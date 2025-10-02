कचरा डालने के मिलेंगे पैसे... कैश नहीं सीधा UPI में आएगा रोकड़ा! देश के इस बड़े मंदिर ने स्वच्छता को लेकर उठाया कदम

Tirupati Temple’s Smart Refund Machines: मंदिरों में साफ-सफाई बनाए रखने के लिए अक्सर कहा जाता है. इसके लिए आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति मंदिर ने कचरा कम करने और सफाई रखने के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड स्कीम (DDRS) शुरू की गई है. इसमें AI बेस्ड स्मार्ट मशीनें लगाई हैं, जो खाली एल्यूमिनियम कैन और टेट्रा पैक डालने पर तुरंत UPI से रिफंड देती हैं. अब भक्त सफाई का खास ध्यान रखेंगे जिससे पैसे भी पा सकेंगे. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस नई पहल की समीक्षा की है. आइए जानते हैं, ये मशीनें कैसे काम करेंगी हैं और कैसे रिफंड मिलता सकता है.

UPI के जरिए मिलेंगे पैसे

डेकन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, तिरुमाला में बेचे जाने वाले एल्यूमिनियम कैन और टेट्रा पैक पर एक खास क्यूआर कोड बना होता है. जब भी कोई इन्हें खरीदता है, तो इसकी कुछ कीमत एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है. यूज के बाद जब खाली पैक या डिब्बा इस AI मशीन में डाला जाता है, तो इक्ट्ठा किए गए पैसे तुरंत UPI से वापस मिल जाते हैं.

रिसाइकिलिंग प्रोसेस अब होगा आसान और तेज

यह प्रोसेस मंदिर में साफ-सफाई रखता है और कचरे को सीधे लैंडफिल में जाने से रोक देता है. AI मशीनें तुरंत काम आसान करती है. इससे कचरे का रिसाइकिल प्रोसेस बेहद आसान हो जाता है और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचता है.

भारत में बनी स्मार्ट मशीनें

ये स्मार्ट रिसाइकिलिंग मशीनें भारत में तैयार की गई हैं और इनमें 50% से ज्यादा स्थानीय सामग्री का यूज किया गया है. ये मशीनें गर्मी, नमी और धूल आसानी से सह सकती हैं. इन मशीनों में AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी है, जो कचरे का रंग, ब्रांड,आकार और गंदगी की डिटेल्स इकट्ठा कर सकती है. इससे कचरे के मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी आती है.

मशीन में कचरा डालें, तुरंत मिलेगा रिफंड

इस नई शुरूआत से स्थानीय सफाई कर्मचारियों को बेनिफिट हो रहा है. वे मशीनों में कचरा डालकर इंस्टेंट रिफंड ले सकते हैं. इससे उनकी इनकम में बढ़ोतरी होती है और रोजगार का नया मौका भी मिलता है.