Tinder पर प्यार का झटका! डेट के नाम पर लड़की ने लगा दिया 50,000 रुपये का चूना
Tinder पर प्यार का झटका! डेट के नाम पर लड़की ने लगा दिया 50,000 रुपये का चूना

ऑनलाइन स्कैम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. अब डेटिंग ऐप का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. चलिए जानते हैं क्या है पूरा केस.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 07, 2025, 03:44 PM IST
Tinder पर प्यार का झटका! डेट के नाम पर लड़की ने लगा दिया 50,000 रुपये का चूना

ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पर पिछले कुछ वक्त से लोग काफी एक्टिव रहने लगे हैं. इसी के साथ इन ऐप्स पर धोखाधड़ी के मामले भी काफी सामेन आने लगे हैं, जो अक्सर लोगों को हैरान कर देते हैं. अब फिर से दिल्ली का एक चौंका देने वाला मामला देखने को मिला है, जो लोगों को सतर्क भी कर रहा है. दरअसल, एक शख्स ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर अपने अनुभव के बारे में बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कैसे डेटिंग ऐप Tinder पर एक लड़की ने उन्हें चूना लगा दिया.

Tinder के जरिए डेट पर गया था लड़का
इस शख्स ने बताया कि वह पहली बार Tinder ऐप के जरिए एक लड़की के साथ डेट पर गया था, जो उसे बहुत भारी पड़ी. यह घटना दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके की बताई जा रही है. शख्स ने बताया कि Tinder पर उसकी एक लड़की से बात हुई और दोनों ने मिलने का प्लान बनाया. लड़की ने कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के पास एक कैफे में मिलने के लिए कहा. लड़के ने बताया कि कैफे चौधरी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर था, जो HP पेट्रोल पंप के बिल्कुल पास है. शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑर्डर करना चाहा, वहां के स्टाफ ने उन्हें सही मेन्यू नहीं दिखाया. उल्टा बार-बार महंगे आइटम लेने का दबाव डालने लगे, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो गया.

इस फेस्टिव सीजन दुकानदार कर पाएंगे ज्यादा कमाई! जानें कैसे AI करेगा मदद 

बिल देख उड़े होश
लड़के ने आगे कहा कि उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि वहां उसके साथ कोई गड़बड़ी हो रही है. उसने कहा कि सबकुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असली झटका तो उसे तब लगा जब खाने-पीने के बाद बिल उसके सामने आया. यह 50,418 रुपये का था. इतनी बड़ी रकम देखकर लड़के होश ही उड़ गए. उसने इस बिल की फोटो Reddit पर डाल दी, ताकि बाकी लोग भी सतर्क रहें और ऐसी किसी चाल में न फंसें.

स्कैम था पूरा प्लान
उसने अपनी पोस्ट में बताया कि ये पूरा मामला एक प्लान किया हुआ स्कैम था. पहले डेटिंग ऐप्स से लोगों को फंसाया जाता है, फिर किसी अनजान कैफे में बुलाकर उनसे बेहिसाब पैसे वसूले जाते हैं. उसका कहना है कि उसने ये सब इसलिए शेयर किया, ताकि बाकी लोग इस तरह की साजिश का शिकार होने से बच जाएं. शख्स ने यह सलाह भी दी कि अगर कोई मिलने के लिए किसी अनजानी जगह या खासतौर पर मेट्रो स्टेशन के पास के कैफे के लिए जोर दे तो थोड़ा सतर्क हो जाएं.

AI बनने चला Love गुरु, अब खुद ढूंढेगा आपके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बिल
अब कैफे का ये बिल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसके बाद कई लोगों ने कमेंट करके अपनी राय दी और अपने अनुभव भी बताए. एक यूजर ने लिखा कि उसके रिश्तेदार के बेटे के साथ कोलकाता में ऐसा ही हुआ था, वहां भी बिल में ऐसी चीजें जोड़ दी गईं जो उन्होंने ऑर्डर ही नहीं की थीं. एक और इंटरनेट यूजर ने कहा कि ऑर्डर करने से पहले मेन्यू अच्छे से देख लेना चाहिए और हर चीज की कीमत साफ-साफ पूछ लेनी चाहिए. एक अन्य यूजर ने कहा कि अगर आपको लगे कि सामने वाला बार-बार महंगे आइटम लेने का दबाव बना रहा है तो तुरंत समझदारी से काम लें और स्थिति को संभाल लें.

