सामान के लोकेशन से लेकर, गाड़ी की ओवर स्पीड तक बताता है ये कमाल का गैजेट, कीमत सिर्फ इतनी!

Jio Tracking Device: आजकल चोरी और सामान खोने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं. ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसके कीमती सामान, गाड़ी या बैग पूरी तरह से सेफ रहें. इसी जरूरत को देखते हुए टेलीकॉम कंपनी जियो Jio ने अपने नए ट्रैकिंग डिवाइस लॉन्च किए हैं. इन डिवाइस की सहायता से आप अपने बैग, गाड़ी या किसी भी जरूरी चीज को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि इसकी कीमत भी बहुत ही कम है, जिओ की यह डिवाइस आम लोगों के लिए भी मददगार साबित होगी.

Jio ने GPS ट्रैकिंग डिवाइस Jio Find और JioFind Pro को लॉन्च कर दिया है. अभी तक जियो सिर्फ रिचार्ज प्लान और टेलीकॉम सर्विस ही ऑफर करता था लेकिन इस बार कंपनी ने ट्रैकिंग प्रोडक्ट भी पेश किए हैं. इस डिवाइस की कीमत 1,499 रुपये से शुरू होती है. ये साइज में कॉम्पेक्ट हैं. जिससे इन्हें किसी सामान के साथ ले जाने या फिर बाइक या कार में आसानी से फिट किया जा सकता है.

वैसे देखें तो मार्केट में बहुत सारे जीपीएस ट्रैकर मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट में रेंज की समस्या होती है, उनकी रेंज सीमित होती है. साथ ही उन्हें यूज करने के लिए पूरे सेटअप की जरूरत होती है. लेकिन अब इसी समस्या को खत्म करने के लिए जिओ ने जियोफाइंड और जियोफाइंड प्रो लॉन्च किया है.

कितनी है कीमत

जियो के नए ट्रैकिंग डिवाइस साइज में छोटे और वायरलेस गैजेट्स हैं, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि इनकी मदद से गाड़ी, बैग, पार्सल या बच्चों के स्कूल बैग जैसी जरूरी चीजों पर आसानी से नजर रखी जा सके. कीमत की बात करें तो बेसिक वर्जन जियोफाइंड 1,499 रुपये में उपलब्ध है वहीं इसका एडवांस मॉडल जियोफाइंड प्रो 2,499 रुपये में खरीदा जा सकता है.

फीचर्स भी जान लीजिए

दोनों डिवाइस अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं. इनमें साइज, बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस का फर्क है. जियोफाइंड एक छोटा और हल्का ट्रैकर है, जिसमें 1100mAh की बैटरी के साथ आता है. यह एक बार चार्ज करने पर करीब 4 दिन तक चल सकता है. इसका इस्तेमाल रोजमर्रा की चीजों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है, जैसे बच्चों का स्कूल बैग, ट्रैवल बैग या छोटे पार्सल.

अगर बात करें जियोफाइंड प्रो की, तो इसे खास तौर पर लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें 10,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो फुल चार्ज होने के बाद करीब तीन से चार हफ्ते तक चल सकती है. यह डिवाइस गाड़ियों, बड़े शिपमेंट या उन सामानों के लिए है जिन्हें लगातार ट्रैक करने की जरूरत होती है. इसमें मैग्नेटिक माउंट भी दिया गया है, जिससे इसे आसानी से वाहन पर फिट किया जा सकता है. दोनों ट्रैकर 4G सपोर्ट के साथ आते हैं और इन्हें JioThings ऐप से कनेक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है.

आवाज भी सुन सकते हैं

इन दोनों डिवाइस में रीयल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है, जो लगभग 15 सेकंड की देरी के साथ काम करती है. इसमें जियोफेंसिंग अलर्ट भी दिए गए हैं, यानी अगर कोई डिवाइस तय किए गए एरिया से बाहर जाता है तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा. गाड़ियों के लिए इसमें ओवरस्पीड अलर्ट का फीचर भी मौजूद है. इसके साथ ही इसमें रिमोट एम्बिएंट वॉइस मॉनिटरिंग का ऑप्शन है, जिससे डिवाइस के आसपास की आवाजें सुनी जा सकती हैं. ऐप के जरिए लोकेशन हिस्ट्री और रिपोर्ट्स सुरक्षित रूप से Jio प्लेटफॉर्म पर सेव रहती हैं.

