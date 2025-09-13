Google पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं ये सवाल, टॉप 10 लिस्ट देखकर लगेगा; ये भी कोई पूछने की बात है?
Google Top 10 Questions: आज के समय में Google हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है. जब भी हमारे दिमाग में कोई सवाल आता है तो सबसे पहले गूगल पर जवाब तलाशते हैं. चाहे वह पढ़ाई से जुड़ा हो, टेक्नोलॉजी से या फिर पैसों से जुड़ा हो, गूगल हर सवाल का जवाब तुरंत देता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के लोग सबसे ज्यादा किस तरह के सवाल गूगल से पूछते हैं? आइए जानते हैं आज...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 13, 2025, 01:07 PM IST
Google Top 10 Questions: जरा सोचिए जब भी हमारे मन में सवाल आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? ज्यादातर लोग तो सीधे Google का दरवाजा खटखटाते हैं. गूगल हमारी हर छोटे-बड़े सवालों का जवाब देने वाला पहला जरिया बन गया है. लेकिन क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की है कि दुनिया भर में लोग सबसे ज्यादा किस तरह के सवाल पूछते हैं? कुछ सवाल तो बहुत ही नार्मल होते हैं लेकिन वहीं कुछ सवाल इतने अजीब होते हैं कि आपको सुनकर हंसी भी आ सकती है और हैरानी भी होगी. आज के इस आर्टिकल मे हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही टॉप 10 सवाल, जिनका सर्च वॉल्यूम और ट्रेंड देखकर आप हैरान रह जाएंगे. हो सकता है इनमें से कई सवाल आपके बच्चों, दोस्तों या फिर कभी आपने खुद ही टाइप किए हों!

दुनिया में सबसे ज्यादा गूगल किए जाने वाले टॉप 10 सवाल
यहां दुनिया भर में सबसे ज्यादा गूगल किए गए सवालों की लिस्ट ये रही है, साथ ही उनके सर्च वॉल्यूम भी सामने लिखे गए हैं.

सवाल-सर्च वॉल्यूम

1. क्या देखें (What to Watch)-6,200,000

2. मेरा रिफंड कहां है (Where’s My Refund)-3,400,000

3. मेरा आईपी क्या है (What is My IP)-3,200,000

4. Qué Significa (इसका क्या मतलब है)-2,900,000

5. Cuándo Cobro (मुझे पैसे कब मिलेंगे)-1,800,000

6. मेरी ट्रेन कहां है (Where is My Train)-1,500,000

7. क्रिसमस में कितने दिन बाकी हैं (How Many Days Until Christmas)-1,400,000

8. क्या समय हुआ है” (What Time is It)-1,400,000

9. चुनाव 2024 कौन जीता? (Who Won the Election 2024?)-1,300,000

10.O Que Significa (इसका क्या मतलब है, पुर्तगाली में)-1,300,000 

गूगल पर हर सवाल का जवाब खोजते हैं लोग

अनगिनत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और हर सप्ताह रिलीज होने वाली अनगिनत फिल्मों और शो के साथ यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि क्या देखें (What to watch) गूगल पर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है. लोग लगातार अगली बिंज-वॉच सीरीज या ट्रेंडिंग फिल्म सर्च करते रहते हैं. चाहे वह नेटफ्लिक्स हो, डिज्नी+ हो, या प्राइम वीडियो, इतने सारे ऑप्शन होने के बाद भी लोग गूगल से सवाल करते हैं कि क्या देखें.

यह लिस्ट बहुत लंबी है. गूगल के डेटा के मुताबिक ये टॉप 10 सवाल हैं जिन्हें इस साल सबसे ज्यादा सर्च किया गया है. यह लिस्ट एक बात साफ दिखाती है कि हम सभी छोटे-बड़े सवालों के जवाब तलाशने के लिए सबसे पहले गूगल को ही खोजते हैं. आज क्या देखना है ये तय करने से लेकर रिफंड ट्रैक करने, ट्रांसलेट करने के के लिए या फिर दूसरे कामों के लिए गूगल लोगों की पहली पसंद बना हुआ है.

ये भी पढ़ेंः अब AI बोलेगा जैसे इंसान! Microsoft Copilot में आया नया सुपर स्मार्ट फीचर, मिनटों में तैयार करेगा ऑडियो

 

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

;