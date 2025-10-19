Diwali Fireworks की बेहतरीन फोटो क्लिक करेंगे ये 5 Smartphones! यहां देखिए पूरी लिस्ट

Best smartphones for fireworks photos: दिवाली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है, लेकिन यह खूबसूरत रातों और चमकते आसमान का भी उत्सव है. इस दिन जब आसमान रंग-बिरंगे पटाखों से जगमगाता है, तो हर कोई उस नजारे को अपने फोन के कैमरे में कैद करना चाहता है. लेकिन सिर्फ फोन को ऊपर उठाकर क्लिक करने से वैसी शानदार तस्वीरें नहीं मिलतीं जैसी आप सोशल मीडिया पर देखते हैं. इसके लिए चाहिए एक ऐसा स्मार्टफोन जो डायनेमिक रेंज, नॉइज रिडक्शन और मोशन ब्लर को बेहतर तरीके से संभाल सके. साल 2025 में कई स्मार्टफोन्स इस चुनौती को बखूबी निभाते हैं. ये फोन बड़े सेंसर, एडवांस्ड एआई प्रोसेसिंग और प्रोफेशनल-ग्रेड कैमरा ऑप्टिक्स से लैस हैं. अगर आप इस दिवाली इंस्टाग्राम पर अपने शानदार नाइट शॉट्स दिखाना चाहते हैं, तो ये पांच स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे.

Samsung Galaxy S25 Ultra: 200MP कैमरा और Dolby Vision की ताकत

Samsung Galaxy S25 Ultra इस साल का सबसे पावरफुल कैमरा फोन साबित हुआ है. इसमें कंपनी ने पुराने 12MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर की जगह नया 50MP Ultra-Wide कैमरा दिया है. इसके अलावा फोन में 200MP प्राइमरी सेंसर, 50MP पेरिस्कोप लेंस (5x ऑप्टिकल जूम) और 10MP टेलीफोटो लेंस (3x जूम) भी शामिल है. इस फोन में मौजूद ProScaler और Movement-Aware Algorithms रात में वीडियो शूट करते समय नॉइज को कम करते हैं और तस्वीरों को और साफ बनाते हैं. यह फोन 4K Dolby Vision रिकॉर्डिंग @120fps को सपोर्ट करता है, साथ ही इसमें Virtual Aperture Control और Audio Eraser Tool जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिनसे आप फायरवर्क्स की रिकॉर्डिंग को सीधे फोन पर एडिट कर सकते हैं.

Apple iPhone 17 Pro: अब पहले से भी ज्यादा स्मार्ट और ब्राइट कैमरा

Apple का iPhone 17 Pro पहली बार Triple 48MP कैमरा सिस्टम के साथ आया है, जिसमें वाइड, अल्ट्रा-वाइड और नया टेलीफोटो लेंस शामिल है. कंपनी ने इस बार सेकंड जनरेशन टेट्राप्रिज्म स्ट्रक्चर दिया है, जो पिछले मॉडल की तुलना में 56 प्रतिशत बड़ा है. इससे तस्वीरें और भी ज्यादा ब्राइट और डिटेल्ड आती हैं. iPhone 17 Pro 4K Dolby Vision वीडियो @120fps और 8x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है, जिससे आप दूर के पटाखों को भी बिना किसी ब्लर के रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसके साथ नया 18MP Center Stage फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो रात के सेल्फी मोड में बेहतर रिजॉल्यूशन और वाइड व्यू देता है, ताकि आप फायरवर्क्स के साथ परफेक्ट नाइट सेल्फी क्लिक कर सकें.

Google Pixel 10 Pro XL: AI से सजा सबसे स्मार्ट कैमरा फोन

Google Pixel 10 Pro XL इस साल का सबसे एडवांस्ड AI कैमरा फोन है. यह फोन Google के अपने Tensor G5 चिपसेट पर काम करता है जो कैमरा प्रोसेसिंग को और भी बेहतर बनाता है. इसमें 50MP मेन सेंसर, 48MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 48MP 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है जो 100x ProRes Zoom तक सपोर्ट करता है. सामने की तरफ 42MP फ्रंट कैमरा है जो 4K वीडियो शूट कर सकता है. फोन का नया फीचर Camera Coach (Gemini AI) यूजर्स को रियल टाइम में फ्रेमिंग, लाइटिंग और मोड चुनने की सलाह देता है. इसके साथ Auto Best Take फीचर कई तस्वीरों को मिलाकर एक परफेक्ट फोटो बनाता है. Pixel का Video Boost Mode 8K और 4K HDR रिकॉर्डिंग को और शानदार बनाता है, जिससे यह फोन फायरवर्क्स और नाइट फोटोग्राफी के लिए बेस्ट साबित होता है.

Vivo X200 Ultra: प्रोफेशनल क्वालिटी में दिवाली शूट करें

Vivo X200 Ultra उन लोगों के लिए है जो अपने फोन से सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं. इस फोन में 200MP HP9 टेलीफोटो कैमरा और दो 50MP Sony LYT-818 सेंसर (प्राइमरी और अल्ट्रा-वाइड) दिए गए हैं. यह फोन 4K 120fps स्लो मोशन, 10-बिट लॉग शूटिंग और 4K टाइम-लैप्स फोटोग्राफी को सपोर्ट करता है. Vivo ने इसमें दो इमेजिंग चिप्स — VS1 (प्रोसेसिंग से पहले) और V3+ (पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए) दिए हैं, जो तस्वीरों को ज्यादा क्लियर बनाते हैं और मुख्य प्रोसेसर पर लोड कम करते हैं. फोन में एक फिजिकल कैमरा कंट्रोल की भी है, जिससे यूजर फोकस, जूम और शटर को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं.

Xiaomi 15 Ultra: Leica Lens के साथ सिनेमैटिक इमेज क्वालिटी

Xiaomi 15 Ultra को फोटोग्राफी लवर्स के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें 50MP Leica-Tuned Main Sensor (1-inch साइज), 200MP HP9 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, और दो और 50MP सेंसर (अल्ट्रा-वाइड और फ्लोटिंग टेलीफोटो लेंस) दिए गए हैं. यह फोन 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और ACES LOG वीडियो के साथ सिनेमैटिक कलर प्रोफाइल को सपोर्ट करता है. Xiaomi ने इसके साथ एक Pro Photography Kit भी दी है, जिसमें Physical Shutter Button, Precision Zoom Wheel और 2000mAh का External Battery Grip शामिल है, जिससे फोन का कैमरा एक्सपीरियंस एक प्रोफेशनल कैमरा जैसा लगता है.