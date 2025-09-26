तिरुपति मंदिर में AI संभालेगा व्यवस्था, बिना देरी होंगे भगवान के दर्शन, घंटो लाइन में लगने की झंझट होगी खत्म

India’s First AI Powered Temple: भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में प्रसिद्ध तिरुमला तिरुपति मंदिर में अब AI आधारित कमांड कंट्रोल सेंटर को शुरू किया जा रहा है. यहां मंदिर में तकनीक के जरिए भीड़ को नियंत्रित करने का काम किया जाएगा. यह देशभर में पहला ऐसा मंदिर होगा जो कमांड सेंटर से संचालित किया जाएगा. इसलिए तिरुपति मंदिर को भारत का पहला AI Temple कहा जा रहा है. टेक्नोलॉजी का यूज करके मंदिर में आने वाली भीड़ का अंदाजा लगाया जाएगा. इससे देखा जाएगा कि भगवान के दर्शन करने के लिए कितने भक्त लाइन में लगे हैं.

यह भी पढ़े: अब बेफिक्र होकर करें शॉपिंग, Flipkart दे रहा है 30 दिन की FREE सुरक्षा, प्रोडक्ट डैमेज या खराबी पर झटपट मिलेगा समाधान

AI से सजेगा तिरुपति मंदिर

Add Zee News as a Preferred Source

तिरुमला तिरुपति मंदिर में नया इंटीग्रेटिड कमांड कंट्रोल सेंटर शुरू हो रहा है, जिसे वैकुंठम-1 कॉम्पलेक्स में बनाया गया है. यहां पर बड़े डिजिटल स्क्रीन पर मंदिर में CCTV कैमरों की लाइव फीड पर नजर रखी जाएगी. इसे 25 से अधिक टेक्नोलॉजी एक्सपर्टस की टीम संभालेगी. इस सिस्टम की खास बात है कि AI बेस्ड कैमरा चेहरा पहचानकर आसानी से गिन कर बता सकते हैं कि लाइन में कितने भक्त लगे हैं और दर्शन करने में कितना टाइम लगेगा. इसके जरिए भीड़ प्रबंधक भक्तों को पहले से बेहतर और स्मार्ट तरीके से कंट्राल कर पाएंगे.

भीड़ को स्मार्टली कंट्रोल किया जाएगा

तिरुपति मंदिर में नया AI कंट्रोल सिस्टम अब भक्तों की भीड़ को मैनेज करने के तरीके को Futuristic बना रहा है. यह तकनीक 3D मैप तैयार करके जमीनी हालात दिखाते है और भीड़ वाले एरिया को तुरंत पहचानकर उसे कम करने का सुझाव भी देते हैं. साथ ही एआई टेक्नोलॉजी विभिन्न सोर्स के डेटा का एनालिसिस करके यह अनुमान लगाया जाता है कि कब श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी. इसके जरिए संसधानों को सही से तय और दर्शन के समय में सुधार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: धांसू फीचर्स के साथ Xiaomi 17 सीरीज की हुई एंट्री, पावरफुल कैमरा के साथ मिल रहा बैक डिस्प्ले, कीमत इतने से शुरू

भक्तों के लिए सुरक्षित दर्शन

मंदिर में यह नया AI सिस्टम चोरी या गलत कामों की पहचान करेगा और खोए हुए लोगों को ट्रैक करने में भी मदद करेगा. अलीपिरी जैसी जगहों पर अतिरिक्त कैमरे लगाए गए है जिससे भक्तों की भीड़ को पहले से ही मॉनिटर किया सकेंगे. एआई तकनीक तीर्थ यात्रियों के चेहरे के हाव भाव को समझकर बता सकता है कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है और जरूरत पड़ने पर मंदिर का स्टाफ समय रहते कार्रवाई कर सकेगा. आपातकाल के समय में AI भक्तों को बादर निकालने के लिए सबसे पास का सुरक्षित रास्ता भी सुझाएगा.