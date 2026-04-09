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छोड़िए टावर वाला सिग्नल! सीधे सैटेलाइट से आपके फोन में मिलेगा नेटवर्क, सरकार ने तैयार किया ब्लू प्रिंट

Satellite Network India: जरा सोचिए आप किसी ऐसी जगह पर हों जहां दूर-दूर कोई मोबाइल टावर न हो लेकिन फिर भी आपके फोन में फुल सिग्नल आ रहे हों. यह कोई जादू नहीं, बल्कि भारत सरकार के TRAI का नया प्लान है. नेटवर्क की समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ट्राई ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है. अब सीधे अंतरिक्ष से आपके फोन में नेटवर्क आएगा. क्या है यह डायरेक्ट-टू-डिवाइस टेक्नोलॉजी? आइए जानते हैं...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 09, 2026, 09:00 AM IST
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छोड़िए टावर वाला सिग्नल! सीधे सैटेलाइट से आपके फोन में मिलेगा नेटवर्क, सरकार ने तैयार किया ब्लू प्रिंट

TRAI D2D Service: भारत में सुपरफास्ट इंटरनेट और हर कोने में नेटवर्क के लिए दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का इंतजार हो रहा है. आने वाले कुछ समय में भारत में स्टारलिंक की शुरुआत भी हो सकती है. एलन मस्क का स्टारलिंक को लेकर दावा है कि उनकी सैटेलाइट तकनीक दुनिया के किसी भी कोने में नेटवर्क पहुंचा सकती है. लेकिन भारत में स्टारलिंक के एंट्री से पहले भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने अपनी चाल चल दी है. ट्राई ने एक ऐसा सुपर प्लान तैयार कर लिया है, जो मस्क की कंपनी के एंट्री से पहले ही भारत में सैटेलाइट कनेक्टिविटी का रास्ता साफ हो सकता है.

अगर आप नेटवर्क की समस्या से परेशान रहते हैं या फिर ऐसे इलाके में रहते हैं जहां नेटवर्क ठीक से नहीं आता है तो आपकी परेशानी जल्द खत्म हो सकती है. TRAI ने अब डायरेक्ट-टू-डिवाइस यानी D2D सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवा को भारत में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

ईटी टेलीकाम की एक रिपोर्ट के अनुसार इस टेक्नोलॉजी के जरिए बिना किसी विशेष सैटेलाइट फोन के आपके 4G या 5G स्मार्टफोन पर ही सीधे सैटेलाइट से नेटवर्क मिल सकेगा. इससे देश के उन कोनों में भी कनेक्टिविटी पहुंच सकेगी, जहां आज भी मोबाइल टावर की पहुंच नहीं है.

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TRAI के सामने क्या है ऑप्शन?

TRAI ने इस मामले पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें मुख्य रूप से दो विकल्पों पर राय मांगी गई है-

MSS स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल
सैटेलाइट सर्विस के लिए आरक्षित फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना.

IMT स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल
जो फ्रीक्वेंसी हम अभी 4G/5G के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हीं का सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल करना.

कब तक करना होगा इंतजार

इस खास टेक्नोलॉजी के लिए मोबाइल स्पेक्ट्रम जो फोन के नेटवर्क के लिए मोबाइल नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है, उसका उपयोग कैसे किए जाए इस पर दुनिया भर के देशों के बीच एक बड़ी बैठक होनी है. यह बैठक अगले साल पड़ोसी मुल्क चीन में होनी है. लेकिन TRAI का मानना है कि दुनिया के कई देशों ने तो बिना देरी किए अपने यहां यह सुविधा शुरू भी कर दी है. इसलिए भारत को भी बहुत लंबा इंतज़ार करने की जरूरत नहीं है.

अब आगे क्या होगा?

TRAI ने इस मामले पर सभी बड़ी कंपनियों और जानकारों से उनकी राय मांगी है. 6 मई 2026 तक सभी कंपनियां अपनी राय देंगी. साथ ही 20 मई तक दूसरे की राय पर प्रतिक्रिया देने की लॉस्ट डेट है.

(ये भी पढ़ेंः Induction में क्यों नहीं बन पाती रोटियां? क्या इसका भी कोई जुगाड़ है? जान लीजिए)

इसका आम लोगों को क्या फायदा होगा?

अगर यह योजना सफल होती है तो भारत में मोबाइल नेटवर्क की दुनिया बदल जाएगी. इसके बाद नो नेटवर्क या डेड ज़ोन जैसी समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. फिर चाहे आप पहाड़ पर हों, जंगल में हों या किसी दूर-दराज के गांव में, आपका फोन हमेशा नेटवर्क से कनेक्ट रहेगा.

(ये भी पढ़ेंः लड़कियों के लिए वरदान बनेगा WhatsApp का ये नया फीचर, अनजान लोगों को नहीं दिखेगा नंबर)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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