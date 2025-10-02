Advertisement
trendingNow12945202
Hindi Newsटेक

कचरा डालने के मिलेंगे पैसे... कैश नहीं सीधा UPI में आएगा रोकड़ा! देश के इस बड़े मंदिर ने स्वच्छता को लेकर उठाया कदम

Refund Machines at Tirupati Temple: तिरुमाला तिरुपति मंदिर में खास वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं. इनमें खाली एल्यूमिनियम कैन और टेट्रा पैक डालने पर आपको तुरंत रिफंड मिलेगा. यह पहल मंदिर में स्वच्छता बनाए रखने में मददगार साबित होगी.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 02, 2025, 05:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कचरा डालने के मिलेंगे पैसे... कैश नहीं सीधा UPI में आएगा रोकड़ा! देश के इस बड़े मंदिर ने स्वच्छता को लेकर उठाया कदम

Tirupati Temple’s Smart Refund Machines: मंदिरों में साफ-सफाई बनाए रखने के लिए अक्सर कहा जाता है. इसके लिए आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति मंदिर ने कचरा कम करने और सफाई  रखने के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड स्कीम (DDRS) शुरू की गई है. इसमें AI बेस्ड स्मार्ट मशीनें लगाई हैं, जो खाली एल्यूमिनियम कैन और टेट्रा पैक डालने पर तुरंत UPI से रिफंड देती हैं. अब भक्त सफाई का खास ध्यान रखेंगे जिससे पैसे भी पा सकेंगे. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस नई पहल की समीक्षा की है. आइए जानते हैं, ये मशीनें कैसे काम करेंगी हैं और कैसे रिफंड मिलता सकता है.

यह भी पढ़ें: मिनटों का काम अब सेकंड्स में होगा... AI स्टेथोस्कोप से चेक होगी दिल की धड़कन! सुनते ही मोबाइल पर भेज देगा रिपोर्ट

UPI के जरिए मिलेंगे पैसे

Add Zee News as a Preferred Source

डेकन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, तिरुमाला में बेचे जाने वाले एल्यूमिनियम कैन और टेट्रा पैक पर एक खास क्यूआर कोड बना होता है. जब भी कोई इन्हें खरीदता है, तो इसकी कुछ कीमत एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है. यूज के बाद जब खाली पैक या डिब्बा इस AI मशीन में डाला जाता है, तो इक्ट्ठा किए गए पैसे तुरंत UPI से वापस मिल जाते हैं.

रिसाइकिलिंग प्रोसेस अब होगा आसान और तेज
यह प्रोसेस मंदिर में साफ-सफाई रखता है और कचरे को सीधे लैंडफिल में जाने से रोक देता है. AI मशीनें तुरंत काम आसान करती है. इससे कचरे का रिसाइकिल प्रोसेस बेहद आसान हो जाता है और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचता है.

भारत में बनी स्मार्ट मशीनें
ये स्मार्ट रिसाइकिलिंग मशीनें भारत में तैयार की गई हैं और इनमें 50% से ज्यादा स्थानीय सामग्री का यूज किया गया है. ये मशीनें गर्मी, नमी और धूल आसानी से सह सकती हैं. इन मशीनों में AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी है, जो कचरे का रंग, ब्रांड,आकार और गंदगी की डिटेल्स इकट्ठा कर सकती है. इससे कचरे के मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी आती है. 

यह भी पढ़ें: बदल जाएगा Instagram चलाने का तरीका! खोलते ही दिखेंगे Reels, मैसेज करने की जगह भी बदलेगी

मशीन में कचरा डालें, तुरंत मिलेगा रिफंड 

इस नई शुरूआत से स्थानीय सफाई कर्मचारियों को बेनिफिट हो रहा है. वे मशीनों में कचरा डालकर इंस्टेंट रिफंड ले सकते हैं. इससे उनकी इनकम में बढ़ोतरी होती है और रोजगार का नया मौका भी मिलता है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Tirumala templeRecycling Machines

Trending news

BJP मुसलमानों के खिलाफ...भाजपा पर क्यों बरसे अबू आजमी? RSS पर भी कह दी ये बड़ी बात
Maharashtra news
BJP मुसलमानों के खिलाफ...भाजपा पर क्यों बरसे अबू आजमी? RSS पर भी कह दी ये बड़ी बात
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
Punjab
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
RSS 100 Years
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
Leh Violence News
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
Donkey route human trafficking
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
Vikram Sood
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
Mohan Bhagwat
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
;