Spam Calls पर TRAI सख्त! Jio-Airtel-VI पर लगाया करोड़ों का जुर्माना, यहां जानिए पूरी डिटेल्स

TRAI Action against Spam Calls: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने देश में लगातार बढ़ रहे स्पैम कॉल और मैसेज की समस्या को देखते हुए जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर कुल 150 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगा दिया है. TRAI ने यह कार्रवाई साल 2020 से 2023 के बीच तय नियमों का सही तरीके से पालन न करने पर की है.
TRAI Action against Spam Calls: भारत में तेजी से बढ़ रही स्पैम कॉल और मैसेज की समस्या को देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने बड़ा फैसला लिया है. TRAI ने देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 150 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है. इसमें जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (VI) जैसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स का नाम शामिल हैं. TRAI ने यह जुर्माना उन नियमों को सही तरीके से पालन न करने के लिए लगाया गया है जिनका मकसद स्पैम पर रोक लगाने का था.
क्या है पूरा मामला?
TRAI का कहना है कि नेटवर्क ऑपरेटर्स जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (VI) सहित अन्य कंपनियों पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने स्पैम कॉल और मैसेज को रोकने के लिए नियमों का ठीक तरीके से पालन नहीं किया है. कंपनियां स्पैम कॉल और मैसेज को रोकने में नाकाम होने के साथ ग्राहकों की शिकायतों को भी निपटाने में असफल रही है. इसलिए वर्ष 2020 से 2023 के दौरान नियमों के उल्लंघन के आधार पर इन कंपनियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है. इस नियम के अनुसार हर लाइसेंस सर्विस एरिया में नियम के उल्लंघन पर प्रति माह 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसी आधार पर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों पर यह पेनाल्टी तय की है.
TRAI की जांच में क्या मिला?
TRAI ने ऑडिट में पाया कि स्पैम के खिलाफ कार्रवाई में कंपनियों ने गंभीर लापरवाही बरती थी. इससे पहले TRAI ने लाखों स्पैमर्स के मोबाइल कनेक्शन काटे थे, साथ ही हजारों संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया गया था. साथ ही 13 अगस्त 2024 के नए निर्देशों के बाद सिर्फ सितंबर 2024 में करीब 18.8 लाख स्पैम नंबर काटे गए और 1150 से ज्यादा संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया गया था. TRAI की इस कार्रवाई का सीधा मतलब यह है कि अब स्पैम कॉल और फर्जी मैसेजों पर ज्यादा सख्ती दिखाई जाएगी. TRAI ने DND (Do Not Disturb) सिस्टम पर शिकायत दर्ज कराने के तरीके को भी आसान बनाया है. इससे लोगों को स्पैम नंबरों की तुरंत रिपोर्ट करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सुविधा मिलेगी.
TRAI ने क्यों लिया यह फैसला?
ट्राई ने यह फैसला लगातार बढ़ रही ग्राहकों की शिकायतों को देखते हुए लिया था. इसमें फर्जी बैंक अलर्ट, लॉटरी स्कैम, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के साथ और भी तरह के फ्रॉड कॉल्स शामिल थी. अब TRAI का यह कदम दूरसंचार कंपनियों के लिए एक चेतावनी भी है कि अगर वे स्पैम को रोकने में गंभीर नहीं हैं तो उन्हें भविष्य में और भी सख्त जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. इससे यह साफ है कि सरकार और ट्राई यह चाहते हैं कि ग्राहक फर्जी कॉल और संदेशों से छुटकारा पाएं.
