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Tokyo ने निकाला गर्मी का ऐसा इलाज कि छतों पर जमा बारिश का पानी बनेगा कूलिंग हथियार, AI बताएगा कब और कितना पानी छिड़कना है

Tokyo में वैज्ञानिकों ने बारिश के पानी और AI की मदद से छतों को ठंडा करने का अनोखा तरीका खोजा है. जानिए Rooftop Rainwater Harvesting और Roof Sprinkling System कैसे गर्मी, Heatwave और AC की बिजली खपत को कम करने में मदद कर सकता है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Aug 17, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:16 AM IST
Tokyo ने निकाला गर्मी का ऐसा इलाज कि छतों पर जमा बारिश का पानी बनेगा कूलिंग हथियार, AI बताएगा कब और कितना पानी छिड़कना है
Image Credit: (AI Generated Image) इस तकनीक का आइडिया काफी आसान है. बारिश होने पर इमारतों की छतों से पानी इकट्ठा किया जाएगा और उसे टैंकों में स्टोर किया जाएगा.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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