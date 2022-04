How to Choose the right AC: नया एसी खरीदते समय मैं किन बातों का ध्यान रखूं?

Things you Must Consider while buying a New AC: चिलचिलाती गर्मी में अगर कोई ऐसा डिवाइस है जो घर को मिनटों में ठंडा कर सकता है, तो वो एसी (AC) है. अगर आप भी अपने घर के लिए एक नया एसी खरीदने जा रहे हैं तो पहले यहां ध्यान दें. आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको एसी खरीदते समय अपने दिमाग में रखना चाहिए..

किस टाइप का एसी लूं?

सबसे पहले ये जान लें कि मार्केट में आपको दो तरह के एसी (AC) मिलेंगे, एक विंडो एसी और एक स्प्लिट एसी. अगर आप अपने घर के लिए एक लो-मेन्टेनेंस एसी खरीदना चाह रहे हैं तो आपको विंडो एसी लेना चाहिए क्योंकि इसे इस्तेमाल करना आसान है और ये स्प्लिट एसी के मुकाबले काफी सस्ता भी होता है. हालांकि विंडो एसी काफी शोर केर है और इसके इंस्टॉलेशन के लिए मोटी दीवारों की जरूरत पड़ती है. स्प्लिट एसी लेते समय ध्यान रखें कि इसकी इंस्टॉलेशन और मेन्टेनेंस की कीमत काफी ज्यादा होती है. ये विंडो एसी के मुकाबले शोर नहीं करता है और इसे किसी भी दीवार पर आराम से लगवाया जा सकता है.

कितनी होनी चाहिए एसी की कपैसिटी

सही एसी खरीदते समय पहले इस बात पर ध्यान दें कि आपके एसी की कपैसिटी कितनी होनी चाहिए. अगर आप सोच रहे हैं कि सही कपैसिटी का पता किस तरह लगाया जा सकता है तो हम आपको बता दें कि आपके कमरे का साइज, उसका सामान्य तापमान और कमरे में कितनी दीवारे हैं, इन साब के आधार पर एसी की कपैसिटी को चुना जाता है.

क्या एसी से हो सकती है बिजली की बचत?

नया एसी लेते समय यह भी देखना बेहद जरूरी है कि वो कितनी एनर्जी रेटिंग के साथ आता है. पांच स्टार्स में से एसी को जीतने स्टार दिए गए हों, वो उतनी ज्यादा बिजली की बचत करता है. अच्छी एनर्जी रेटिंग वाला एसी आपके बिजली के बिल को बहुत अधिक नहीं बढ़ने देगा. एनर्जी रेटिंग के हिसाब से एसी लेना काफी लाभदायक साबित होता है.

इन्वर्टर एसी और नॉन-इन्वर्टर एसी में क्या फर्क होता है?

जब भी आप एसी लेंगे आपको बताया जाएगा कि एसी इन्वर्टर या फिर नॉन-इन्वर्टर एसी हो सकता है. आइए जानते हैं कि दोंनो में क्या फर्क होता है. अगर आप एक नॉन-इन्वर्टर एसी लेते हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि उसका कम्प्रेसर एक फिक्स्ड स्पीड पर काम करता है और इसे या तो ऑन किया जा सकता है या फिर ऑफ. इन्वर्टर एसी ज्यादा महंगे होते हैं लेकिन उनमें एसी के तापमान को कंट्रोल करना काफी आसान हो जाता है और इससे एसी को बिना किसी झंझट के इस्तेमाल किया जा सकता है.

इन बातों को अपने दिमाग में रखकर अगर आप एसी खरीदेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जरूरत का एसी ही लेकर आएंगे.