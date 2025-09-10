Traffic Challan: सड़क पर बेफिक्र चलाइए गाड़ी! ये मोबाइल सेटिंग खुद देगी ट्रैफिक कैमरे और पुलिस का अलर्ट
Hindi Newsटेक

Traffic Challan: सड़क पर बेफिक्र चलाइए गाड़ी! ये मोबाइल सेटिंग खुद देगी ट्रैफिक कैमरे और पुलिस का अलर्ट

Traffic Challan  Alert:  आजकल ट्रैफिक नियम इतने सख्त हो गए हैं कि जरा सी गलती पर चालान कट जाता है. कई बार तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि कहां कैमरा था और चालान का मैसेज आ जाता है. लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इस परेशानी से बच सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे..

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 10, 2025, 09:31 AM IST
Traffic Challan  Alert: आज के डिजिटल युग ट्रैफिक चालान भी डिजिटल हो गए हैं. ट्रैफिक नियमों में जरा सी लापरवाही हुई कि नहीं स्मार्ट ट्रैफिक कैमरे आपकी तस्वीर ले लेते हैं और फिर ट्रैफिक चालान हो जाता है. में ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी भी होता है. लेकिन जब बार बार ट्रैफिक चालान हो तो यह आपके जेब पर बड़ा असर डाल सकता है. जरा सी लापरवाही होती है मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है-आपका ट्रैफिक चालान कट गया है. मेट्रो शहरों में तो यह बात आम हो गई है. जहां हर चौराहे पर लगे स्मार्ट कैमरे आपकी हर हरकत पर नजर रखते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका चालान कभी न कटे और बेवजह की परेशानियों से बचा जा सके, तो एक छोटी-सी स्मार्टफोन सेटिंग आपकी बड़ी सहायता कर सकती है. इस आर्टिकल मे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल में एक सिंपल-सी सेटिंग करके ट्रैफिक चालान से बच सकते हैं. 

ट्रैफिक चालान से बचने के लिए आपको सबसे पहले Waze एप डाउटनलोड करना होगा. Waze एक फ्री नेविगेशन ऐप है जो Google का है लेकिन यह Google Maps से अलग तरीके से काम करता है. इस एप की सबसे खास बात यह है कि यह ज्यादातर यूजर्स की मदद से अपडेट होता है. ड्राइवर्स खुद ट्रैफिक जाम, एक्सीडेंट, रोड क्लोजर और यहां तक कि स्पीड कैमरे और ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी की रिपोर्ट कर सकते हैं. ये अलर्ट रीयल टाइम में दूसरे यूजर्स के साथ शेयर किए जाते हैं जिससे ड्राइवर्स सही फैसले ले सकें.

Waze ऐप लाइव कंडीशन्स के हिसाब से सबसे तेज रूट भी बताता है और जैसे-जैसे नई रिपोर्ट आती हैं, रूट अपडेट होता रहता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि यह स्पीड कैमरा और पुलिस की लोकेशन का भी अलर्ट देता है, जिससे ड्राइवर्स चालन से बच सकते हैं. इसके साथ ही ऐप वॉइस गाइडेड नेविगेशन, एस्टिमेटेड अराइवल टाइम और कम्युनिटी-आधारित रूट शेयरिंग भी सपोर्ट करता है.

पुलिस और कैमरा अलर्ट  ऑन करें

अगर आप भी ट्रैफिक कैमरे या ट्रैफिक पुलिस से बचना चाहते हैं तो इ ऐप को तुरंत इंस्टॉल कर लें. इस्टॉल करने के बाद यूजर्स को Waze अकाउंट बनाना होता है. इसके लिए Google, Facebook या ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद ऐप का मैप इंटरफेस खुलता है, जिसमें रीयल टाइम डेटा दिखता है. पुलिस और स्पीड कैमरा अलर्ट जानने के लिए इसे आपको ऑन करना होता है. इसके लिए आपको सबसे पहले

Settings में जाना होगा और फिर Alerts & Reports पर क्लिक करें. 
यहां आपको Reports ऑप्शन दिखाई देगा, इसे ओपन करें.

अब यहां Police और Speed Cameras के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें.

अब जब भी आप किसी रिपोर्ट किए गए चेकपॉइंट या कैमरे के पास जाएंगे, Waze स्क्रीन और वॉइस अलर्ट के जरिए आपको सावधान करेगा.

डाउनलोड कैसे करें

यह ऐप Android और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है. इसे Google Play Store या Apple App Store से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है. इंस्टॉल होने के बाद ऐप को लोकेशन एक्सेस और इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होती है.

यूजर्स की कैसे मदद करता है यह ऐप
यूजर्स ऐप के Report बटन पर टैप करके ट्रैफिक इश्यू, खतरे या पुलिस की मौजूदगी की जानकारी अन्य लोगों के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं. Waze नेविगेशन और कम्युनिटी-ड्रिवन अलर्ट्स को मिलाकर Google Maps का एक उपयोगी ऑप्शन हो सकता है, खासकर उन ड्राइवर्स के लिए जो फाइन से बचना चाहते हैं और सड़क की हालात से अपडेट रहना चाहते हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Traffic Challan AlertWaze apptraffic update

;