Advertisement
trendingNow12937188
Hindi Newsटेक

तिरुपति मंदिर में AI संभालेगा व्यवस्था, बिना देरी होंगे भगवान के दर्शन, घंटो लाइन में लगने की झंझट होगी खत्म

AI Technology at Tirupati Temple: आंध्र प्रदेश का तिरुमला तिरुपति मंदिर अब टेक्नोलॉजी की मदद से और सुरक्षित होगा. जल्द ही यहां कमांड कंट्रोल सेंटर में AI फीचर्स को जोड़ा जाएगा, जिसके जरिए चेहरे की पहचान करके भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा. 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 26, 2025, 11:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तिरुपति मंदिर में AI संभालेगा व्यवस्था, बिना देरी होंगे भगवान के दर्शन, घंटो लाइन में लगने की झंझट होगी खत्म

India’s First AI Powered Temple: भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में प्रसिद्ध तिरुमला तिरुपति मंदिर में अब AI आधारित कमांड कंट्रोल सेंटर को शुरू किया जा रहा है. यहां मंदिर में तकनीक के जरिए भीड़ को नियंत्रित करने का काम किया जाएगा. यह देशभर में पहला ऐसा मंदिर होगा जो कमांड सेंटर से संचालित किया जाएगा. इसलिए तिरुपति मंदिर को भारत का पहला AI Temple कहा जा रहा है. टेक्नोलॉजी का यूज करके मंदिर में आने वाली भीड़ का अंदाजा लगाया जाएगा. इससे देखा जाएगा कि भगवान के दर्शन करने के लिए कितने भक्त लाइन में लगे हैं.

यह भी पढ़े: अब बेफिक्र होकर करें शॉपिंग, Flipkart दे रहा है 30 दिन की FREE सुरक्षा, प्रोडक्ट डैमेज या खराबी पर झटपट मिलेगा समाधान

AI से सजेगा तिरुपति मंदिर

Add Zee News as a Preferred Source

तिरुमला तिरुपति मंदिर में नया इंटीग्रेटिड कमांड कंट्रोल सेंटर शुरू हो रहा है, जिसे वैकुंठम-1 कॉम्पलेक्स में बनाया गया है. यहां पर बड़े डिजिटल स्क्रीन पर मंदिर में CCTV कैमरों की लाइव फीड पर नजर रखी जाएगी. इसे 25 से अधिक टेक्नोलॉजी एक्सपर्टस की टीम संभालेगी. इस सिस्टम की खास बात है कि AI बेस्ड कैमरा चेहरा पहचानकर आसानी से गिन कर बता सकते हैं कि लाइन में कितने भक्त लगे हैं और दर्शन करने में कितना टाइम लगेगा. इसके जरिए भीड़ प्रबंधक भक्तों को पहले से बेहतर और स्मार्ट तरीके से कंट्राल कर पाएंगे. 

भीड़ को स्मार्टली कंट्रोल किया जाएगा
तिरुपति मंदिर में नया AI कंट्रोल सिस्टम अब भक्तों की भीड़ को मैनेज करने के तरीके को Futuristic बना रहा है. यह तकनीक 3D मैप तैयार करके जमीनी हालात दिखाते है और भीड़ वाले एरिया को तुरंत पहचानकर उसे कम करने का सुझाव भी देते हैं. साथ ही एआई टेक्नोलॉजी विभिन्न सोर्स के डेटा का एनालिसिस करके यह अनुमान लगाया जाता है कि कब श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी. इसके जरिए संसधानों को सही से तय और दर्शन के समय में सुधार किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: धांसू फीचर्स के साथ Xiaomi 17 सीरीज की हुई एंट्री, पावरफुल कैमरा के साथ मिल रहा बैक डिस्प्ले, कीमत इतने से शुरू

भक्तों के लिए सुरक्षित दर्शन

मंदिर में यह नया AI सिस्टम चोरी या गलत कामों की पहचान करेगा और खोए हुए लोगों को ट्रैक करने में भी मदद करेगा. अलीपिरी जैसी जगहों पर अतिरिक्त कैमरे लगाए गए है जिससे भक्तों की भीड़ को पहले से ही मॉनिटर किया सकेंगे. एआई तकनीक तीर्थ यात्रियों के चेहरे के हाव भाव को समझकर बता सकता है कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है और जरूरत पड़ने पर मंदिर का स्टाफ समय रहते कार्रवाई कर सकेगा. आपातकाल के समय में AI भक्तों को बादर निकालने के लिए सबसे पास का सुरक्षित रास्ता भी सुझाएगा.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Tirupati templeai command control centre

Trending news

कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
skandamata mantra
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
;