/TRAI का बड़ा प्लान: बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज होंगे 70% तक सस्ते, यूजर्स को होगा सीधा फायदा!

TRAI Cheap Recharge Plans: क्या आप भी मोबाइल रीचार्ज की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं? या फिर आप उन यूजर्स में शामिल हैं, जो घर में Wi-Fi होने की वजह से मोबाइल डेटा का इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन फिर भी हर महीने मजबूरी में महंगे डेटा प्लान वाले रीचार्ज करने पड़ते हैं? अगर हां, तो आपके लिए बहुत ही जल्द राहत मिल सकती है. टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक ड्रॉफ्ट पेश किया है, जिससे आपकी जेब का बोझ कम हो जाएगा.

सरकार के इस नए प्लान से, जो रिचार्ज प्लान आपको आज 300 रुपये का मिलता है, वह आने वाले दिनों में 100 से 150 रुपये में मिल सकता है. आइए जानते हैं कि बिना डेटा वाले ये नए सस्ते प्लान्स कैसे काम करेंगे और इससे किन यूजर्स को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है.