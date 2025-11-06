Advertisement
Tinder का AI Love Experiment! अब आपकी फोटो गैलरी से चुनेगा परफेक्ट मैच, जानिए कैसे काम करेगा नया ‘Chemistry’ फीचर

कंपनी ने एक नया फीचर लॉन्च किया है- ‘Chemistry’, जो यूजर्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए उनसे मजेदार इंटरैक्टिव सवाल पूछता है और, उनकी अनुमति से, उनके मोबाइल की फोटो गैलरी को भी स्कैन करता है. यह फीचर फिलहाल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट किया जा रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 06, 2025, 01:16 PM IST
Tinder का AI Love Experiment! अब आपकी फोटो गैलरी से चुनेगा परफेक्ट मैच, जानिए कैसे काम करेगा नया 'Chemistry' फीचर

दुनिया के सबसे लोकप्रिय डेटिंग ऐप Tinder अब प्यार को फिर से जगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा ले रहा है. कंपनी ने एक नया फीचर लॉन्च किया है- ‘Chemistry’, जो यूजर्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए उनसे मजेदार इंटरैक्टिव सवाल पूछता है और, उनकी अनुमति से, उनके मोबाइल की फोटो गैलरी को भी स्कैन करता है. यह फीचर फिलहाल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट किया जा रहा है और कंपनी के CEO स्पेंसर रैस्कॉफ के मुताबिक, यह Tinder के 2026 वर्जन का मुख्य हिस्सा होगा. लगातार नौ तिमाही से Tinder के पेड यूजर्स की संख्या घट रही है, इसलिए कंपनी इस एआई अपग्रेड के जरिए फिर से अपने यूजर्स के बीच “स्पार्क” लाना चाहती है.

क्या है Tinder का नया Chemistry फीचर?
यह फीचर यूजर्स की पर्सनैलिटी, रुचियों और लाइफस्टाइल का गहराई से प्रोफाइल तैयार करता है. AI सिस्टम यूजर की फोटो और जवाबों का विश्लेषण करके उनकी पसंद पहचानता है. उदाहरण के लिए- अगर किसी की फोटो में सर्फिंग या हाइकिंग दिखे, तो Tinder उन्हें उन्हीं लोगों से मिलाएगा जिन्हें आउटडोर एक्टिविटीज पसंद हैं. कंपनी का कहना है कि इस फीचर का मकसद सिर्फ “स्वाइप मैच” से आगे जाकर “ज्यादा मीनिंगफुल और कम्पैटिबल रिलेशनशिप्स” बनाना है.

AI पर्सनलाइजेशन की दौड़ में Tinder
यह कदम सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी कंपनियों की उस ट्रेंड का हिस्सा है जिसमें AI के जरिए पर्सनल एक्सपीरियंस को और गहरा बनाया जा रहा है. उदाहरण के तौर पर Meta (Facebook) ने भी हाल में ऐसे AI टूल लॉन्च किए हैं जो आपकी फोटो स्कैन करके एडिट या नया कंटेंट सजेस्ट कर सकते हैं. हालांकि, प्राइवेसी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सुविधा की कीमत बहुत बड़ी है- यानी आपका पर्सनल डेटा.

फोटो एक्सेस और प्राइवेसी का खतरा
Tinder के ‘Chemistry’ टूल को लेकर असली चिंता है डेटा प्राइवेसी की. यूजर्स जब अपनी फोटो गैलरी तक एक्सेस की अनुमति देते हैं, तो वे अनजाने में अपने निजी जीवन की झलक ऐप को दे रहे होते हैं- जैसे वे कहां जाते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, और उनके आस-पास क्या माहौल है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही ऐप एक्सेस “आपकी परमिशन” से ले, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि उस डेटा का इस्तेमाल, स्टोरेज या विश्लेषण कितनी गहराई तक किया जाएगा. मुद्दा सिर्फ स्मार्ट मैचिंग का नहीं है- मुद्दा यह है कि आप अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा एक एल्गोरिदम को सौंपना चाहते हैं.

घटती लोकप्रियता और AI पर उम्मीदें
Tinder का यह एआई प्रयोग सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य गिरती सब्सक्रिप्शन दर को फिर से बढ़ाना भी है. पिछले दो सालों से ऐप के पेड यूजर्स कम हो रहे हैं. कंपनी के CEO रैस्कॉफ का मानना है कि AI में निवेश लंबे समय में Tinder को फिर से “स्मार्ट और पर्सनलाइज्ड” प्लेटफॉर्म बनाएगा. उन्होंने कहा, “AI आने वाले समय में Tinder के एक्सपीरियंस का अहम हिस्सा होगा.”

पहले से मौजूद AI फीचर्स
Tinder पहले ही अपने ऐप में कई AI टूल्स जोड़ चुका है. एक AI लैंग्वेज मॉडल (LLM) यूजर्स को चेतावनी देता है जब वे कोई आपत्तिजनक मैसेज भेजने वाले होते हैं. एक अन्य टूल यूजर्स को उनकी सबसे आकर्षक प्रोफाइल फोटो चुनने में मदद करता है ताकि पहला इंप्रेशन बेहतर बने. इसके अलावा अब Tinder में डबल डेट मोड, बेहतर फेशियल वेरिफिकेशन, और नया प्रोफाइल डिजाइन भी जोड़ा गया है.

AI पर भरोसा या डर?
अब सवाल यह है- क्या लोग अपने प्यार के लिए AI पर भरोसा करेंगे? क्या मशीन लर्निंग वाकई रिश्तों को “मीनिंगफुल” बना सकती है, या यह डेटिंग को सिर्फ एल्गोरिदमिक गेम बना देगी? फिलहाल, Tinder का यह AI लव एक्सपेरिमेंट शुरुआती दौर में है. कंपनी का मानना है कि फोटो, सवाल-जवाब और यूजर बिहेवियर के आधार पर वह “रियल कनेक्शन” ढूंढ पाएगी- यानी वही स्पार्क जो हर कोई चाहता है. अब देखना यह है कि यह AI का प्यार Tinder के लिए नई कहानी लिखता है या सिर्फ एक और डेटा कलेक्शन बनकर रह जाता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी

Tinder AI Chemistry Tinder new feature 2026

