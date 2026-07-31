/गेमिंग से लेकर वीडियो देखने तक... क्या हर सर्विस का लगेगा अलग रीचार्ज? TRAI और सरकार की नई तैयारी से मची खलबली!

स्मार्टफोन में इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही जल्द बदल सकता है. 5G टेक्नोलॉजी के इस दौर में केंद्र सरकार और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI देश के नेट न्यूट्रैलिटी नियमों की समीक्षा और उनमें बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं. अगर ये बदलाव लागू होते हैं, तो Reliance Jio, एयरटेल और Vi जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अलग-अलग सर्विस जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, स्मार्ट डिवाइस और वेब ब्राउजिंग के लिए अलग-अलग डेटा स्पीड, नेटवर्क क्वालिटी और चार्ज तय करने की छूट मिल सकती है.
साल 2018 में जब भारत ने नेट न्यूट्रैलिटी के कड़े नियम लागू किए थे, तब सबसे बड़ी चिंता यह थी कि टेलीकॉम कंपनियां इंटरनेट की मालिक न बन बैठें. वे किसी ऐप या वेबसाइट को पैसों के बदले तेज या धीमा न कर सकें. लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर मे बड़ा बदलाव आया है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार इन नियमों की समीक्षा करने की योजना बना रही है.
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने TRAI को एक रेफरेंस भेजा है. इसमें TRAI से यह सुझाव मांगा गया है कि क्या 5G सर्विस के हिसाब से नेट न्यूट्रैलिटी नियमों में बदलाव या नए स्पष्टीकरण की जरूरत है.
मौजूदा नियम 2018 में बनाए गए थे, जब देश में 5G टेक्नोलॉजी नहीं थी. 5G के आने के बाद अब एक ही नेटवर्क से क्लाउड गेमिंग, स्मार्ट फैक्ट्रियां, ऑटोमैटिक गाड़ियां और एडवांस हेल्थकेयर सिस्टम जैसी सर्विस चलाई जा रही हैं.
इन स्पेशलाइज्ड सर्विसेज को आम इंटरनेट की तुलना में ज्यादा स्पीड, कम लेटेंसी और बिना रुकावट वाले डेटा की जरूरत होती है. अगर सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, तो ऐसी हाई-टेक सर्विस को बेहतर ढंग से चलाना मुश्किल हो सकता है.
5G की सबसे बड़ी खासियत नेटवर्क स्लाइसिंग है. इसके जरिए टेलीकॉम कंपनियां एक ही 5G नेटवर्क को अलग-अलग वर्चुअल हिस्सों में बांट सकती हैं.
पहला हिस्सा
आम यूजर्स के लिए जैसे वेब ब्राउजिंग और वीडियो देखने के लिए.
दूसरा हिस्सा
गेमिंग के लिए जिससे लेटेंस कम रहे.
तीसरा हिस्सा
अस्पतालों, स्मार्ट फैक्ट्रियों और खुद चलने वाली गाड़ियों के लिए, जिससे बिना रुकावट के हाई-स्पीड डेटा मिले.
मौजूदा नियमों के तहत किसी एक सर्विस को दूसरों से बेहतर कनेक्टिविटी देना भेदभाव माना जा सकता है. ऐसी समस्या न हो, इसके लिए नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है.
बदलाव के बाद टेलीकॉम कंपनियां खास जरूरतों के लिए अलग-अलग रेट वाले प्लान पेश कर सकती हैं.
गेमर्स के लिए कम लेटेंसी वाला स्पेशल गेमिंग प्लान आ सकता है.
बिजनेस और स्मार्ट फैक्ट्रियों के लिए गारंटीड स्पीड वाले डेडिकेटेड प्लान हो सकते हैं.
लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आम यूजर्स का इंटरनेट धीमा हो जाएगा या महंगा होगा. साधारण ब्राउजिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग पहले की तरह ही चलती रहेगी.
एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि इंटरनेट फ्री और ओपन ही रहेगा.
किसी एक खास वेबसाइट या ऐप को पैसे लेकर फास्ट स्पीड देने की परमिशन नहीं होगी. टेलीकॉम कंपनियों को अपने खुद के ऐप्स को बढ़ावा देने से रोकने वाले नियम सख्ती से लागू रहेंगे.
Bharti Airtel ने नेटवर्क स्लाइसिंग पर आधारित एक सर्विस शुरू की है, जो चुनिंदा पोस्टपेड कस्टमर्स को ज्यादा स्पीड और कम लेटेंसी देती है. सरकार और TRAI इसकी जांच कर रहे हैं. Reliance Jio भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में बेहतर कवरेज और स्पीड देने के लिए नेटवर्क स्लाइसिंग का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है.
भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो इन नियमों पर फिर से विचार कर रहा है. यूरोपीय संघ भी अपने नियमों की समीक्षा कर रहा है, वहीं ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया और चीन जैसे देश 5G नेटवर्क स्लाइसिंग का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर चुके हैं.
अब सभी की नजरें TRAI की सिफारिशों पर टिकी हैं. चुनौती यह है कि इंटरनेट को निष्पक्ष रखते हुए 5G की नई तकनीकों का फायदा यूजर्स और कंपनियों दोनों तक कैसे पहुचाया जाए.