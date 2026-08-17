/Tokyo ने निकाला गर्मी का ऐसा इलाज कि छतों पर जमा बारिश का पानी बनेगा कूलिंग हथियार, AI बताएगा कब और कितना पानी छिड़कना है

गर्मी बढ़ने के साथ शहरों में AC की जरूरत और बिजली की खपत दोनों तेजी से बढ़ रही हैं. लेकिन अगर बारिश के दौरान छतों पर जमा होने वाला पानी ही गर्मी से लड़ने का हथियार बन जाए तो? Tokyo पर हुई एक नई स्टडी ने इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है. इसमें वैज्ञानिकों ने Rooftop Rainwater Harvesting, Roof Sprinkling और Artificial Intelligence को एक साथ जोड़कर यह समझने की कोशिश की कि शहरों की तपती इमारतों को ज्यादा प्रभावी तरीके से कैसे ठंडा किया जा सकता है. खास बात यह है कि AI की मदद से यह तय किया जा सकता है कि किस तापमान पर छत पर पानी छिड़कना शुरू किया जाए, कितना पानी इस्तेमाल किया जाए और पानी की टंकी का आकार कितना होना चाहिए.
दुनिया के कई बड़े शहरों में गर्मी अब पहले से ज्यादा गंभीर समस्या बनती जा रही है. तापमान बढ़ने के साथ इमारतों के अंदर भी गर्मी बढ़ती है और लोग राहत के लिए AC का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. इसका सीधा असर बिजली की खपत पर पड़ता है.
अब Tokyo में हुई एक नई स्टडी ने इस समस्या से निपटने के लिए एक दिलचस्प तरीका सामने रखा है. इसमें छतों पर जमा होने वाले बारिश के पानी का इस्तेमाल गर्मी के दौरान उन्हीं छतों को ठंडा करने के लिए करने की संभावना देखी गई है. इस सिस्टम में Artificial Intelligence और Machine Learning का इस्तेमाल करके यह पता लगाने की कोशिश की गई कि पानी का इस्तेमाल किस तरह सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकता है.
इस तकनीक का आइडिया काफी आसान है. बारिश होने पर इमारतों की छतों से पानी इकट्ठा किया जाएगा और उसे टैंकों में स्टोर किया जाएगा. जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो इसी पानी को छत पर स्प्रिंकल किया जाएगा. पानी जब छत की गर्म सतह पर पहुंचेगा और फिर वाष्पित होगा तो अपने साथ गर्मी भी ले जाएगा. इससे छत का तापमान कम हो सकता है. नतीजतन इमारत के अंदर जाने वाली गर्मी भी कम हो सकती है. यानी जिस बारिश के पानी को आमतौर पर सिर्फ इस्तेमाल या ड्रेनेज के लिए देखा जाता है, वही पानी गर्मी के खिलाफ एक Cooling Resource की तरह काम कर सकता है.
इस सिस्टम का सबसे बड़ा संभावित फायदा सिर्फ छत को ठंडा करना नहीं है. अगर छत का तापमान कम रहता है और इमारत के अंदर कम गर्मी पहुंचती है तो कमरे को ठंडा रखने के लिए AC को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ सकती. इससे Air Conditioning की Energy Consumption कम होने की संभावना बनती है.
हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्टडी ने किसी पूरे Tokyo शहर में इस सिस्टम को वास्तविक रूप से लागू करके नतीजे नहीं मापे हैं. शोधकर्ताओं ने Climate Model और Machine Learning आधारित Simulations का इस्तेमाल किया है. इसलिए AC की बचत के आंकड़ों को संभावित परिणाम के तौर पर समझना चाहिए.
यहां Artificial Intelligence की भूमिका काफी दिलचस्प है. शोधकर्ताओं ने अलग-अलग परिस्थितियों में यह जांचने की कोशिश की कि पानी की टंकी कितनी बड़ी होनी चाहिए, छत पर पानी कितनी मात्रा में छिड़कना चाहिए और किस तापमान पर सिस्टम को शुरू करना चाहिए. हर समय छत पर पानी छिड़कना जरूरी नहीं है. अगर पानी सीमित मात्रा में उपलब्ध है तो उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा गर्म समय में करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. Machine Learning का इस्तेमाल ऐसे ही अलग-अलग विकल्पों में बेहतर Combination खोजने के लिए किया गया.
