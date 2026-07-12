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TRAI का बड़ा प्लान: बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज होंगे 70% तक सस्ते, यूजर्स को होगा सीधा फायदा!

TRAI Cheap Recharge Plans: अगर आप घर में वाई-फाई होने या सिर्फ कॉलिंग के लिए महंगे डेटा प्लान से परेशान हैं, तो TRAI आपकी जेब का बोझ सीधे 70% तक कम के प्लान में. विनियामक के नए ड्राफ्ट के बाद ₹300 वाला रिचार्ज महज ₹100 से ₹150 में मिल सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 12, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:02 AM IST
TRAI का बड़ा प्लान: बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज होंगे 70% तक सस्ते, यूजर्स को होगा सीधा फायदा!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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