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पंख फड़फड़ाए और खेल खत्म! जानिए कैसे मच्छरों की आवाज पहचानकर हवा में ही उन पर टूट पड़ता है यह छोटा ड्रोन

डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को खत्म करने का नया तरीका मिल गया है! अमेरिकी स्टार्टअप ने 40 ग्राम का अनोखा ड्रोन बनाया है, जो मच्छरों को आवाज से पहचानकर हवा में ही मार गिराएगा. बिना किसी जहरीले केमिकल के सुरक्षा देने वाली यह तकनीक अब हकीकत बनने वाली है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 15, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:12 PM IST
पंख फड़फड़ाए और खेल खत्म! जानिए कैसे मच्छरों की आवाज पहचानकर हवा में ही उन पर टूट पड़ता है यह छोटा ड्रोन

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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