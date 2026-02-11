Advertisement
AI की दुनिया में मचा हड़कंप! टॉप रिसर्चर मृनांक शर्मा ने क्यों छोड़ा Anthropic? सोशल मीडिया पर लिखा- 'पावर बढ़ रही है पर अक्ल नहीं'

Anthropic वही कंपनी है जिसने Claude AI जैसे बड़े और पॉपुलर चैटबॉट को बनाया है. टेक इंडस्ट्री में इसे OpenAI की बड़ी प्रतिद्वंदी कंपनी माना जाता है. ऐसे में कंपनी के अंदर काम करने वाले एक टॉप रिसर्चर का इस्तीफा देना लोगों को हैरान कर गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 11, 2026, 08:47 AM IST
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से एक बड़ी खबर सामने आई है. Anthropic कंपनी के AI सेफ्टी रिसर्चर मृणांक शर्मा ने अचानक अपनी नौकरी छोड़ दी है. Anthropic वही कंपनी है जिसने Claude AI जैसे बड़े और पॉपुलर चैटबॉट को बनाया है. टेक इंडस्ट्री में इसे OpenAI की बड़ी प्रतिद्वंदी कंपनी माना जाता है. ऐसे में कंपनी के अंदर काम करने वाले एक टॉप रिसर्चर का इस्तीफा देना लोगों को हैरान कर गया है. मृणांक कोई आम कर्मचारी नहीं थे. वे AI सेफ्टी पर काम कर रहे थे, यानी उनकी जिम्मेदारी थी कि AI सिस्टम सुरक्षित, पारदर्शी और इंसानों के कंट्रोल में रहें. लेकिन इस्तीफा देते समय उन्होंने जो बातें कहीं, उसने पूरे टेक वर्ल्ड को सोचने पर मजबूर कर दिया.

इस्तीफे के पीछे क्या है असली वजह?
Anthropic अक्सर खुद को एथिक्स और जिम्मेदार AI बनाने वाली कंपनी बताती है. इसके CEO भी लगातार AI सुरक्षा की बात करते हैं. लेकिन मृणांक के अनुसार, जो बातें बाहर कही जाती हैं और जो अंदर होता है, उनमें काफी फर्क है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक रहस्यमय पोस्ट लिखा. उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया पहले से ही कई संकटों से जूझ रही है – जैसे बायोवेपन्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स और तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी बदलाव. AI इन सबके बीच एक और बड़ा खतरा बनता जा रहा है. उन्होंने लिखा, “दुनिया खतरे में है… हमारी ताकत जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से हमारी समझदारी भी बढ़नी चाहिए.” जब कोई बाहरी व्यक्ति ऐसी बात कहे तो अलग बात है, लेकिन जब इंडस्ट्री के अंदर का एक्सपर्ट खुद चेतावनी दे, तो मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है.

कंपनी के अंदर क्या महसूस किया शर्मा ने?
मृणांक ने अपने सहयोगियों को लिखे पत्र में बताया कि असल जिंदगी में मूल्यों पर टिके रहना बहुत मुश्किल होता है. कंपनियां बाहर से एथिक्स की बातें करती हैं, लेकिन जब बिजनेस प्रेशर आता है, तो फैसले बदल जाते हैं. उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा लगा कि कंपनी अपने मूल्यों के हिसाब से काम नहीं कर पा रही. यह कहानी सिर्फ Anthropic तक सीमित नहीं है. इससे पहले Google की AI रिसर्चर टिमनिट गेबरू के इस्तीफे ने भी टेक एथिक्स पर बड़ा विवाद खड़ा किया था.

Anthropic में क्या था उनका रोल?
मृणांक 2023 में Anthropic की AI सेफ्टी टीम से जुड़े थे. उनका काम था एडवांस्ड AI मॉडल्स को कंट्रोल में रखना, ताकि वे गलत या खतरनाक दिशा में न जाएं. जैसे कि गलत जानकारी फैलाना, लोगों को गुमराह करना या अनजाने में नुकसान पहुंचाना. Anthropic का असर तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए उनके जाने को टेक कम्युनिटी में बड़ी घटना माना जा रहा है.

शैक्षणिक बैकग्राउंड भी रहा दमदार
मृणांक की पढ़ाई भी काफी शानदार रही है. उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मशीन लर्निंग में DPhil किया है और कैंब्रिज से मास्टर्स डिग्री ली है. यानी वे टेक्निकली और अकादमिक रूप से बेहद मजबूत बैकग्राउंड से आते हैं.

अब आगे क्या करेंगे मृणांक?
सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने AI रिसर्च छोड़कर लेखन और कविता की तरफ जाने का फैसला किया है. उनका मानना है कि सिर्फ साइंस ही नहीं, बल्कि साहित्य और सच्ची अभिव्यक्ति भी समाज को दिशा दे सकती है. वे “courageous speech” यानी बेबाक और सच्ची बातें लिखने पर फोकस करना चाहते हैं. उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में इंसानियत और नैतिकता को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए.

क्या AI इंडस्ट्री में बढ़ रहा है डर?
मृणांक का इस्तीफा अकेला मामला नहीं है. आजकल कई AI रिसर्चर नैतिक दुविधाओं से जूझ रहे हैं. सवाल उठ रहा है कि क्या हम बहुत तेजी से AI बना रहे हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से समझदारी नहीं बढ़ा पा रहे? शायद यही वजह है कि इंडस्ट्री के अंदर से ही अब चेतावनी की आवाजें आने लगी हैं. AI का भविष्य कितना सुरक्षित होगा, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसानी सोच पर भी निर्भर करेगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

Mrinank SharmaAnthropic

