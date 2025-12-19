Advertisement
trendingNow13046218
Hindi Newsटेकबॉस के लगातार WhatsApp मैसेज से परेशान था डेवलपर, बिना Blue Tick पढ़ने का जुगाड़ बना दिया

बॉस के लगातार WhatsApp मैसेज से परेशान था डेवलपर, बिना Blue Tick पढ़ने का जुगाड़ बना दिया

डेवलपर ने लिखा कि उसके बॉस अक्सर बहुत लंबे WhatsApp मैसेज भेजते हैं. हर बार मैसेज खोलना मानसिक रूप से थका देने वाला लगता है. कई बार वह मैसेज पढ़ तो लेना चाहता है, लेकिन यह नहीं चाहता कि सामने वाले को पता चले कि उसने मैसेज देख लिया है. WhatsApp पर जैसे ही मैसेज खोला जाता है, Blue Tick दिखने लगते हैं और फिर तुरंत जवाब देने का दबाव बन जाता है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉस के लगातार WhatsApp मैसेज से परेशान था डेवलपर, बिना Blue Tick पढ़ने का जुगाड़ बना दिया

ऑफिस में काम करने वाले ज्यादातर प्रोफेशनल्स एक ही समस्या से जूझते हैं—बॉस के लगातार आने वाले WhatsApp मैसेज. कभी लंबे निर्देश, कभी अचानक टास्क और कभी देर रात भेजे गए मैसेज मानसिक थकान बढ़ा देते हैं. इसी परेशानी को लेकर एक भारतीय डेवलपर का Reddit पोस्ट इन दिनों खूब चर्चा में है. r/developersIndia पर शेयर किए गए इस पोस्ट में डेवलपर ने बताया कि उसने बॉस के लंबे और थकाने वाले WhatsApp मैसेज से निपटने के लिए एक अनोखा टेक्निकल तरीका निकाला.

Blue Tick का डर और मानसिक दबाव
डेवलपर ने लिखा कि उसके बॉस अक्सर बहुत लंबे WhatsApp मैसेज भेजते हैं. हर बार मैसेज खोलना मानसिक रूप से थका देने वाला लगता है. कई बार वह मैसेज पढ़ तो लेना चाहता है, लेकिन यह नहीं चाहता कि सामने वाले को पता चले कि उसने मैसेज देख लिया है. WhatsApp पर जैसे ही मैसेज खोला जाता है, Blue Tick दिखने लगते हैं और फिर तुरंत जवाब देने का दबाव बन जाता है. इसी दबाव से बचने के लिए उसने कोई साधारण तरीका नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का सहारा लिया.

‘whatsNot’ नाम का स्मार्ट साइड प्रोजेक्ट
इस समस्या का हल निकालते हुए डेवलपर ने एक छोटा लेकिन बेहद स्मार्ट टूल बनाया, जिसे उसने नाम दिया “whatsNot”. यह टूल WhatsApp के मैसेज खुद पढ़ लेता है, उनका सार यानी समरी बना देता है और जरूरी बातें अलग से दिखा देता है. सबसे खास बात यह है कि यह सब कुछ WhatsApp ऐप खोले बिना होता है. यानी न तो चैट ओपन होती है और न ही Blue Tick जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करता है यह पूरा सिस्टम
इस पूरे सेटअप का दिल है एक Node.js सर्विस. यह सर्विस WhatsApp के आने वाले मैसेज को सुनती रहती है. इसके लिए डेवलपर ने एक ओपन-सोर्स लाइब्रेरी Baileys का इस्तेमाल किया है, जो WhatsApp Web से प्रोग्रामेटिक तरीके से जुड़ने की सुविधा देती है. जैसे ही कोई नया मैसेज आता है, वह एक साधारण HTTP सर्वर के जरिए कैप्चर हो जाता है.

AI करता है मैसेज को छोटा और समझने लायक
मैसेज मिलने के बाद उसे एक फ्री Grok Large Language Model API को भेजा जाता है. यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो अहम काम करता है. पहला, वह लंबे मैसेज को छोटा और आसान भाषा में समरी बना देता है. दूसरा, AI मैसेज के टोन को भी पहचान लेता है. यानी यह बता देता है कि मैसेज अर्जेंट है, नॉर्मल है, सख्त लहजे में है या फिर सिर्फ जानकारी के लिए भेजा गया है. इससे यूजर तुरंत समझ जाता है कि जवाब देना जरूरी है या बाद में भी काम चल सकता है.

छोटा हार्डवेयर, बड़ा काम
जब मैसेज की समरी तैयार हो जाती है, तब हार्डवेयर की भूमिका शुरू होती है. एक छोटा सा NodeMCU माइक्रोकंट्रोलर सर्वर से बार-बार नई समरी चेक करता है. यह समरी एक छोटी OLED स्क्रीन पर दिखाई जाती है. साथ ही इसमें एक टच सेंसर भी लगा है, जिससे यूजर स्क्रीन को रिफ्रेश कर सकता है या लंबी समरी को स्क्रॉल कर सकता है.

साधारण लेकिन क्रिएटिव डिजाइन
इस डिवाइस का हार्डवेयर सेटअप बेहद सिंपल रखा गया है. NodeMCU, छोटी OLED स्क्रीन और टच सेंसर—तीनों को सीधे जोड़कर सोल्डर किया गया है. पावर के लिए एक पुरानी सेल्फी स्टिक की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह डिवाइस पोर्टेबल बन जाती है और फोन पर निर्भर नहीं रहती.

WhatsApp पर नहीं जाता ‘Seen’ सिग्नल
सबसे अहम बात यह है कि यह पूरा सिस्टम WhatsApp चैट को कभी ओपन ही नहीं करता. क्योंकि Blue Tick WhatsApp के यूजर इंटरफेस लेवल पर ट्रिगर होते हैं, इसलिए इस तरीके से मैसेज पढ़ने पर सामने वाले को कभी पता नहीं चलता कि मैसेज देखा गया है.

मजाकिया आइडिया, लेकिन बड़ी सच्चाई
डेवलपर ने साफ कहा है कि यह कोई कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं है. यह सिर्फ एक प्रैक्टिकल और थोड़ा मजाकिया तरीका है, जिससे वह ऑफिस के कम्युनिकेशन प्रेशर से निपट सके. लेकिन यह पोस्ट हजारों लोगों से जुड़ गई है. यह दिखाता है कि आज के डेवलपर्स कैसे AI और टेक्नोलॉजी की मदद से ऑफिस की आम लेकिन परेशान करने वाली समस्याओं का हल निकाल रहे हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Whatsappblue tick trickread WhatsApp without seen

Trending news

दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते