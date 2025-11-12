Screen Guard लगाने के बाद फोन का टच हुआ स्लो? घबराएं नहीं! बस एक सेटिंग करें ON, मक्खन जैसे चलने लगेगा स्मार्टफोन

Screen Guard Slow Touch Fix: क्या आपने हाल ही में फोन की सेफ्टी के लिए स्क्रीन गार्ड लगवाया है और अब आपके फोन की स्क्रीन ठीक से काम नहीं कर रही है? अक्सर लोगों के साथ ऐसी ही समस्या आती है. ऐसे में बहुत से लोग यह समझ लेते हैं कि उनके स्मार्टफोन का टच स्क्रीन खराब हो रहा है और अब मोटा खर्चा करना पड़ेगा. लेकिन ऐसा नहीं है. अक्सर स्क्रीन गार्ड सही तरीके से न लगने या बीच में हवा और धूल फंसने के कारण टच रिस्पॉन्स धीमा हो जाता है या कम काम करता है. ऐसा अगर आपके साथ भी हो तो बिलकुल परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने स्मार्टफोन की कुछ सेटिंग में बदलाव करके इससे समस्या से छुटकारा पा सकता हैं. साथ ही इससे आपका फोन फिर से स्मूथ टच देने लगेगा.

बहुत से लोगों का मानना है कि स्क्रीन गार्ड लगाने के बाद टच स्लो होना या सही से काम न करना सामान्य सी बात है. लेकिन अगर यह समस्या लंबे समय तक रह जाए तो फोन चलाने को लेकर आपके एक्सपीरियंस को खराब कर सकती है. फोन के स्मूथ टच के लिए बस कुछ सेटिंग्स के बदलाव से आसानी से इस समस्या को ठीक किया जा सकता है. आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको step-by-step पूरा प्रोसेस बताते हैं कि Android स्मार्टफोन में कौन सी सेटिंग्स चेक करनी हैं और कौन से ट्रिक्स अपनानी हैं जिससे आपका फोन स्क्रीन गार्ड के बाद फिर से स्मूद और रिस्पॉन्सिव टच देने लगे.

ये रहा पूरा प्रोसेस

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना होगा.

सेटिंग में आपको Accessibility and Convenience सर्च करना होगा.

जब यह ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ जाए तो इसे ओपन कर लें और इस सेक्शन में स्क्रोल-डाउन करके Power Button का ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

पावर बटन को ओपन करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे.

इसमें आपको Screen Protector Mode वाले ऑप्शन के सामने दिखने वाले टॉगल को बस ऑन कर देना है.

जैसे ही आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट या ऑन करेंगे, आपका स्मार्टफोन पहले से ज्यादा टच सेंसिटिव हो जाएगा और स्क्रीन गार्ड के बाद भी टच बेहतर तरीके से काम करने लगेगा. इसके लिए आपको न तो किसी सर्विस सेंटर जाने की जरूरत है और न ही स्क्रीन गार्ड हटाना पड़ेगा. ध्यान रहे कि यह सुविधा सिर्फ लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन वाले फोन में उपलब्ध है.

लेकिन अगर सेटिंग में ये बदलाव करने के बाद भी आपके फोन की स्क्रीन ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपको स्क्रीन गार्ड चेंज कराना सही होगा.

