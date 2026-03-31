ईरान युद्ध बना Tim Cook के लिए 'सिरदर्द'! हबड़-तबड़ में लिया ऐसा फैसला, फैन्स बोले- प्लीज, ऐसा मत करो न....

ईरान संघर्ष की आग की लपटें अब आपके लिविंग रूम और आपकी जेब तक पहुंच गई हैं. युद्ध की वजह से न केवल कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, बल्कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे जरूरी 'हीलियम गैस' की सप्लाई चेन भी ध्वस्त हो गई है.
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अगर आपको लग रहा है कि इस साल हर टेक प्रोडक्ट महंगा हो गया है- चाहे फोन हो, लैपटॉप या OTT सब्सक्रिप्शन- तो आप गलत नहीं हैं. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI की तेजी से बढ़ती डिमांड की वजह से बड़ी टेक कंपनियां चिप्स और RAM जैसे जरूरी कंपोनेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं. कंपनियां अब इन संसाधनों को आम यूज़र्स के डिवाइस के बजाय बड़े सर्वर और AI सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल कर रही हैं.
AI के अलावा कुछ और कारण भी हैं जो कीमतें बढ़ाने में जिम्मेदार हैं. ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे चिप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली हीलियम गैस की कमी हुई है. इसके साथ ही वैश्विक महंगाई और भारत में कमजोर रुपया भी कीमतों को और बढ़ा रहा है.
iPhone 16 और पुराने मॉडल जैसे iPhone 15 अब पहले जितने सस्ते नहीं रहे. डिस्काउंट कम हो गए हैं, जिससे कीमतें 5,000 से 10,000 रुपये तक बढ़ी हुई महसूस हो रही हैं. नए iPhone 17 की कीमत भी पहले से ज्यादा रखी गई है. सिर्फ Apple ही नहीं, Samsung ने भी अपने Galaxy S26 सीरीज के दाम बढ़ाए हैं, जबकि Nothing ने Phone (4a) को महंगा लॉन्च किया है. मिड-रेंज और बजट फोन पर इसका असर और ज्यादा दिख रहा है, जहां कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं.
PlayStation 5 की कीमत में भी एक साल के अंदर दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है. Sony ने इस बढ़ोतरी के पीछे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर को कारण बताया है. चूंकि गेमिंग कंसोल्स RAM और चिप्स पर काफी निर्भर होते हैं, इसलिए इनकी कीमत पर सीधा असर पड़ा है.
MacBook Air M5 की कीमत में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है. इसका बेस मॉडल अब 1,19,900 रुपये से शुरू होता है, जो पिछले मॉडल से काफी ज्यादा है. Windows लैपटॉप्स भी इससे अछूते नहीं हैं. AI की वजह से चिप्स की कमी और बढ़ती लागत ने सभी ब्रांड्स के लैपटॉप्स को महंगा बना दिया है.
Netflix ने भी अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमत बढ़ा दी है. हालांकि इसका कारण AI नहीं है, बल्कि कंपनी का कंटेंट पर बढ़ता खर्च है- जैसे नए शो, वीडियो पॉडकास्ट और लाइव इवेंट्स. फिलहाल भारत में कीमतें स्थिर हैं, लेकिन भविष्य में यहां भी बदलाव हो सकता है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि RAM और चिप्स की कीमतों पर दबाव 2027 तक बना रह सकता है. इसका मतलब है कि 2026 में ही नहीं, आने वाले समय में भी टेक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज महंगी रह सकती हैं.