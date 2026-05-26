गूगल के नए AI सर्च से हो गए हैं परेशान? आज ही बदल लें अपना सर्च इंजन, ये 7 सीक्रेट ऑप्शन्स बदल देंगे इंटरनेट चलाने का अंदाज

अब सर्च रिजल्ट्स में AI उत्तर, विज्ञापन और SEO आधारित कंटेंट की भरमार दिखाई देती है. ऐसे में कई लोग Google के ऑप्शन तलाश रहे हैं. आइए जानते हैं ऐसे सात भरोसेमंद सर्च इंजनों के बारे में जो प्राइवेसी और बेहतर अनुभव का दावा करते हैं.
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Google का सर्च इंजन पिछले कुछ वर्षों के सबसे बड़े बदलावों से गुजर रहा है. हाल ही में कंपनी ने अपने I/O इवेंट में AI आधारित सर्च फीचर्स और बातचीत की तरह जवाब देने वाली नई तकनीकों को प्रमुखता से पेश किया है. Google अब AI Overview और चैटबॉट स्टाइल सर्च अनुभव को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिससे यूजर्स को सीधे जवाब मिल सकें. हालांकि, इन बदलावों को लेकर बहस भी तेज हो गई है. कई विशेषज्ञों का मानना है कि AI द्वारा तैयार किए गए सारांश स्वतंत्र वेबसाइटों पर आने वाले ट्रैफिक को कम कर सकते हैं. वहीं सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि अब सर्च रिजल्ट्स में AI उत्तर, विज्ञापन और SEO आधारित कंटेंट की भरमार दिखाई देती है. ऐसे में कई लोग Google के ऑप्शन तलाश रहे हैं. आइए जानते हैं ऐसे सात भरोसेमंद सर्च इंजनों के बारे में जो प्राइवेसी और बेहतर अनुभव का दावा करते हैं.
DuckDuckGo उन लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है जो अपनी ऑनलाइन गोपनीयता को लेकर सजग रहते हैं. यह प्लेटफॉर्म यूजर्स की सर्च हिस्ट्री को ट्रैक नहीं करता और न ही उनकी ब्राउजिंग गतिविधियों के आधार पर विज्ञापन प्रोफाइल तैयार करता है. Google की तुलना में यहां व्यक्तिगत डेटा का कम उपयोग होता है, जिससे सर्च अनुभव अधिक साफ और सरल महसूस होता है. खास बात यह है कि यूजर्स चाहें तो AI आधारित सारांश को भी बंद कर सकते हैं और पारंपरिक सर्च अनुभव का आनंद ले सकते हैं.
Startpage उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है जो Google जैसी क्वालिटी वाले सर्च रिजल्ट चाहते हैं लेकिन अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करना चाहते. यह सेवा यूजर और Google के बीच एक सुरक्षा परत की तरह काम करती है. सर्च क्वेरी से व्यक्तिगत जानकारी हटाने के बाद ही रिजल्ट दिखाए जाते हैं. यही वजह है कि यह प्लेटफॉर्म प्राइवेसी पसंद करने वाले लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.
Brave Search ने अपनी अलग पहचान बनाई है क्योंकि यह पूरी तरह बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर नहीं है. इसका अपना स्वतंत्र सर्च इंडेक्स है, जिससे यह अधिक पारदर्शिता और नियंत्रण प्रदान करने का दावा करता है. यूजर्स विभिन्न फिल्टर और AI फीचर्स को अपनी जरूरत के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं. Brave ब्राउजर के साथ इसका एकीकरण भी इसकी लोकप्रियता बढ़ाने में मदद कर रहा है.
Ecosia खुद को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार सर्च इंजन के रूप में पेश करता है. कंपनी का कहना है कि वह विज्ञापन से होने वाली कमाई का उपयोग दुनिया भर में पेड़ लगाने की परियोजनाओं में करती है. जो लोग इंटरनेट उपयोग के साथ पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए Ecosia एक दिलचस्प ऑप्शन बन चुका है.
Kagi अन्य सर्च इंजनों से अलग सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल पर काम करता है. यह विज्ञापनों पर निर्भर रहने के बजाय सीधे यूजर्स से शुल्क लेता है. इसके बदले कंपनी विज्ञापन-मुक्त अनुभव, कम प्रायोजित परिणाम और अधिक कस्टमाइजेशन की सुविधा देने का दावा करती है. शोधकर्ताओं और पेशेवरों के बीच इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.
Perplexity AI ने सर्च को एक अलग दिशा दी है. यह AI आधारित जवाब प्रदान करता है लेकिन साथ ही उन स्रोतों के लिंक भी दिखाता है जिनसे जानकारी ली गई है. रिसर्च और जानकारी जुटाने वाले यूजर्स के लिए यह प्लेटफॉर्म काफी उपयोगी माना जाता है. इसकी बढ़ती लोकप्रियता यह भी दर्शाती है कि लोग अब AI-सहायता प्राप्त खोज उपकरणों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं.
Microsoft द्वारा विकसित Bing दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजनों में से एक है. यह वेबसाइट, समाचार, तस्वीरें, वीडियो और अन्य ऑनलाइन सामग्री खोजने की सुविधा देता है. इसका इंटरफेस सरल है और परिणाम तेजी से सामने आते हैं. Bing का Windows और Edge ब्राउजर जैसे Microsoft उत्पादों के साथ सहज एकीकरण इसे आम यूजर्स के लिए सुविधाजनक बनाता है. वर्षों से लगातार सुधार के कारण यह ऑनलाइन सर्च इंडस्ट्री में Google का मजबूत प्रतिस्पर्धी बना हुआ है.
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