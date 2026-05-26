Advertisement
trendingNow13228941
Hindi Newsटेकगूगल के नए AI सर्च से हो गए हैं परेशान? आज ही बदल लें अपना सर्च इंजन, ये 7 सीक्रेट ऑप्शन्स बदल देंगे इंटरनेट चलाने का अंदाज

गूगल के नए AI सर्च से हो गए हैं परेशान? आज ही बदल लें अपना सर्च इंजन, ये 7 सीक्रेट ऑप्शन्स बदल देंगे इंटरनेट चलाने का अंदाज

अब सर्च रिजल्ट्स में AI उत्तर, विज्ञापन और SEO आधारित कंटेंट की भरमार दिखाई देती है. ऐसे में कई लोग Google के ऑप्शन तलाश रहे हैं. आइए जानते हैं ऐसे सात भरोसेमंद सर्च इंजनों के बारे में जो प्राइवेसी और बेहतर अनुभव का दावा करते हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 26, 2026, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आइए जानते हैं ऐसे सात भरोसेमंद सर्च इंजनों के बारे में जो प्राइवेसी और बेहतर अनुभव का दावा करते हैं.
आइए जानते हैं ऐसे सात भरोसेमंद सर्च इंजनों के बारे में जो प्राइवेसी और बेहतर अनुभव का दावा करते हैं.

Google का सर्च इंजन पिछले कुछ वर्षों के सबसे बड़े बदलावों से गुजर रहा है. हाल ही में कंपनी ने अपने I/O इवेंट में AI आधारित सर्च फीचर्स और बातचीत की तरह जवाब देने वाली नई तकनीकों को प्रमुखता से पेश किया है. Google अब AI Overview और चैटबॉट स्टाइल सर्च अनुभव को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिससे यूजर्स को सीधे जवाब मिल सकें. हालांकि, इन बदलावों को लेकर बहस भी तेज हो गई है. कई विशेषज्ञों का मानना है कि AI द्वारा तैयार किए गए सारांश स्वतंत्र वेबसाइटों पर आने वाले ट्रैफिक को कम कर सकते हैं. वहीं सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि अब सर्च रिजल्ट्स में AI उत्तर, विज्ञापन और SEO आधारित कंटेंट की भरमार दिखाई देती है. ऐसे में कई लोग Google के ऑप्शन तलाश रहे हैं. आइए जानते हैं ऐसे सात भरोसेमंद सर्च इंजनों के बारे में जो प्राइवेसी और बेहतर अनुभव का दावा करते हैं.

DuckDuckGo: प्राइवेसी को देता है सबसे ज्यादा महत्व

DuckDuckGo उन लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है जो अपनी ऑनलाइन गोपनीयता को लेकर सजग रहते हैं. यह प्लेटफॉर्म यूजर्स की सर्च हिस्ट्री को ट्रैक नहीं करता और न ही उनकी ब्राउजिंग गतिविधियों के आधार पर विज्ञापन प्रोफाइल तैयार करता है. Google की तुलना में यहां व्यक्तिगत डेटा का कम उपयोग होता है, जिससे सर्च अनुभव अधिक साफ और सरल महसूस होता है. खास बात यह है कि यूजर्स चाहें तो AI आधारित सारांश को भी बंद कर सकते हैं और पारंपरिक सर्च अनुभव का आनंद ले सकते हैं.

Startpage: Google जैसे रिजल्ट, लेकिन बिना ट्रैकिंग

Startpage उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है जो Google जैसी क्वालिटी वाले सर्च रिजल्ट चाहते हैं लेकिन अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करना चाहते. यह सेवा यूजर और Google के बीच एक सुरक्षा परत की तरह काम करती है. सर्च क्वेरी से व्यक्तिगत जानकारी हटाने के बाद ही रिजल्ट दिखाए जाते हैं. यही वजह है कि यह प्लेटफॉर्म प्राइवेसी पसंद करने वाले लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Brave Search: अपना स्वतंत्र सर्च इंडेक्स

Brave Search ने अपनी अलग पहचान बनाई है क्योंकि यह पूरी तरह बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर नहीं है. इसका अपना स्वतंत्र सर्च इंडेक्स है, जिससे यह अधिक पारदर्शिता और नियंत्रण प्रदान करने का दावा करता है. यूजर्स विभिन्न फिल्टर और AI फीचर्स को अपनी जरूरत के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं. Brave ब्राउजर के साथ इसका एकीकरण भी इसकी लोकप्रियता बढ़ाने में मदद कर रहा है.

Ecosia: सर्च के साथ पर्यावरण संरक्षण

Ecosia खुद को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार सर्च इंजन के रूप में पेश करता है. कंपनी का कहना है कि वह विज्ञापन से होने वाली कमाई का उपयोग दुनिया भर में पेड़ लगाने की परियोजनाओं में करती है. जो लोग इंटरनेट उपयोग के साथ पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए Ecosia एक दिलचस्प ऑप्शन बन चुका है.

