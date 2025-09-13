iPhone 17 Pro Max: कीमत इतनी कि टोक्यो ट्रिप, स्कूटी और गोल्ड ज्वैलरी तक आ जाएं, फिर भी खत्म नहीं होंगे पैसे!
iPhone 17 Pro Max: कीमत इतनी कि टोक्यो ट्रिप, स्कूटी और गोल्ड ज्वैलरी तक आ जाएं, फिर भी खत्म नहीं होंगे पैसे!

iPhone 17 Pro Max: Apple के अपने नए iPhone 17 सीरीज के फोन्स की प्री-बकिंग शुरू हो गई है. इस बार आईफोन की कीमत को लेकर खूब चर्चा हो रही है. भारत में इस मॉडल की कीमत इतनी ज्यादा है कि उतने पैसों में आप टोक्यो घूमकर आ सकते हैं, दो नई स्कूटी खरीद सकते हैं या सोने की ज्वैलरी भी ले सकते हैं. आइए जानते हैं कि  iPhone 17 सीरीज के टॉप फोन की कीमत में आप क्या क्या कर सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 13, 2025, 07:33 AM IST
iPhone 17 Pro Max: Apple ने अपनी नई सीरीज iphone 17 लॉन्च कर दी है, जिसकी प्री-बुकिंग 12 सितंबर से शुरू हो चुकी है. इस बार भी आईफोन की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. कंपनी ने नई सीरीज के फोन्स के दाम में फिर से बढ़ोत्तरी की है. बात करें भारत में iphone 17 सीरीज की कीमतों की तो इस सीरीज की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये रखी गई है. वहीं अगर प्रो मैक्स मॉडल के 2TB वेरिएंट लेने जाएं तो आपको 2 लाख रूपये से भी ज्यादा देने होंगे. आईफोन 17 इतना महंगा है कि उतने पैसों में कोई जापान की सैर कर सकता है, नई बाइक खरीद सकता है या फिर कई और बड़े खर्च पूरे कर सकता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि iphone 17 सीरीज की कीमतों में आप क्या क्या बड़े काम कर सकते हैं.

टोक्यो घूम सकते हैं
आईफोन 17 सीरीज के टॉप फोन की कीमत से कम में आप जापान की राजधानी टोक्यो घूमकर आ सकते हैं. दिल्ली से टोक्यो आने-जाने का फ्लाइट किराया लगभग ₹55,000 के आस-पास है. बाकी बचे पैसों से आप वहां के मशहूर मॉल्स में शॉपिंग कर सकते हैं, जापानी खाने का मजा ले सकते हैं. साथ ही टोक्यो टॉवर से आप जापान की खूबसूरती का दीदार कर सकते हैं.

बैंकॉक ट्रिप

अगर आप थोड़ा बजट-फ्रेंडली ऑप्शन चाहते हैं तो आपके लिए बैंकॉक परफेक्ट रहेगा. दिल्ली से बैंकॉक की फ्लाइट का किराया ₹25,000–₹30,000 के बीच होता है. बाकी पैसों से आप शॉपिंग, होटल बुकिंग और थाईलैंड के खूबसूरत बीच और नाइट मार्केट्स का मजा ले सकते हैं. यानी आईफोन 17 की कीमत में बैंकॉक ट्रिप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः iPhone 17 Pre-Booking: खरीदना चाहते हैं? तो जान लीजिए प्री-बुकिग का पूरा प्रोसेस

 

लैपटॉप और टैबलेट दोनों खरीद सकते हैं
अगर आप घूमने का प्लान नहीं बना रहे हैं तो आईफोन 17 की कीमत में आप एक बढ़िया लैपटॉप और टैबलेट दोनों आसानी से खरीद सकते हैं. 23 सितंबर से ई-कॉमर्स सेल्स जैसे Amazon और Flipkart की शुरू हो रही हैं जिनपर कई ब्रांड्स के लैपटॉप्स ₹40,000–₹50,000 और टैबलेट्स ₹20,000–₹25,000 में आसानी से मिल जाएंगे. यानी आईफोन 17 की कीमत में आप पढ़ाई और काम दोनों के लिए पूरे गैजेट्स सेट ले सकते हैं.

आ जाएगी सोने की ज्वैलरी
आप अगर चाहें तो आईफोन 17 के पैसों के बराबर में सोने की ज्वैलरी खरीद सकते हैं. ₹82,900 में आप लगभग 7 ग्राम सोने की अंगूठी या दूसरी ज्वैलरी खरीद सकते हैं. ज्वैलरी न सिर्फ खूबसूरत लगती है बल्कि यह एक भविष्य के लिए निवेश भी मानी जाती है. यानी खर्च की जगह आपके पास संपत्ति होगी.

दो स्कूटी खरीद सकते हैं
आईफोन 17 के टॉप फोन की कीमत से कम में आप दो नई स्कूटी खरीद सकते हैं. भारत में होंडा एक्टिवा, टीवीएस जुपिटर और हीरो प्लेज़र जैसी स्कूटियां ₹70,000–₹80,000 की रेंज में मिल जाती हैं. 

गेमिंग सेटअप

अगर आप गेमिंग का शौकीन हैं तो भी आईफोन 17 की कीमत में आप पूरा गेमिंग सेटअप खरीद सकते हैं. लगभग ₹80,000–₹85,000 में आप PS5, गेमिंग मॉनिटर, हेडसेट और कंट्रोलर खरीदकर पूरा गेमिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं.  

iPhone 17 Pro Max के फीचर्स और कीमत
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि iPhone 17 सीरीज में iPhone 17 Pro Max सबसे बड़ा और पावरफुल मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया है. इसमें बड़ी स्क्रीन मिलती है जिससे वीडियो और गेम देखने का एक्सपीरियंस काफी अलग हो जाता है. बैटरी भी ज्यादा चलती है. कैमरा इतना अच्छा है कि आप जूम करके भी दूर की भी इमेज बिलकुल क्लियर देख सकते हैं. इसकी स्टोरेज 2TB तक जाती है, जिससे आप हजारों फोटो, वीडियो और फाइलें आराम से रख सकते हैं.

iPhone 17 Pro Max के 256GB की कीमत 1,49,900 रुपये रखी गई है.
iPhone 17 Pro Max के 512GB की कीमत 1,69,900 रुपये रखी गई है.
iPhone 17 Pro Max के 1TB की कीमत 1,89,900 रुपये रखी गई है.
iPhone 17 Pro Max के 2TB की कीमत 2,29,900 रुपये रखी गई है.

ये भी पढ़ेंः iPhone 17 आते ही थोक के भाव में बिकेंगे iPhone 16 और iPhone 14! कीमत देखकर झूम उठेंगे आप

 

