Smartphone Under ₹15,000: दिवाली पर ये 5 महंगे फोन मिल रहे बहुत सस्ते में, देखिए पूरी List

Top 5 Budget Phones Under ₹15,000: अगर आप त्योहारों के सीजन में एक नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले ये शानदार फोन्स के बारे में जरूर जान लें. 15,000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स में अब ढ़ेरों फीचर्स मिल रहे हैं, जो पहले सिर्फ महंगे फोन्स में मिलते थे. हर हफ्ते कोई न कोई नए बजट फ्रेंडली फोन लॉन्च हो रहे हैं. जिसके कारण एक सही फोन सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. आपकी मदद के लिए हमने ऐसे 5 शानदार स्मार्टफोन्स की लिस्ट बनाई है, जो बढ़िया परफॉर्मेंस, लंबी बैटरी और अच्छे कैमरे के साथ हर जरूरत पूरी करते हैं.

15000 रुपये की रेंज में टॉप-5 बजट फोन्स

Samsung Galaxy M36 5G

Samsung Galaxy M36 5G में 6.70 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो 2340x1080P के साथ आता है. फोन में Samsung Exynos 1380 प्रोसेसर का सपोर्ट मिलता है. इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है. साथ ही 5000mAh की बैटरी शामिल है. फोन के रियर में 50MP+8MP+2MP का कैमरा मिलता है. साथ ही फ्रंट में 13MP का कैमरा दिया गया है.

iQOO Z10X

iQOO Z10x में 6.72-इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1050 निट्स ब्राइटनेस दिया गया है. इसमें MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर शामिल है. 6/8GB रैम और 128/2 56GB स्टोरेज दी गई है. फोन में 50MP का मेन कैमरा और 8MP सेल्फी कैमरा शामिल है. आईक्यू के इस फोन में 6,500mAh की बैटरी है जो 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. यह स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड FuntouchOS 15 पर चलता है.

Infinix Note 50s

Infinix Note 50s 5G+ फोन में 6.78-इंच का फुल HD+ 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. यह 144Hz रिफ्रेश रेट और 1300 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है. फोन में Dimensity 7300 Ultimate प्रोसेसर मिलता है. 8GB रैम और 128/256GB स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है. डिवाइस में 64MP का मेन कैमरा और 13MP का सेल्फी कैमरा मिलता है. इसमें 5,500mAh बैटरी शामिल है जो 45W फास्ट चार्जिंग के साथ 10W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है. यह स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड XOS 15 पर चलता है.

Honor X7C

Honor X7C 5G फोन में 6.8-इंच का फुल HD+ डिस्प्ले है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 850 निट्स ब्राइटनेस दी गई है. यह Android 14 पर आधारित MagicOS 8.0 पर चलता है. इस स्मार्टफोन में 50MP का मेन कैमरा और 5MP फ्रंट कैमरा मिलता है. 5,200mAh की बैटरी शामिल है जो 35W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सकती है. स्मूद परफॉर्मेंस और स्टाइलिश डिजाइन के साथ यह फोन बजट में बेहतरीन ऑप्शन है.

Techno Pova 7

Tecno Pova 7 में 6.78-इंच का फुल HD+ LCD डिस्प्ले मिलता है. जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और 900 निट्स ब्राइटनेस दी गई है. इसमें Dimensity 7300 Ultimate प्रोसेसर की पावर मिलती है. 8GB रैम और UFS 2.2 स्टोरेज शामिल है. इस फोन में 50MP का मेन कैमरा और 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसकी स्मूद डिस्प्ले और दमदार परफॉर्मेंस फोन को गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए जबरदस्त ऑप्शन बनाती हैं.