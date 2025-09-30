नहीं खरीदना iPhone? मत करिए चिंता... अक्टूबर में लॉन्च होने जा रहे हैं ये 4 धाकड़ Smartphone, देखें List

upcoming smartphones October 2025: अक्टूबर 2025 स्मार्टफोन प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है. इस महीने कई बड़ी कंपनियां अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही हैं. OnePlus, Vivo, Oppo और iQOO जैसी ब्रांड्स लेटेस्ट प्रोसेसर, एडवांस कैमरा सिस्टम और पावरफुल बैटरी के साथ दमदार फोन पेश करेंगी. इन लॉन्चेज से न केवल बाजार में जबरदस्त कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, बल्कि यह स्मार्टफोन की अगली पीढ़ी की झलक भी देंगे.

OnePlus 15: क्या यह बनेगा 2025 का नया फ्लैगशिप किंग?

OnePlus 15 का लोगों को बेसब्री से इंतजार है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन सबसे पहले चीन में लॉन्च होगा और फिर अन्य देशों में आएगा. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज दी जा सकती है. इसका 6.78 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. कैमरा सेटअप में तीन 50MP के रियर कैमरे मिल सकते हैं. सबसे खास बात है इसकी 7000mAh बैटरी जो 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी.

iQOO 15: गेमर्स के लिए बना सुपर स्मार्टफोन!

iQOO 15 खासतौर पर गेमिंग के शौकीनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें हो सकता है 6.8 इंच का 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट, और वही दमदार Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर. 12GB RAM और 7000mAh बैटरी इसे लंबे समय तक चलने वाला बनाते हैं. कैमरा सेटअप ट्रिपल होगा, लेकिन इसकी असली ताकत परफॉर्मेंस और RGB लाइटिंग जैसे डिजाइन एलिमेंट्स में होगी – जो गेमर्स को जरूर पसंद आएंगे.

Oppo Find X9 Ultra: कैमरे के दीवानों के लिए जबरदस्त तोहफा!

Oppo का Find X9 Ultra 16 अक्टूबर को लॉन्च होगा. इसमें होगा MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज. इस फोन की सबसे खास बात इसका 200MP टेलीफोटो कैमरा होगा, जो ट्रिपल कैमरा सेटअप का हिस्सा होगा. यह फोन Android 16 और ColorOS 16 पर चलेगा. माना जा रहा है कि इसका ग्लोबल वर्जन भी साल के अंत तक आ सकता है.

Vivo X300 Pro: जब कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों चाहिए

Vivo ने कंफर्म किया है कि वह 13 अक्टूबर 2025 को इंडिया में अपनी X300 सीरीज लॉन्च करेगा. इसका टॉप मॉडल X300 Pro होगा, जिसमें मिलेगा Dimensity 9500 प्रोसेसर, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज. इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप में खास होगा 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, जिससे दूर की फोटोज भी शानदार आएंगी. Vivo एक बार फिर इमेजिंग के फोकस को मजबूत कर रहा है.

और भी स्मार्टफोन लॉन्च होंगे – किसका इंतजार है आपको?

अक्टूबर में इन ब्रांड्स के अलावा भी कई स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं. कोई परफॉर्मेंस में आगे है, कोई कैमरे में, तो कोई गेमिंग के लिए खास डिजाइन लेकर आ रहा है. फेस्टिव सीजन की वजह से यह सभी लॉन्च उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा मौका बन सकते हैं. साथ ही, यह स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अगले ट्रेंड की नींव भी रखेंगे.