बाथरूम की बालटी बन जाएगी गीजर! ये डिवाइस मिनटों में उबाल देगा ठंडा पानी, चूसता है कम बिजली

यह नया हीटिंग डिवाइस Amazon और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है. इसका नाम है Havells Zella Flap Auto Immersion Rod (1000 Watts). यह डिवाइस दिखने में छोटा जरूर है, लेकिन इसकी हीटिंग क्षमता बेहद तेज है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:15 AM IST
गर्मी अब विदा ले रही है और सर्दियों की दस्तक शुरू हो चुकी है. सुबह और रात के वक्त ठंडी हवा महसूस होने लगी है. ऐसे मौसम में हर किसी को गर्म पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है- चाहे नहाने के लिए हो, बर्तन धोने के लिए या कपड़े साफ करने के लिए. गीजर जरूर एक बेहतरीन ऑप्शन होता है, लेकिन हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता. वहीं पारंपरिक इमर्शन रॉड कई बार खतरनाक (रिस्की) साबित होती हैं. लेकिन अब मार्केट में एक ऐसा छोटा और दमदार हीटिंग डिवाइस आ गया है, जो गीजर जैसा काम करता है और कीमत में बहुत सस्ता भी है.

Havells Zella Flap Auto Immersion Rod: मिनटों में गर्म करेगा पानी
यह नया हीटिंग डिवाइस Amazon और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है. इसका नाम है Havells Zella Flap Auto Immersion Rod (1000 Watts). यह डिवाइस दिखने में छोटा जरूर है, लेकिन इसकी हीटिंग क्षमता बेहद तेज है. यह 20 से 25 लीटर तक पानी को कुछ ही मिनटों में गर्म कर देता है. यानी अगर आप बाल्टी में पानी डालें, तो कुछ ही देर में वह गर्म होकर नहाने या इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा.

कीमत और डिस्काउंट ऑफर
इस ऑटो इमर्शन रॉड की एमआरपी ₹1,820 है, लेकिन Amazon पर यह ₹1,650 में मिल रही है. यानी लगभग 9% डिस्काउंट मिल रहा है. ऑनलाइन खरीदने पर आपको न केवल बेहतर क्वालिटी मिलेगी बल्कि सस्ता दाम भी. ऑफलाइन मार्केट में यह मॉडल कई बार थोड़ा महंगा पड़ सकता है.

फीचर्स और सेफ्टी: करंट का नहीं डर
इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत है इसका ऑटो कट-ऑफ सिस्टम. जैसे ही पानी तय तापमान तक गर्म हो जाता है, यह अपने आप बंद हो जाता है. इससे ओवरहीटिंग का खतरा नहीं रहता और बिजली की बचत भी होती है.

इसके ऊपर की ओर एक नॉब दी गई है, जिसमें तीन मोड हैं-
1. Warm (गुनगुना पानी)
2. Hot (गर्म पानी)
3. Boil (उबलता पानी)

बाल्टी या बाथरूम- हर जगह काम करेगा यह डिवाइस
Havells Zella Flap Auto Immersion Rod की सबसे बड़ी खूबी है कि यह पोर्टेबल (Portable) है. आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं — ट्रैवलिंग, हॉस्टल, किराए का घर या छोटे बाथरूम में भी. बस इसे बाल्टी में डालें, बिजली कनेक्ट करें, और कुछ ही मिनटों में पानी गर्म. इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे सर्दियों के लिए एक परफेक्ट बजट गैजेट बनाता है.

क्यों है यह गीजर से बेहतर विकल्प
• कीमत बहुत कम (₹1650)
• बिजली की बचत
• ऑटोमैटिक कट-ऑफ फीचर
• आसान सेफ्टी डिज़ाइन
• पोर्टेबल और हल्का
• पानी मिनटों में गर्म