Kagi: बिना विज्ञापन वाला प्रीमियम अनुभव

Kagi अन्य सर्च इंजनों से अलग सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल पर काम करता है. यह विज्ञापनों पर निर्भर रहने के बजाय सीधे यूजर्स से शुल्क लेता है. इसके बदले कंपनी विज्ञापन-मुक्त अनुभव, कम प्रायोजित परिणाम और अधिक कस्टमाइजेशन की सुविधा देने का दावा करती है. शोधकर्ताओं और पेशेवरों के बीच इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.

Perplexity AI: AI जवाबों के साथ स्रोतों की जानकारी

Perplexity AI ने सर्च को एक अलग दिशा दी है. यह AI आधारित जवाब प्रदान करता है लेकिन साथ ही उन स्रोतों के लिंक भी दिखाता है जिनसे जानकारी ली गई है. रिसर्च और जानकारी जुटाने वाले यूजर्स के लिए यह प्लेटफॉर्म काफी उपयोगी माना जाता है. इसकी बढ़ती लोकप्रियता यह भी दर्शाती है कि लोग अब AI-सहायता प्राप्त खोज उपकरणों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं.

Bing: Microsoft का भरोसेमंद ऑप्शन

Microsoft द्वारा विकसित Bing दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजनों में से एक है. यह वेबसाइट, समाचार, तस्वीरें, वीडियो और अन्य ऑनलाइन सामग्री खोजने की सुविधा देता है. इसका इंटरफेस सरल है और परिणाम तेजी से सामने आते हैं. Bing का Windows और Edge ब्राउजर जैसे Microsoft उत्पादों के साथ सहज एकीकरण इसे आम यूजर्स के लिए सुविधाजनक बनाता है. वर्षों से लगातार सुधार के कारण यह ऑनलाइन सर्च इंडस्ट्री में Google का मजबूत प्रतिस्पर्धी बना हुआ है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

googleGoogle alternativesBest search engines 2026DuckDuckGo

Trending news

ताजमहल के सामने मार्को रूबियो की मुस्कुराती तस्वीर पर ईरान ने कह दी चुभने वाली बात
iran america war
ताजमहल के सामने मार्को रूबियो की मुस्कुराती तस्वीर पर ईरान ने कह दी चुभने वाली बात
हीटवेव के बीच मौसम का यू-टर्न? इन राज्यों में झमाझम होगी बारिश; देखें सेटेलाइट इमेज
weather update
हीटवेव के बीच मौसम का यू-टर्न? इन राज्यों में झमाझम होगी बारिश; देखें सेटेलाइट इमेज
गुजरात में 2027 में AAP की सरकार तय! नर्मदा जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा दावा
Arvind Kejriwal
गुजरात में 2027 में AAP की सरकार तय! नर्मदा जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा दावा
पीएम मोदी की नॉर्डिक यात्रा, भारत-नॉर्डिक हरित संबंधों में एक नए अध्याय का सूत्रपात
PM Modi
पीएम मोदी की नॉर्डिक यात्रा, भारत-नॉर्डिक हरित संबंधों में एक नए अध्याय का सूत्रपात
DNA: सत्ता बदलते ही बंगाल में माफियाओं का 'इलाज' शुरू, 'डॉन' की हेकड़ी गायब!
DNA
DNA: सत्ता बदलते ही बंगाल में माफियाओं का 'इलाज' शुरू, 'डॉन' की हेकड़ी गायब!
ट्रंप के बदल गए सुर, अब बोले- I Love India; क्यों पड़ गई रिश्तों की मरम्मत की जरूरत?
DNA
ट्रंप के बदल गए सुर, अब बोले- I Love India; क्यों पड़ गई रिश्तों की मरम्मत की जरूरत?
घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में सुवेंदु सरकार, बंगाल में खुला पहला डिटेंशन सेंटर
bangladesh
घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में सुवेंदु सरकार, बंगाल में खुला पहला डिटेंशन सेंटर
35 साल की वेटिंग और 20 लाख की फीस, 'जिमखाना क्लब' की जरूरत क्या है?
DNA
35 साल की वेटिंग और 20 लाख की फीस, 'जिमखाना क्लब' की जरूरत क्या है?
'यह कानून बेटियों को...' असम UCC पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले-'सिर्फ आदिवासियों...
Assam UCC Bill
'यह कानून बेटियों को...' असम UCC पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले-'सिर्फ आदिवासियों...
अब चीन की खैर नहीं, सेना की तोपें खुद लॉक करेंगी निशाना; पाकिस्तान का क्या होगा?
Indian Army
अब चीन की खैर नहीं, सेना की तोपें खुद लॉक करेंगी निशाना; पाकिस्तान का क्या होगा?