल मेमो भेजा. इस मेमो की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने इसमें कंपनी के प्रोडक्ट्स, भविष्य के रोडमैप या फिर AI जैसी तकनीकों का कोई जिक्र नहीं किया. इसके बजाय उन्होंने अपना पूरा ध्यान कर्मचारियों का धन्यवाद करने और एप्पल के कल्चर को सराहने में लगाया. कर्मचारियों के लिए सबसे राहत की बात वह लाइन थी, जिसका सब इंतजार कर रहे थे. कुक ने लिखा कि वे एप्पल को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं. वे सिर्फ उस भूमिका से हट रहे हैं, जिससे उन्हें बेहद लगाव था. वे अब एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक्सीक्यूटिव चेयरमैन का पद संभालेंगे.
टिम कुक के बाद एप्पल का नया चीफ कौन होगा, इसको लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे. अब यह साफ हो गया है कि जॉन टर्नस कंपनी के नए CEO होंगे. Ternus इससे पहले एप्पल में Hardware Engineering के Senior Vice President थे. उन्होंने एप्पल के सबसे चर्चित प्रोडक्ट्स जैसे कि iPad, Mac लाइनअप और हालिया iPhone एयर और सस्ते MacBook Neo के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई है. जॉन टर्नस को एक pure hardware background वाला लीडर माना जाता है. उनका CEO बनना यह दर्शाता है कि एप्पल आने वाले समय में अपने हार्डवेयर एग्जीक्यूशन और डिवाइस इनोवेशन पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाला है.
अपने विदाई संदेश में टिम कुक ने अपने उत्तराधिकारी जॉन टर्नस की जमकर तारीफ की. उन्होंने Ternus को बेहद प्रतिभाशाली और सक्षम बताया. कुक ने कहा कि बहुत कम लोग यह समझते हैं कि दुनिया बदलने वाले प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, और जॉन उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं. एक ऐसे CEO की तरफ से यह बयान आना, जिस पर हमेशा ऑपरेशन्स मैनेजर की तरह कंपनी चलाने का आरोप लगता रहा हो, काफी अहम माना जा रहा है. यह साफ दिखाता है कि कुक को अपनी पसंद पर पूरा भरोसा है और वे जानते हैं कि Ternus एप्पल की विरासत को सही दिशा में ले जाएंगे.
CEO पद छोड़ने के बाद भी टिम कुक पूरी तरह से रिटायर नहीं हो रहे हैं. वे अब एप्पल के एक्सीक्यूटिव चेयरमैन होंगे. इस नई भूमिका में वे उन मुद्दों को संभालेंगे जिनमें वे हमेशा से माहिर रहे हैं. वाशिंगटन और बीजिंग की सरकारों के साथ संबंध बनाए रखना, राजनीतिक दबावों को संभालना और वैश्विक टैरिफ नीतियों से निपटना अब भी कुक के ही पास रहेगा. मौजूदा समय में टेक कंपनियों पर सरकारी नियमों और जियोपॉलिटिक्स का भारी दबाव है. ऐसे माहौल में कुक का बैकग्राउंड में रहकर सरकार से बातचीत संभालना नए CEO जॉन टर्नस के लिए एक बहुत बड़ी राहत साबित होगा.
नए CEO जॉन टर्नस के लिए यह राह इतनी आसान नहीं होने वाली है. उनके पद संभालते ही 3 सबसे बड़े मुद्दे उनके सामने खड़े होंगे. पहला मुद्दा Artificial Intelligence यानी AI की दौड़ में एप्पल को आगे बनाए रखना है. दूसरी बड़ी चुनौती चीन के बाजार में गिरती बिक्री और वहां की विनिर्माण पर निर्भरता को कम करना है. तीसरी चुनौती अमेरिका और यूरोपीय संघ के कड़े रेगुलेशंस और एंटी-ट्रस्ट मामलों से निपटना है. Ternus एक हार्डवेयर एक्सपर्ट हैं, लेकिन उन्हें अब सर्विसेज और सॉफ्टवेयर के साथ-साथ इन ग्लोबल चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा.
टिम कुक ने अपने मेमो में एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का जिक्र करते हुए लिखा कि एप्पल ने दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, जिसे Jobs "dent in the universe" कहा करते थे. कुक ने कहा कि एप्पल की असली ताकत उसका कल्चर है, जिसे कंपनी की किसी भी एनुअल रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि आप सभी के भीतर दुनिया को बेहतर बनाने का जो जज्बा है, वही एप्पल को खास बनाता है. कुक का यह मेमो सिर्फ एक कॉर्पोरेट संदेश नहीं था, बल्कि एक इमोशनल विदाई पत्र था.
अगर टिम कुक के 15 सालों के कार्यकाल पर नजर डालें, तो उन्होंने एप्पल को एक हार्डवेयर कंपनी से बढ़ाकर एक विशाल सर्विसेज इकोसिस्टम में बदल दिया. उनके कार्यकाल के दौरान एप्पल Services बिजनेस जैसे App Store, iCloud, एप्पल Music और एप्पल Pay ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. उन्होंने एप्पल Watch के जरिए हेल्थ और फिटनेस के क्षेत्र में बड़ा कदम रखा. इसके अलावा, उन्होंने पर्यावरण को लेकर कंपनी की जिम्मेदारी तय की और एप्पल को 100% कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा. कुक का कार्यकाल वित्तीय रूप से एप्पल का सबसे सफल दौर माना जाएगा.
