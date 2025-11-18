Advertisement
एप्पल को बड़ा झटका! जिसने डिजाइन किया था आईफोन एयर, उसी ने छोड़ी कंपनी; जानिए क्या थी वजह

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:51 AM IST
एप्पल के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है कि आईफोन एयर बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले इंडस्ट्रियल डिजाइनर अबिदुर चौधरी ने कंपनी से छुट्टी ले ली है. वे उस टीम का हिस्सा थे जिसने आईफोन एयर का पूरा लुक और डिजाइन तैयार किया था. सिर्फ इतना ही नहीं, एप्पल ने उन्हें सितंबर के उस लॉन्च इवेंट में भी दिखाया था, जहां उन्होंने लगभग दो मिनट के वीडियो में इस फोन की खासियतों और डिजाइन प्रक्रिया को बताया था. यह मौका केवल चुनिंदा डिजाइनरों को मिलता है, इसलिए उनका प्रभाव टीम में तेजी से बढ़ रहा था.

नई कंपनी में जाने का कारण क्या है
अबिदुर चौधरी अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप में चले गए हैं. कंपनी के अंदर यह खबर तेजी से फैल गई, क्योंकि उनकी पहचान एक उभरते हुए स्टार डिजाइनर की बन चुकी थी. एप्पल में कोई भी पब्लिक रूप से इस बारे में बोल नहीं रहा है, लेकिन इतना साफ है कि उनका जाना डिजाइन टीम के लिए एक और झटका है.

एप्पल में छह साल का समय और बड़ी भूमिका
चौधरी ने एप्पल में छह से ज्यादा साल काम किया. वे 2019 में कंपनी में आए थे, ठीक उसी समय जब मशहूर डिजाइनर जॉनी आइव कंपनी छोड़कर निकल गए थे. जॉनी आइव के जाने के बाद एप्पल के डिजाइन विभाग में लगातार बदलाव आते रहे हैं. पुराने डिजाइनरों में से ज्यादातर या तो रिटायर हो चुके हैं या दूसरी कंपनियों में चले गए हैं. अब टीम में नए लोगों का ज्यादा असर है और पुराने समय जैसी मजबूत पहचान नहीं दिखती.

आईफोन एयर पर उनकी बड़ी जिम्मेदारी
आईफोन एयर की मार्केटिंग वीडियो में आवाज और चेहरे के तौर पर उन्हें दिखाया गया था. यह रोल हमेशा हाई-प्रोफाइल होता है और यह बताता है कि ऑफिस के अंदर भी उन्हें आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा था. उन्होंने इस फोन के डिजाइन को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी. दिलचस्प बात यह है कि उनकी विदाई का आईफोन एयर की धीमी बिक्री से कोई संबंध नहीं है. इस फोन के डिजाइन को काफी तारीफ मिली है, बस मार्केट में अपेक्षित बिक्री नहीं हो सकी.

दूसरी पीढ़ी का मॉडल भी आएगा
रिपोर्ट के मुताबिक, आईफोन एयर का दूसरा मॉडल 2027 के लिए प्लान किया गया है. इसका मतलब यह है कि कंपनी इस फोन को पूरी तरह खत्म नहीं कर रही है, बल्कि इसे नए फीचर्स और बेहतर डिजाइन के साथ फिर लाने की तैयारी में है.

डिजाइन टीम में लगातार बदलाव
जॉनी आइव के जाने के बाद एप्पल की डिजाइन टीम लगभग पूरी तरह बदल चुकी है. कई पुराने मेंबर अलग कंपनियों में चले गए हैं, जिनमें जॉनी आइव की अपनी कंपनी भी शामिल है. अब टीम में कई नए और जूनियर लोग हैं, जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश में हैं. यह बदलाव एप्पल की पहचान पर असर डाल रहा है, क्योंकि डिजाइन हमेशा से कंपनी की सबसे बड़ी ताकत रहा है.

मैनेजमेंट में भी बड़ा बदलाव
यह बदलाव सिर्फ डिजाइन टीम में नहीं हो रहा है. कंपनी के लंबे समय से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे जेफ विलियम्स भी पिछले हफ्ते कंपनी छोड़कर चले गए. वे कई सालों से डिजाइन टीम की देखरेख कर रहे थे. इसी तरह, यूजर इंटरफेस टीम भी उलटफेर का सामना कर रही है और वहां भी कई लोग जा चुके हैं.

अब डिजाइन टीमें सीधे सीईओ टिम कुक को रिपोर्ट करेंगी
कंपनी ने जुलाई में घोषणा की कि जेफ विलियम्स के चले जाने के बाद अब पूरी डिजाइन टीम सीईओ टिम कुक को सीधे रिपोर्ट करेगी. इसे एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. इससे साफ है कि एप्पल अपनी डिजाइन टीम को नए ढंग से संरचित करना चाहता है और शायद नए दौर की डिजाइन स्टाइल पर काम कर रहा है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

apple Abidur Chowdhury iPhone Air designer

