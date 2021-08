Tokyo Olympics 2020: मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को Xiaomi देगा ये इनाम, कहा- 'सुपर हीरो के लिए...'

नई दिल्ली. Xiaomi ने घोषणा की है कि वह उन सभी भारतीय एथलीटों को इनाम देगी, जिन्होंने हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक जीता है. Xiaomi पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को इनाम के तौर पर Mi 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन देगा. Xiaomi India के एमडी मनु कुमार जैन ने ट्विटर के जरिए इस खबर की घोषणा की. बता दें, मीराबाई चानू ने सिल्वर, पीवी सिंधू ने ब्रॉन्ज, लवलीना ने ब्रॉन्ज, रवि कुमार दहिया ने सिल्वर, भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज, बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है. इन सभी भारतीय एथलीट्स को शाओमी Mi 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन देगा.

We value the grit & dedication that it takes to win an #Olympics medal.

As a small gesture of thanks, we'll humbly gift a #Mi11Ultra to all the Indian Olympic medal winners. Super phone for Super Heroes.

You make us proud. #Respect #Olympics2021 #Tokyo2020 #TeamIndia pic.twitter.com/B5XxBDlKHg