अपने ईमेल मेमो के अलावा टिम कुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी एप्पल कम्युनिटी के लिए एक खास संदेश शेयर किया. उन्होंने लिखा कि मंगलवार से उनका पदनाम बदल जाएगा, लेकिन कंपनी और उसके लोगों के प्रति उनका प्यार कभी कम नहीं होगा. उन्होंने अपने मैसेज के अंत में लिखा, "With all I have and all I am, I am always. Yours, Tim." कुक का यह पोस्ट देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया और दुनिया भर के टेक लवर्स उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देने लगे.
टीम,
आज एप्पल के CEO के रूप में मेरा आखिरी दिन है. यह एक ऐसा क्षण है जिसके बारे में मैं हमेशा से जानता था कि एक न एक दिन जरूर आएगा. लेकिन फिर भी यह विश्वास करना मुश्किल है कि यह दिन आ गया है और मैं ये शब्द लिख रहा हूं. मुझे इस कंपनी और इसके पीछे की टीम से बेहद प्यार है. मैं आप सभी का धन्यवाद किए बिना इस दिन को जाने नहीं दे सकता था. आपने मुझे जो प्यार और स्नेह दिया है, हर दिन जिस तरह से आपने काम किया है, और सबसे बढ़कर, आपका लीडर बनने का जो सौभाग्य मुझे मिला, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूं.
सच तो यह है कि मेरी सफलता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, वह सब आपकी वजह से है. आपने हमेशा मुझसे मेरा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकाला है. अपनी पूरी जिंदगी में मैंने कभी लोगों की ऐसी असाधारण टीम नहीं देखी, और हर दिन मुझे इसका प्रमाण देखने को मिलता है.
एप्पल में कुछ वास्तव में खास है. मुझे उस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है जिसे कोई एनुअल रिपोर्ट कभी दर्ज नहीं कर सकती. यह जगह इस बात का सबूत है कि कंपनी का कल्चर हर चीज पर हावी होता है. हम इस विश्वास को साझा करते हैं कि हम जो बनाते हैं वह मायने रखता है. हमारे पास इस दुनिया को पहले से बेहतर बनाने का अवसर और जिम्मेदारी दोनों हैं. यही उद्देश्य इस जगह को असाधारण बनाता है. एप्पल इसे संवारने में मदद करता है, लेकिन मेरा मानना है कि यह भावना आपके यहां आने से बहुत पहले से आपके भीतर थी. यही आपको इस कंपनी में लाया और यही आपके हर दिन के काम को आगे बढ़ाता है.
हम सबने मिलकर कुछ ऐसा बनाया है जो हममें से किसी के भी अकेले सोचने या हासिल करने से कहीं ज्यादा बड़ा है. यही हमारी सफलता का राज है. हम एक-दूसरे की क्षमताओं को बाहर लाते हैं. हम एक-दूसरे को आगे बढ़ाते हैं. हमने इस ब्रह्मांड पर अपनी छाप छोड़ना संभव बनाया है, जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कभी कहा था. यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि हम कौन हैं और हम किस चीज में विश्वास करते हैं. हम कितने भाग्यशाली हैं. मैं कितना भाग्यशाली हूं.
जैसा कि आप जानते हैं, मैं एप्पल छोड़कर नहीं जा रहा हूं. लेकिन मैं उस भूमिका से हट रहा हूं जिससे मैंने बेहद प्यार किया है. मैं इस काम को बहुत मिस करूंगा, जिसकी मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं. हालांकि, मैं अपने इस फैसले से पूरी तरह से संतुष्ट और शांत हूं. मुझे आपको लीड करने की कमी खलेगी, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा सुकून है कि मैं कंपनी की कमान जॉन टर्नस जैसे प्रतिभाशाली और सक्षम व्यक्ति के हाथों में सौंप रहा हूं. दुनिया बदलने वाले प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, यह जॉन से बेहतर बहुत कम लोग समझते हैं. उनके नेतृत्व को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं.
मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि मैं आपकी कितनी सराहना करता हूं और आपका CEO होना मेरे लिए कितने सम्मान की बात रही है. सबसे बढ़कर, मुझे उम्मीद है कि आपको एप्पल का हिस्सा होने पर हमेशा गर्व रहेगा और आप हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे. जब हम देखभाल और समर्पण के साथ काम करते हैं, तो हमारे बदलाव लाने की कोई सीमा नहीं होती.
मैं एप्पल Park में और दुनिया भर में अपनी नई भूमिका में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं.
पूरे दिल और समर्पण के साथ,
हमेशा आपका,
Tim.
टिम कुक के हटने और जॉन टर्नस के आने के बाद अब सभी की नजरें एप्पल के आने वाले इवेंट्स पर टिकी हैं. जहां एक तरफ AI फीचर्स का इंटीग्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, वहीं दूसरी तरफ हार्डवेयर इनोवेशन में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जॉन टर्नस का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वे डिवाइस की डिजाइनिंग और परफॉर्मेंस पर बहुत बारीकी से काम करते हैं. एप्पल लवर्स उम्मीद कर रहे हैं कि नए CEO के तहत कंपनी कुछ ऐसे क्रांतिकारी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स पेश करेगी, जो फिर से टेक इंडस्ट्री का रुख बदल देंगे. टिम कुक का मार्गदर्शन और Ternus की हार्डवेयर दृष्टि एप्पल को एक नए स्वर्णिम युग में ले जा सकती है.