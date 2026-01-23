गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान! सबसे खतरनाक है मोबाइल में पड़ा ये मैसेज, एक क्लिक और बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली

Advertisement
Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 23, 2026, 09:04 AM IST
भारत में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब स्कैमर्स ने बाइक और कार चलाने वालों को अपना नया टारगेट बना लिया है. इस बार ठग ट्रैफिक चालान के नाम पर लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. ये लोग खुद को सरकारी Parivahan वेबसाइट बताकर फर्जी SMS भेज रहे हैं. मैसेज इतना असली लगता है कि कई लोग बिना सोचे-समझे लिंक पर क्लिक कर देते हैं और यहीं से ठगी शुरू हो जाती है.

Fake Parivahan Challan का पूरा खेल
इस नए स्कैम में यूजर को एक SMS मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा है और तुरंत चालान भरना होगा. अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जाती है. मैसेज के साथ एक लिंक भी दिया जाता है, जो देखने में बिल्कुल सरकारी वेबसाइट जैसा लगता है. लेकिन असल में यह एक फर्जी वेबसाइट होती है, जिसका मकसद आपकी निजी और बैंक से जुड़ी जानकारी चुराना होता है.

Random Number से आने वाला चालान SMS
अक्सर यह SMS किसी अनजान नंबर से आता है, जो +91 से शुरू होता है. मैसेज की भाषा ऐसी होती है कि डर पैदा हो जाए. जल्दी चालान भरने का दबाव बनाया जाता है, ताकि यूजर बिना जांच किए लिंक पर क्लिक कर दे. स्कैमर्स जानते हैं कि लोग जल्दबाजी में छोटी-सी गलती कर बैठते हैं और इसी का फायदा उठाया जाता है.

Parivahan नहीं, Prairvahsan है Trap
सबसे खतरनाक बात यह है कि स्कैमर्स असली Parivahan नाम से मिलता-जुलता फर्जी नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे “Prairvahsan”. देखने में यह नाम लगभग वही लगता है, लेकिन यही छोटा सा फर्क बड़ा नुकसान कर सकता है. जो लोग ध्यान से URL नहीं देखते, वे आसानी से धोखे में आ जाते हैं. व्यस्त या जल्दबाज यूजर्स ही इन साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा शिकार बनते हैं.

लिंक पर क्लिक करते ही क्या हो सकता है
अगर आप उस फर्जी लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कई बार आपसे लॉगिन डिटेल्स मांगी जाती हैं, तो कभी कार्ड या बैंक से जुड़ी जानकारी. कुछ मामलों में फोन में मैलवेयर भी इंस्टॉल हो सकता है. कई यूजर्स के साथ ऐसा हुआ है कि जानकारी डालते ही उनके बैंक अकाउंट से बिना अनुमति के पैसे निकल गए.

ऐसा SMS आए तो क्या करें
अगर आपके नंबर पर ऐसा कोई Prairvahsan या Parivahan जैसा SMS आता है, तो सबसे पहले घबराएं नहीं. चाहे मैसेज कितना भी अर्जेंट क्यों न लगे, लिंक पर क्लिक न करें. उस नंबर को तुरंत ब्लॉक और रिपोर्ट करें और मैसेज डिलीट कर दें. न तो उस नंबर पर कॉल करें और न ही कोई रिप्लाई भेजें.

असली चालान चेक करना है तो सही तरीका अपनाएं
अगर आपको सच में लगता है कि आपके नाम पर कोई ट्रैफिक चालान हो सकता है, तो खुद से जांच करें. सीधे आधिकारिक Parivahan वेबसाइट पर जाएं या अपने नजदीकी RTO ऑफिस में जानकारी लें. किसी भी अनजान लिंक पर भरोसा करने के बजाय सरकारी वेबसाइट को मैन्युअली खोलकर चालान नंबर चेक करना ही सुरक्षित तरीका है.

थोड़ी सी लापरवाही, बड़ा नुकसान
आज के समय में SMS, WhatsApp या सोशल मीडिया पर आने वाले ट्रैफिक फाइन अलर्ट पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है. आपकी एक छोटी सी गलती आपकी मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकती है. इसलिए सतर्क रहें, सोच-समझकर कदम उठाएं और किसी भी संदिग्ध मैसेज से दूरी बनाए रखें. याद रखें, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है.

