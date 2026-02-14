Advertisement
trendingNow13109258
Hindi Newsटेकअब स्पैम कॉल वालों की खैर नहीं! TRAI ला रहा अपील फीचर, टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी होगी खत्म, देना होगा जवाब

अब स्पैम कॉल वालों की खैर नहीं! TRAI ला रहा अपील फीचर, टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी होगी खत्म, देना होगा जवाब

TRAI DND App Appeal Feature: देश में बढ़ते स्पैम कॉल और फेक मैसेज से परेशान मोबाइल यूजर्स की समस्या को दूर करने के लिए TRAI ने बड़ी तैयारी कर ली है. TRAI अब यूजर्स को ऐसी सुविधा देने जा रहा है जिसके तहत अगर आपका टेलीकॉम ऑपरेटर स्पैम कॉल या मैसेज की शिकायत पर सही कार्रवाई नहीं करता है तो यूजर DND ऐप के जरिए ही ऊपरी अधिकारियों से इसकी अपील कर सकेंगे. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 14, 2026, 12:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब स्पैम कॉल वालों की खैर नहीं! TRAI ला रहा अपील फीचर, टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी होगी खत्म, देना होगा जवाब

TRAI DND App Appeal Feature: क्या आपके पास भी दिनभर में कई बार स्पैम कॉल्स या मैसेज आते हैं? शिकायत करने के बाद भी आपका टेलीकॉम कंपनी कोई एक्शन नहीं लेती है? जवाब अगर हां है तो बहुत ही जल्द आपकी परेशानी दूर होने वाली है. भारत के टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने आम मोबाइल यूजर्स की इस परेशानी को दूर करने का फैसला ले लिया है. अब न केवल स्पैम कॉल की शिकायत करना आसान होगा बल्कि अगर आप कंपनी के जवाब से खुश नहीं हैं तो आप सीधे ऐप की सहायता से अपील भी कर सकेंगे. सिर्फ यही नहीं आने वाले महीने यानी मार्च में TRAI अपने पॉपुलर ऐप्स MyCall और MySpeed का भी नया वर्जन पेश करने जा रहा है जिससे 5G स्पीड चेक करना और कॉल ड्रॉप की रिपोर्ट करना और भी आसान हो जाएगा.

TRAI मोबाइल यूजर्स की सुविधाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब TRAI अपने DND यानी Do Not Disturb ऐप में अपील फीचर लाने की तैयारी में है. इससे वे यूजर्स जो अपने टेलीकॉम ऑपरेटर की शिकायत के समाधान से खुश नहीं हैं सीधे ऐप में जाकर अधिकारी से अपील कर सकेंगे. TRAI के चेयरमैन अनिल कुमार के अनुसार आने वाले समय में यूजर्स सर्विस देनी वाली कंपनी के जवाब से खुश नहीं होने पर ऐप के अन्दर ही अपील दर्ज करा सकेंगे. हालांकि अभी इस फीचर के लॉन्च की तारीख तय नहीं की गई है.

मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट के साथ नया DND ऐप

Add Zee News as a Preferred Source

TRAI ने DND ऐप का नया वर्जन भी लॉन्च कर दिया है. यह ऐप स्पैम कॉल और अनचाहे मैसेज की शिकायत करने के लिए बनाया गया है.

नए ऐप की खास बातें जान लीजिए.

यह ऐप कई भाषाओं में उपलब्ध है

कम स्टेप में शिकायत दर्ज करने की सुविधा

SMS हेडर या 1600 सीरीज नंबर के भेजने वाले का नाम जानने की सुविधा

ड्यूल सिम फोन के लिए बेहतर सपोर्ट

प्रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम में भी सुधार

TRAI के मुताबिक इस साल 2025 में 31 लाख अनचाहे कमर्शियल कम्युनिकेशन की शिकायतें मिलीं जिनमें से 17 लाख शिकायतें DND ऐप के माध्यम से रिकार्ड की गई हैं. इससे पता चलता है कि यह ऐप यूजर्स के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है.

मार्च में आएगा MyCall ऐप

अगले महीने यानी मार्च में TRAI MyCall ऐप का नया वर्जन लॉन्च करेगा.

यह ऐप यूजर्स को कॉल क्वालिटी से जुड़ी समस्याओं को दर्ज करने की सुविधा देगा. इससे नेटवर्क की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

ये भी पढे़ंः सर्वजन हिताय के मंत्र से दुनिया जीतेगा भारत! PM मोदी के कॉल पर दिल्ली आ रहे 20 नेता

5G टेस्टिंग के साथ नया MySpeed ऐप

TRAI ने MySpeed ऐप का भी नया वर्जन पेश कर दिया है.

इस ऐप की खास बातें हैं- 5G स्पीड टेस्ट की सुविधा, मोबाइल नेटवर्क के साथ-साथ फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड और Wi-Fi स्पीड टेस्ट, रियल-वर्ल्ड टेस्टिंग, लैपटॉप पर स्पीड टेस्ट के लिए वेब पोर्टल.

ये भी पढे़ंः ट्रैफिक चालान से पाना है छुटकारा? घर बैठे 'डिजिटल लोक अदालत' में होगा निपटारा...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

TRAI DND App Appeal FeatureSpam Calls

Trending news

मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
Odisha news
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
Kolkata Airport
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
PM Modi
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
पुलवामा के बाद गूगल पर पाकिस्तान से चला 'खेल', सिंह कनेक्शन पर चुना गया बालाकोट
14 Feb Pulwama attack
पुलवामा के बाद गूगल पर पाकिस्तान से चला 'खेल', सिंह कनेक्शन पर चुना गया बालाकोट
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
Aam Aadmi Party
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
Bangladesh bnp
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
Kerala News
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
Supreme Court
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक