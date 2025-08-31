रिश्ते, ब्रेकअप से लेगा तजुर्बा... कैसा होगा नया टिंडर ऐप? पति को लेकर ये बोलीं को-फाउंडर व्हिटनी

Dating Apps: डेटिंग ऐप्स टिंडर और बंबल का यूज काफी ज्यादा संख्या में लोग करते हैं. इसके जरिए लोग अपना मनचाहा पार्टनर भी ढूंढ़ते हैं, जिनसे मनचाही बातें करते हैं. टिंडर और बंबल की सह-संस्थापक व्हिटनी वोल्फ हर्ड ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि है उनके पति अक्सर इस बात पर मजाक उड़ाते हैं कि वो उनके डेटिंग प्रोफाइल पर कभी राइट स्वाइप नहीं करतीं. क्योंकि वो एक तस्वीर में स्की गॉगल्स पहने थे. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं.

क्यों खास है ये ऐप

स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह एक नए एआई-आधारित डेटिंग ऐप पर काम कर रही हैं, नया एआई मैचमेकिंग ऐप काफी ज्यादा बुद्धिमान होगा और सबसे ज्यादा स्मार्ट होगा, साथ ही साथ भावनात्मक रूप से भी काफी ज्यादा अच्छा होगा, इस ऐप का प्रयोग करके उपयोगकर्ता के पिछले रिश्ते, ब्रेकअप और डेटिंग अनुभवों के आधार पर प्रोफाइल बनाया जाएगा. यह ऐप मनोवैज्ञानिकों व रिलेशनशिप काउंसलरों की मदद से बनाया जा रहा है और नए ऐप का एक बीटा संस्करण, जो मौजूदा बंबल प्लेटफॅार्म से अलग होगा, इस पतझड़ में चुनिंदा उपयोगकर्ताओं के लिए जारी किया जाएगा.

गलतियों को दूर करने की कोशिश

इसके अलावा आगे बोलते हुए कहा कि यह नया ऐप एक बड़े भाषा मॉडल पर आधारित है. जो लोगों से लगाव रखेगा और रिलेशनशिप शैली को समझेगा का उपयोग करके लोगों के रिलेशन को समझेगा. जब ऐप पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तो यह प्रोफाइल बनाएगा, मैच का सुझाव देगा और यहां तक ​​कि डेट बुक करने में भी मदद करेगा. बता दें कि वोल्फ हर्ड ने अपने आईपीओ के बाद हुई गलतियों को वो दूर करने की कोशिश में लगी हुई हैं और मौजूदा बंबल ऐप को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए काम कर रहीं हैं. यह नया ऐप बेहतर प्रोफाइल को काफी ज्यादा प्रोत्साहित करेगा. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक AI का उपयोग धीरे-धीरे काफी ज्यादा बढ़ने लगा है, लोग डेटिंग ऐप्स के लिए AI तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं. कई मौकों पर लोगों को इसके पक्ष में बात करते हुए भी देखा गया है.