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स्पैम कॉल को लेकर बढ़ा विवाद: 140 और 1600 सीरीज वाले नंबरों पर अब नहीं दिखेगा ये खास का टैग, Truecaller को TRAI का आदेश!

Truecaller पर Frequently Blocked का रेड टैग देखकर 140 या 1600 सीरीज की कॉल काटने से पहले सावधान हो जाएं! TRAI ने आदेश दिया है कि Truecaller अब इन ऑफिशियल नंबरों पर स्पैम टैग न दिखाए. इसकी जगह पर DND की सलाह दी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 20, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:37 AM IST
स्पैम कॉल को लेकर बढ़ा विवाद: 140 और 1600 सीरीज वाले नंबरों पर अब नहीं दिखेगा ये खास का टैग, Truecaller को TRAI का आदेश!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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