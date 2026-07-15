/पंख फड़फड़ाए और खेल खत्म! जानिए कैसे मच्छरों की आवाज पहचानकर हवा में ही उन पर टूट पड़ता है यह छोटा ड्रोन

क्या आप यह सोच सकते हैं कि एक छोटा सा रोबोट या ड्रोन आपके घर से मच्छरों को चुन-चुनकर मार गिराए? वह भी बिना किसी जहरीले केमिलक या ऑल आटर के? अगर ऐसा हो, तो कितना अच्छा हो ना? विज्ञान की दुनिया में अब यह फिल्मों की कहानी जैसी लगने वाली तकनीक हकीकत बनने के बहुत करीब है. एक अमेरिकी टेक स्टार्टअप ने एक ऐसा अनोखा माइक्रो-ड्रोन तैयार कर लिया है, जो हवा में उड़ते हुए मच्छरों को खोजनकर हवा में ही उनका शिकार कर सकता है.
इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी Tornyol ने दावा किया है कि उनके ऑटोनॉमस माइक्रो-ड्रोन ने हवा में उड़ते हुए एक पतंगे को सफलतापूर्वक मार गिराया है. कंपनी के को-फाउंडर एलेक्स टूसेंट ने सोशल मीडिया पर इस टेस्ट का वीडियो शेयर करते हुए इसे अपनी पहली एयर-टू-एयर किल यानी हवा से हवा में शिकार करना बताया है. उन्होंने कहा कि मच्छरों के पूरी तरह खात्मे की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है.
यह स्टार्टअप टेक इन्वेस्टर Y Combinator से समर्थित है. कंपनी के इंजीनियरों ने बताया कि-
इस ड्रोन का वजन मात्र 40 ग्राम है.
इसमें स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कार पार्किंग में इस्तेमाल होने वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर और एक खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है.
Extremely excited to announce our first air-to-air kill of a flying moth by an autonomous micro-drone. This is a big step towards completely eradicating mosquitoes. pic.twitter.com/UhtNqwXCQI
Alex Toussaint (@alextoussss) July 14, 2026
जब मच्छर पंख फड़फड़ाते हैं, तो उनके पंखों से एक खास तरह की आवाज आती है. ड्रोन इस आवाज को पहचानकर यह तक पता लगा सकता है कि वह मच्छर है या कोई और कीड़ा, और उसकी प्रजाति या जेंडर क्या है. इसके बाद यह ड्रोन दीवारों और दूसरे रुकावटों से बचते हुए सीधे जाकर मच्छर को हवा में ही हिट यानी खत्म कर देता है.
फिलहाल इस टेस्ट में सेंसर डेटा को एक बाहरी कंप्यूटर से प्रोसेस किया गया था, लेकिन कंपनी का कहना है कि अगले कुछ ही हफ्तों में यह पूरा सिस्टम ड्रोन के अंदर ही फिट कर दिया जाएगा.
कंपनी का दावा है कि इस तकनीक के आने से मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया को खत्म करने का खर्च 100 गुना तक कम हो जाएगा. उनका अनुमान है कि सिर्फ 10 ड्रोन मिलकर 1 वर्ग किलोमीटर के पूरे इलाके को मच्छरों से पूरी तरह साफ कर सकते हैं. हालांकि, इस दावे का अभी असल दुनिया में पूरी तरह परीक्षण होना बाकी है.