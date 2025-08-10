GenZ के लिए परफेक्ट हैं; 30,000 में मिलने वाले ये 5 स्मार्टफोन, कैमरे के मामले में DSLR को भी दे रहे कड़ी टक्कर!

आज के समय में स्मार्टफोन हमारे जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है. आप चाहे विद्यार्थी हो या फिर जॉब करने वाले. सभी के लिए मौजूदा समय में स्मार्टफोन सबसे जरूरी हो गया है. आज हम 5 ऐसे स्मार्टफोन लेकर आए हैं, जो 30,000 रुपये से कम कीमत पर उपलब्ध हैं. दरअसल ये स्मार्टफोन GenZ को काफी पसंद आने वाले हैं. इन मोबाइल फोन में बेहतरीन कैमरा, खतरनाक फीचर्स और दमदार बैटरी दी गई है.

vivo V50e: लिस्ट में पहले स्थान पर vivoV50e का नाम आता है. इस स्मार्टफोन में 5600 mAh की बैटरी दी गई है. वीवो V50e में 8 GB RAM, 128 स्टोरेज दिया गया है. इस मोबाइल में 50+8 MP का रियर कैमरा और 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. इस फोन का डिस्प्ले साइज 6.77 इंच है. वीवो V50e की कीमत 28,999 रुपये है. यह स्मार्टफोन कई ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है.

Nothing Phone 3a Pro: दूसरे नंबर पर Nothing Phone 3a Pro का नाम आता है. इस स्मार्टफोन में 6.70 इंच का डिस्प्ले, 8 GB RAM, 128GM स्टोरेज के साथ 5000 mAh की बैटरी मिलती है. इस फोन में 50+50+8 MP का रियर कैमरा दिया गया है. वहीं फ्रंट में भी 50MP का कैमरा मिलता है. इस स्मार्टफोन की कीमत 28,999 रुपये है. आप इस मोबाइल फोन को ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं.

Realme 14 Pro 5G: तीसरे नंबर पर रियलमी 14 Pro 5G आता है. इस स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी , 8 GB RAM, 256GB स्टोरेज दिया गया है. वहीं इस फोन में 50+2MP का रियर कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में 16 MP का कैमरा मिलता है. आप इस फोन को ऑनलाइन खरीदा जा सकता है.

Redmi Note 14 Pro+ 5G: चौथे स्थान पर है Redmi Note 14 Pro+ 5G. इस फोन में 50+50+8MP का रियर कैमरा और 20MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस स्मार्टफोन में 6200 mAh की दमदार बैटरी दी गई है, जो आपको पूरे दिन चार्जर की याद नहीं दिलाएगी. इस स्मार्टफोन को 29,500 रुपये में खरीद सकते हैं.

realme GT 6T 5G: लिस्ट में आखिरी नाम realme GT 6T 5G का है. इस स्मार्टफोन में 8 GB RAM, 256GB स्टोरेज, 5500mAh बैटरी और 50MP रियर कैमरा दिया गया है. इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है. यह फोन आपका हो सकता है बस 29,900 रुपये में.