पड़ोस के कॉलेज वाली से करनी है बात? Tinder लाया Gen Z के लिए गजब का फीचर
पड़ोस के कॉलेज वाली से करनी है बात? Tinder लाया Gen Z के लिए गजब का फीचर

Tinder New Feature: Tinder का मकसद है कि यूजर्स, खासकर Gen Z (18–25 साल के युवा) को ज्यादा समय तक ऐप पर जोड़े रखा जाए. Tinder जल्द ही “Modes” नाम का नया फीचर लॉन्च करेगा, जिससे यूजर्स अपनी डेटिंग गोल्स के हिसाब से रियल टाइम में मोड बदल सकेंगे.

 

Aug 07, 2025, 11:04 AM IST
पड़ोस के कॉलेज वाली से करनी है बात? Tinder लाया Gen Z के लिए गजब का फीचर

Tinder New Feature: ऑनलाइन डेटिंग ऐप Tinder अब एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है. कंपनी का मकसद है कि यूजर्स, खासकर Gen Z (18–25 साल के युवा) को ज्यादा समय तक ऐप पर जोड़े रखा जाए और उन्हें पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दिया जाए. Match Group की Q2 अर्निंग कॉल के दौरान खुलासा हुआ कि Tinder जल्द ही “Modes” नाम का नया फीचर लॉन्च करेगा, जिससे यूजर्स अपनी डेटिंग गोल्स के हिसाब से रियल टाइम में मोड बदल सकेंगे.

ऐप का पूरा रीडिजाइन
Tinder सिर्फ नया फीचर ही नहीं, बल्कि पूरे ऐप का डिजाइन भी बदलने जा रहा है. कंपनी का दावा है कि नया डिजाइन ज्यादा साफ-सुथरा, तेज और मॉडर्न होगा. इसके साथ “See Who Likes You” टैब को भी नया रूप दिया जाएगा, जो इस फॉल (सितंबर-अक्टूबर) में लॉन्च होगा. यह फीचर यूजर्स को ऐसे मैच सुझाएगा जिनमें उनकी रुचि ज्यादा हो सकती है.

कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल फीचर
युवाओं को टारगेट करने के लिए Tinder कॉलेज-विशेष सर्च ऑप्शन लाने वाला है. इससे स्टूडेंट्स अपने ही कैंपस या चुने हुए कॉलेज के लोगों से मैच कर सकेंगे. यह फीचर उस समय आ रहा है जब कंपनी का “Double Date” फीचर काफी पॉपुलर हुआ है, जिसमें दोस्त मिलकर दूसरे कपल से मैच कर सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, इस फीचर का इस्तेमाल करने वालों में 92% लोग 30 साल से कम उम्र के हैं.

AI की मदद से मैचिंग
Tinder अपना AI-पावर्ड मैचिंग सिस्टम भी बढ़ा रहा है, जिसे पहले न्यूजीलैंड में टेस्ट किया गया था. यह सिस्टम प्रोफाइल डेटा, यूजर के जवाब और यहां तक कि कैमरा रोल की जानकारी के आधार पर मैच सुझाता है. इसका मकसद है कि सिर्फ फोटो देखकर स्वाइप करने की बजाय, यूजर्स को ज्यादा डीप और मीनिंगफुल कनेक्शन मिलें.

बिजनेस बैकग्राउंड
Tinder की पैरेंट कंपनी Match Group का Q2 रेवेन्यू $864 मिलियन पर स्थिर रहा, जबकि पेमेंट करने वाले यूजर्स की संख्या में 7% की गिरावट आई. इसके बावजूद कंपनी Q3 में $910–920 मिलियन रेवेन्यू का अनुमान लगा रही है. Tinder और Match Group ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में $50 मिलियन का निवेश करने का ऐलान किया है, जिससे आने वाले महीनों में ऐप पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

FAQs

Q1. Tinder के नए “Modes” फीचर में क्या खास होगा?
A1. इसमें यूजर्स अपनी डेटिंग गोल्स के हिसाब से मोड बदल सकेंगे, जिससे मैचिंग और भी पर्सनलाइज्ड होगी.

Q2. कॉलेज-विशेष सर्च कैसे काम करेगा?
A2. यह फीचर स्टूडेंट्स को अपने कैंपस या चुने हुए कॉलेज के लोगों से मैच करने की सुविधा देगा.

Q3. AI मैचिंग सिस्टम कैसे अलग है?
A3. यह सिस्टम प्रोफाइल डेटा, यूजर के जवाब और कैमरा रोल की जानकारी के आधार पर गहरे और सार्थक मैच सुझाता है.

;