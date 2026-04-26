आखिर क्या है ये ट्रांसपेरेंट 'परत'? जिससे छूते ही रोबोट को पता चल जाएगा चीज गर्म है या ठंडी; इस तकनीक ने सबको किया हैरान!

Transparent E-Skin: क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्लास्टिक या लोहे का रोबोटिक हाथ ये जान पाए कि उसने जिसे छुआ है वो गरम है या नरम? शायद किसी फिल्म में जरूर देखा होगा लेकिन अब यह हकीकत होने जा रहा है! टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा बदलाव दस्तक देने की तैयारी में है. फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कु के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया है. उन्होंने एक ऐसी E-Skin यानी इलेक्ट्रॉनिक खाल तैयार कर ली है जिसे आप खींच सकते हैं, मोड़ सकते हैं और जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है.

फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कु के रिसर्चर्स ने पेड़ों की पत्तियों की संरचना से प्रेरित यह टेक्नोलॉजी भविष्य में स्मार्टफोन से लेकर मेडिकल प्रोस्थेटिक्स यानी कृत्रिम अंगों तक काम आ सकती है. असिस्टेंट प्रोफेसर विपुल शर्मा के नेतृत्व में इस टीम ने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी तैयार की है, जिसमें खिंचाव संभव है, ट्रांसपेरेंट है और जिसमें से हवा भी आर-पार जा सकती है. खास बात यह है कि इसे बनाने में पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है.

रोबोटिक हाथ पर हुआ ट्रायल

इस मटेरियल की क्षमता को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स ने इसे एक रोबोटिक हाथ पर लगाया. इसमें लगे प्रेशर सेंसर्स ने टच करने पर तुरंत प्रतिक्रिया दी, जिससे रोबोट को टैक्टाइल फीडबैक यानी किसी चीज को छूने का अहसास हुआ. वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी कृत्रिम अंगों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे इस स्किन की सहायता से गर्म ठंडा-दबाव और नमी को महसूस कर सकेंगे.

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हेल्थकेयर और स्पेस में सॉफ्ट रोबोट्स का जलवा

यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर अनास्तासिया कोइविक्को सॉफ्ट रोबोटिक्स पर काम कर रही हैं. ये ऐसे रोबोट हैं जो इंसानों के साथ सुरक्षित रूप से काम कर सकते हैं.

जैसे अस्पतालों में ये रोबोट मरीजों को उठाने और उनको लेकर जाने में मदद करेंगे.

इंडस्ट्री में नाजुक चीजों को बिना तोड़े उठा सकेंगे.

खतरनाक जगहों पर जैसे न्यूक्लियर प्लांट या मलबे के नीचे फंसे लोगों को बचाने में ये रोबोट मददगार साबित होंगे.

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फिनलैंड की लकड़ी से बनेगी ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक्स

इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी इसका इको-फ्रेंडली होना भी है. ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए जिस सिलिकॉन और प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, उससे प्रदूषण फैलता है. लेकिन यह टीम अब इसकी जगह फिनलैंड की लकड़ी बायोमास का इस्तेमाल कर रही है. प्रोफेसर शर्मा के मुताबिक अरब देशों के लिए जैसे तेल कीमती है ,वैसे फिनलैंड के लिए उसकी लकड़ी है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के लिए चीन जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

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