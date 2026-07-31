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गेमिंग से लेकर वीडियो देखने तक... क्या हर सर्विस का लगेगा अलग रीचार्ज? TRAI और सरकार की नई तैयारी से मची खलबली!

5G के दौर में स्मार्टफोन इंटरनेट का एक्सपीरियंस बदलने वाला है. केंद्र सरकार और TRAI देश के 8 साल पुराने नेट न्यूट्रैलिटी नियमों का रिव्यू करने जा रहे हैं. यदि बदलाव हुए, तो Jio, Airtel और Vi गेमिंग व स्ट्रीमिंग जैसी स्पेशल सर्विस के लिए अलग डेटा स्पीड और चार्ज तय कर सकेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 31, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:46 PM IST
गेमिंग से लेकर वीडियो देखने तक... क्या हर सर्विस का लगेगा अलग रीचार्ज? TRAI और सरकार की नई तैयारी से मची खलबली!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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