स्टडी से एक दिलचस्प बात सामने आई. शोधकर्ताओं के मुताबिक Rainwater Storage Tank का आकार बढ़ाने से Cooling Benefit उसी अनुपात में नहीं बढ़ता. यानी अगर टंकी को दोगुना बड़ा कर दिया जाए तो जरूरी नहीं कि Cooling का फायदा भी दोगुना हो जाए. इससे पता चलता है कि इस तरह के सिस्टम में सिर्फ ज्यादा पानी जमा करना ही समाधान नहीं है. पानी का सही समय पर और सही मात्रा में इस्तेमाल करना भी बेहद महत्वपूर्ण है.
शोध में यह भी पाया गया कि ज्यादा गर्म वर्षों में इस सिस्टम का संभावित Cooling Benefit बढ़ सकता है. यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि Climate Change के साथ कई शहरों में Extreme Heat और Heatwave Events को लेकर चिंता बढ़ रही है. अगर भविष्य में गर्मी ज्यादा तीव्र होती है तो ऐसी तकनीकें इमारतों को गर्मी से बचाने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प बन सकती हैं.
इस रिसर्च में Tokyo को Case Study के तौर पर इस्तेमाल किया गया. शोधकर्ताओं ने June से September के बीच की अवधि पर ध्यान दिया और 2010 से 2019 तक के 10 साल के Heatwave Events को Model में शामिल किया. Urban Climate Model की मदद से यह देखने की कोशिश की गई कि Rooftop Sprinkling से तापमान, Building Cooling और AC Energy Demand पर क्या संभावित असर पड़ सकता है. इसके बाद Machine Learning की मदद से सिस्टम की अलग-अलग Settings को Optimize किया गया.
इस सिस्टम का एक और संभावित फायदा Rainwater Management से जुड़ा है. शहरों में भारी बारिश के दौरान बड़ी मात्रा में पानी सड़कों और Drainage System की तरफ चला जाता है. अगर बारिश के पानी का एक हिस्सा Rooftop Tanks में जमा कर लिया जाए तो Surface Runoff को भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है. बाद में यही पानी गर्मी के दौरान Roof Cooling के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इस तरह एक ही सिस्टम Rainwater Harvesting और Heat Adaptation दोनों में भूमिका निभा सकता है.
यहां एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है. यह रिसर्च Tokyo में पूरे शहर के स्तर पर इस तकनीक को लगाकर किए गए वास्तविक प्रयोग पर आधारित नहीं है. इसके नतीजे Computer Simulations, Urban Climate Models और Machine Learning Analysis से निकाले गए हैं. इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस तकनीक से हर शहर में AC की बिजली खपत कितनी कम हो जाएगी. फिर भी रिसर्च यह संकेत देती है कि बारिश के पानी को सिर्फ जमा करने के बजाय उसे गर्मी से निपटने के लिए दोबारा इस्तेमाल करने की संभावना पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है.
तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बढ़ती गर्मी के बीच शहरों को ऐसे Solutions की जरूरत होगी जो पानी, ऊर्जा और Climate Adaptation को एक साथ जोड़ सकें. Tokyo की यह स्टडी इसी दिशा में एक दिलचस्प संभावना दिखाती है. भविष्य में अगर Rainwater Harvesting, Smart Sensors और AI को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इमारतें मौसम के हिसाब से अपने Cooling Systems को ज्यादा समझदारी से चला सकती हैं. यानी आने वाले समय में बारिश का पानी सिर्फ पानी की जरूरत पूरी करने का जरिया नहीं रहेगा. सही तकनीक के साथ यही पानी शहरों की बढ़ती गर्मी से लड़ने में भी मदद कर सकता है.