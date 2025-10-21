Advertisement
दिवाली के बाद 'जहरीली हवा' को पूरा खींच लेंगे ये Air Purifiers! कीमत 5 हजार से भी कम, यहां देखें ऑप्शन्स

पहले यह माना जाता था कि अच्छे एयर प्यूरीफायर बहुत महंगे होते हैं, लेकिन अब ₹5,000 से कम कीमत में भी दमदार मॉडल उपलब्ध हैं, जो धूल, परागकण (Allergens), और बारीक कणों (Fine Particles) को प्रभावी तरीके से फिल्टर करते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 21, 2025, 08:50 AM IST
दिल्ली-NCR में सर्दियां शुरू होते ही प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ जाता है. ऐसे में लोग अपने घरों के अंदर की हवा को शुद्ध रखने के लिए अब Air Purifiers का इस्तेमाल कर रहे हैं. पहले यह माना जाता था कि अच्छे एयर प्यूरीफायर बहुत महंगे होते हैं, लेकिन अब ₹5,000 से कम कीमत में भी दमदार मॉडल उपलब्ध हैं, जो धूल, परागकण (Allergens), और बारीक कणों (Fine Particles) को प्रभावी तरीके से फिल्टर करते हैं.

Honeywell Air Purifiers – स्मार्ट और पावरफुल परफॉर्मेंस
Honeywell Air Purifiers अपने मल्टी-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम के लिए जाने जाते हैं. इनमें लगा True HEPA Filter हवा में मौजूद 99.97% तक के सूक्ष्म कणों को पकड़ लेता है. इसके साथ Activated Carbon Pre-Filter घर की बदबू और VOC (Volatile Organic Compounds) को कम करता है.

Honeywell के मॉडल्स छोटे से लेकर बड़े रूम तक के लिए उपलब्ध हैं. इनमें AHAM Certification (परफॉर्मेंस के लिए) और ENERGY STAR Certification (कम बिजली खपत के लिए) भी शामिल है. साथ ही इसमें मल्टी-स्पीड फैन, ऑटोमैटिक टाइमर, फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर, और Wi-Fi या Bluetooth कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएँ हैं. इसका प्राइस ₹4,999 है, जो इसे प्रीमियम लुक और बजट दोनों में फिट बनाता है.

Eureka Forbes AP 150 – छोटे कमरों के लिए परफेक्ट
Eureka Forbes AP 150 Air Purifier खासतौर पर 200 वर्गफीट तक के छोटे और मीडियम साइज के स्पेस के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें Surround 360° Air Intake Technology दी गई है, जिससे हवा तेजी से साफ होती है. तीन स्टेज वाला इसका फिल्टर सिस्टम — Pre-filter, Activated Carbon Filter, और True H13 HEPA Filter — हवा से 99.97% तक धूल और 0.1 माइक्रोन तक के कणों को हटाता है. इसका CADR (Clean Air Delivery Rate) 150 m³/hr है. कीमत ₹4,990 है, जो इसे इस रेंज में बेहतरीन ऑप्शन बनाता है.

Ambrane AeroBliss Auto – Car और Room दोनों के लिए
अगर आप एक कॉम्पैक्ट और मल्टी-यूज़ Purifier ढूंढ रहे हैं, तो Ambrane AeroBliss Auto आपके लिए बेस्ट है. यह Car Air Purifier और Aroma Diffuser दोनों का काम करता है. इसमें चार लेयर फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है — Pre-filter, HEPA 13 Filter, Activated Carbon Filter, और Negative Ion Technology. यह 99.97% तक की धूल और एलर्जन हटाता है और लगभग 45 dB की शांति में काम करता है. USB से चलने वाला यह डिवाइस सिर्फ ₹3,199 में उपलब्ध है, जो इसे बहुत ही किफायती बनाता है.

BePURE B1 – बड़े रूम के लिए स्मार्ट ऑप्शन
अगर आपका कमरा थोड़ा बड़ा है, तो BePURE B1 Air Purifier बेस्ट चॉइस हो सकता है. यह 500 वर्गफीट तक के एरिया को कवर करता है और इसमें चार स्टेज का फिल्टर सिस्टम है — Pre-filter, True HEPA H13 Filter, और Activated Carbon Filter. यह हवा से 99.97% तक के सूक्ष्म कणों को हटाने में सक्षम है और इसका CADR 180 m³/hr है. इसमें Touch Display, i-Sense Air Quality Monitoring, Remote Control, Sleep Mode, Child Lock, और Filter Replacement Indicator जैसी आधुनिक सुविधाएँ मौजूद हैं. यह सिर्फ 40W बिजली की खपत करता है और इसकी कीमत है ₹4,499.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

