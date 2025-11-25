Advertisement
Hindi Newsटेक

मोदी सरकार की सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक! 21 लाख मोबाइल नंबर्स को किया BAN, चेतावनी देते हुए कहा- इस नंबर पर करें कॉल

TRAI ने बताया कि पिछले एक साल में उसने 21 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट किए हैं और करीब एक लाख ऐसे संस्थानों/एंटिटी को ब्लैकलिस्ट किया है जो लगातार स्पैम और धोखाधड़ी वाले मैसेज भेज रहे थे. 

Nov 25, 2025, 08:27 AM IST
भारत की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (TRAI) ने स्पैम कॉल और फ्रॉड मैसेज भेजने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. TRAI ने बताया कि पिछले एक साल में उसने 21 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट किए हैं और करीब एक लाख ऐसे संस्थानों/एंटिटी को ब्लैकलिस्ट किया है जो लगातार स्पैम और धोखाधड़ी वाले मैसेज भेज रहे थे. यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि फ्रॉड और स्पैम कॉल की संख्या तेजी से बढ़ रही थी और आम लोगों खासकर बुजुर्गों और डिजिटल रूप से कम समझ रखने वालों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था.

TRAI ने साथ ही यह भी कहा कि सिर्फ फ्रॉड कॉल को ब्लॉक करना काफी नहीं है. लोगों को चाहिए कि वे आधिकारिक TRAI DND ऐप के जरिए स्पैम कॉल और SMS की रिपोर्ट करें, ताकि ऐसे नंबरों को स्थायी रूप से बंद किया जा सके. TRAI का कहना है कि डिवाइस पर ब्लॉक करना केवल नंबर को आपकी स्क्रीन से हटाता है, लेकिन धोखेबाज दूसरे लोगों को ठगते रहते हैं.

फ्रॉड रिपोर्ट करने पर क्या होता है
TRAI की एडवाइजरी के मुताबिक यह बड़ी कार्रवाई इसलिए संभव हो पाई क्योंकि लोगों ने TRAI के Do Not Disturb (DND) ऐप का इस्तेमाल करके स्पैम की रिपोर्ट की. जब कोई यूजर इस ऐप पर शिकायत दर्ज करता है, तो TRAI और टेलीकॉम कंपनियां उस नंबर को ट्रेस कर सकती हैं. इसके बाद उसकी जांच होती है और फिर ऐसे नंबर स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं. लेकिन जब यूजर सिर्फ अपने फोन में नंबर ब्लॉक करते हैं, तो वह कदम सिर्फ यूजर को स्पैम कॉल से बचाता है, ठग को नहीं रोकता. ठग उसी नंबर से दूसरे हजारों लोगों को कॉल कर सकता है.

TRAI ने क्या सलाह दी है
TRAI ने खासकर सीनियर सिटिजन, महिलाओं, और डिजिटल रूप से अनएक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं. TRAI का कहना है कि सभी यूजर अपने फोन के ऐप स्टोर से आधिकारिक TRAI DND ऐप डाउनलोड करें और कोई भी फ्रॉड कॉल या मैसेज मिलने पर उसी ऐप के जरिए रिपोर्ट करें. इससे ऐसे नंबर तुरंत जांच के दायरे में आ जाते हैं और जरूरत पड़ने पर बंद भी कर दिए जाते हैं.

TRAI ने यह भी कहा है कि लोगों को किसी भी स्थिति में बैंक डिटेल, OTP, या पर्सनल जानकारी किसी कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया चैट पर साझा नहीं करनी चाहिए. यदि कभी कोई संदिग्ध कॉल आए या धमकी दी जाए, तो तुरंत कॉल काट दें और इसकी रिपोर्ट करें. इसके अलावा, यदि कोई साइबर फ्रॉड हो जाए, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबरक्राइम हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें या सरकारी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें. TRAI ने यह भी बताया कि यूजर संचार साथी पोर्टल के “Chakshu” (चक्षु) फीचर का इस्तेमाल करके किसी भी संदिग्ध टेलीकॉम गतिविधि की रिपोर्ट कर सकते हैं.

कैसे बढ़ रहा है स्पैम और कैसे रुक सकता है
भारत में स्पैम कॉल और फ्रॉड मैसेज पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़े हैं. ठग नए-नए तरीके अपनाते हैं—जैसे KYC अपडेट धोखा, बैंक अकाउंट ब्लॉक होने का बहाना, लकी ड्रॉ जीतने का झांसा या सरकारी अफसर बनकर धमकाना. TRAI का मानना है कि इस चेन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है यूनिफाइड रिपोर्टिंग, यानी हर यूजर द्वारा DND ऐप में रिपोर्ट दर्ज करना. TRAI उम्मीद कर रहा है कि लोगों के सहयोग से आने वाले महीनों में फर्जी कॉल और स्पैम मैसेज में काफी कमी आएगी. यह कार्रवाई दिखाती है कि सरकार और टेलीकॉम विभाग मिलकर ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TRAIspam call reportingTRAI DND App

