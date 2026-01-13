ऑफिस पहुंचने में हो जाती है देरी? अपने फोन में तुरंत करें ये बदलाव, Google Maps खुद बताएगा घर से निकलने का सही टाइम

Advertisement
Google Maps Hidden Features: भागदौड़ भरी जिंदगी और सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक के बीच समय पर ऑफिस या किसी जरूरी मीटिंग में पहुंचना एक बड़ी चुनौती बन गया है. अक्सर हम घर से तो सही समय पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक मिले जाम या सड़क बंद होने के कारण देरी हो जाती है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो आपकी परेशानी अब दूर हो सकती है. आइए जानते हैं कैसे...

Jan 13, 2026, 12:15 PM IST
Smart Travel Hacks 2026: क्या आप भी ट्रैफिक में फंसकर देरी से ऑफिस, मीटिंग या किसी जरूरी जगह पहुंचते हैं तो अब आपकी यह परेशानी खत्म होने वाली है. आपके फोन में मौजूद गूगल मैप आपकी यह समस्या खत्म कर सकता है. Google Maps में मौजूद एक कमाल का फीचर आपकी यात्रा को पहले से ज्यादा स्मार्ट बना देता है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस फीचर को बहुत ही कम लोग जानते हैं. गूगल मैप का यह फीचर न सिर्फ आपको सही रास्ता दिखाता है बल्कि ट्रैफिक, रोड ब्लॉकेज और सफर में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए समय पर पहुंचने में भी मदद करता है. बस कुछ जरूरी सेटिंग्स ऑन करते ही Google Maps खुद आपको बताएगा कि कब निकलना सही होगा जिससे आप कहीं भी समय से पहुंच सकें.

Google Maps के इस फीचर का इस्तेमाल कोई भी आसान से कर सकता है. इसके लिए आपको सिर्फ Google Maps की सेटिंग्स में जाकर अपनी पहुंचने का समय तय करना होता है. इसके बाद बाकी का सारा काम Google Maps खुद ही कर लेता है.यह ऐप ट्रैफिक की स्थिति, आप के जाने वाली जगह की दूरी और रास्तें मे आने वाली रुकावट को समझकर आपको बताता है कि कब निकलना सही रहेगा और कौन-सा रास्ता आपको मंजिल तक आसानी से पहुंचाएगा. इससे न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि लेट होने की चिंता भी नहीं रहती है. इस फीचर को ऑन करने का आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस

बस अपने Google Maps में कर लें ये बदलाव
इसके लिए आपको सबसे पहले Google Maps में जाना होगा. 
यहां आपको उस लोकेशन को सेलेक्ट करना होगा जहां आपको जाना है.
अब आप जैसे ही लोकेशन का नाम डालेंगे नीचे आपके Directions नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दें.
अब ऊपर राइट साइड दिख रहे थ्री डॉट्स पर क्लिक करें.
यहां Set Arrival Time का ऑप्शन मिल जाएगा. इस पर क्किल करते हुए आगे बढ़ें.

यहां आपको उस लोकेशन पर पहुंचने का टाइम बताता होता है कि आप कितने बजे पहुंचना चाह रहे हैं. बस इतना करना है और आपका काम खत्म. अब सारा काम गूगल खुद करेगा. टाइमर सेट करने के बाद Google Maps आपको रास्ते में ट्रैफिक को समझते हुए सही समय पर निकलने के लिए रिमाइंडर खुद भेजगा. इस तरह से आप कहीं भी किसी भी मंजिल पर समय पर पहुंच सकते हैं.

Google Maps आपके लोकेशन पर जाने के लिए मिलने वाले ट्रैफिक जाम, सबसे कम समय वाला रास्ता और रास्तेम पर मिलने वाली रेड लाइटों का कैल्कुलेट कर लेता है और तब उसका सबसे सटीक समय बताता है. इसी टाइम पर आप डिपार्चर करते हैं तो आप बिना देर किए समय पर अपने ऑफिस या मीटिंग में पहुंच सकते हैं.  आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Google Maps का यह फीचर गूगल मैप के ही डेटा को इस्तेमाल करता है. ये बताता है कि हर दिन उस रास्ते पर ट्रेवल करने में कितना समय लगता है. फीचर खासतौर पर उन लोगों के बहुत ही मददगार है जो मीटिंग, ट्रेन या फ्लाइट के लिए घर से परफेक्ट टाइम पर निकलना चाहते हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

