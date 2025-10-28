Advertisement
Halloween 2025: Gemini Nano Banana से ऐसे बनाएं खुद की डरावनी Photos, देखकर लोग भी कहेंगे- भूत भी डर जाए

Gemini Nano Banana का नया AI Image Maker आपको देता है ऐसा टूल जिससे आप बना सकते हैं भूतिया, डरावने और सुपर-रियलिस्टिक फोटो- बस कुछ creative prompts टाइप करें और एआई आपकी कल्पना को हकीकत में बदल देगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 28, 2025, 08:42 AM IST
Halloween 2025: Gemini Nano Banana से ऐसे बनाएं खुद की डरावनी Photos, देखकर लोग भी कहेंगे- भूत भी डर जाए

इस Halloween, अब भूत-प्रेतों की दुनिया को अपनी स्क्रीन पर लाने का मौका है! Gemini Nano Banana का नया AI Image Maker आपको देता है ऐसा टूल जिससे आप बना सकते हैं भूतिया, डरावने और सुपर-रियलिस्टिक फोटो- बस कुछ creative prompts टाइप करें और एआई आपकी कल्पना को हकीकत में बदल देगा.

AI से बनाएं खुद को Vampire, Witch या Ghost
Gemini Nano Banana के नए अपडेट ने AI creativity को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है. इस टूल से आप अपनी सेल्फी को कुछ सेकंड में भूतिया कैरेक्टर में बदल सकते हैं- जैसे Vampire, Witch या Skeleton. अगर आप Instagram पर Halloween थीम के साथ कुछ हटके पोस्ट करना चाहते हैं या Halloween कार्ड बनाना चाहते हैं, तो ये AI टूल आपके लिए परफेक्ट है.

Halloween पर सबसे डरावनी AI फोटो बनाने के 5 बेहतरीन Prompts-

1. Vampire in the Moonlight: खुद को चांदनी रात में लाल आंखों और नुकीले दांतों वाले Vampire में बदलें- एक डरावने और डार्क Halloween लुक के लिए परफेक्ट.

Prompt: Create a photo of me as a vampire standing under the full moon with glowing red eyes and sharp fangs.

2. Haunted Witch in the Woods: धुंधले जंगल में उड़ती चुड़ैल की यह इमेज आपके Halloween फीड को जादुई बना देगी.

Prompt: Generate an image of me as a witch flying on a broom through a foggy forest with glowing candles and bats around.

3. Floating Ghost in Graveyard: पुराने कब्रिस्तान के ऊपर उड़ते पारदर्शी भूत की फोटो – डर और रहस्य का परफेक्ट कॉम्बिनेशन.

Prompt: Create a spooky photo of me as a transparent ghost floating above an old graveyard under a stormy sky.

4. Zombie Apocalypse Survivor: अगर आप हॉरर और एक्शन मूड में हैं, तो खुद को एक ज़ॉम्बी सर्वाइवर की तरह दिखाएं – बोल्ड और डरावना लुक.

Prompt: Make a realistic photo of me as a zombie survivor with tattered clothes, blood stains, and eerie blue lighting.

5. Skeleton in the Shadows: यह फोटो Halloween पोस्ट के लिए एकदम परफेक्ट है – अंधेरे से निकलता चमकता Skeleton आपकी फीड को हिला देगा.

Prompt: Generate an artistic image of me as a glowing skeleton emerging from the darkness with fiery eyes.

 

Halloween का इतिहास और परंपरा
Halloween हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत प्राचीन Celtic Festival “Samhain” से हुई थी. यह त्योहार फसल के अंत और सर्दियों के आगमन का प्रतीक था- जब लोगों को लगता था कि मृत आत्माओं और इंसानों के बीच की दीवार पतली हो जाती है. लोग तब मास्क पहनते थे और आग जलाते थे ताकि बुरी आत्माओं को दूर रख सकें. आज Halloween एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है जिसमें कॉस्ट्यूम पार्टियाँ, ट्रिक-ऑर-ट्रीट, और डरावनी सजावट शामिल होती हैं.

 

 

 

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

Halloween, Nano Banana prompts, Scariest AI Halloween Photos

