/स्पैम कॉल को लेकर बढ़ा विवाद: 140 और 1600 सीरीज वाले नंबरों पर अब नहीं दिखेगा ये खास का टैग, Truecaller को TRAI का आदेश!

अगर आप भी Truecaller पर Frequently Blocked का रेड टैग देखकर 140 या 1600 सीरीज से आने वाले कॉल्स को कट कर देते हैं, तो जरा रुकिए! आपका एक जरूरी बैंक अलर्ट या सरकारी मैसेज मिस हो सकता है. इसी भ्रम को दूर करने के लिए TRAI ने Truecaller के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. TRAI ने ऐप को साफ निर्देश दिया है कि वह इन ऑफिशियल नंबरों पर स्पैम या ब्लॉकिंग का टैग लगाने के बजाय यूजर्स को DND यानी Do Not Disturb का ऑप्शन दिखाए. आइए समझते हैं कि TRAI और Truecaller के बीच छिड़ी इस जंग का आपके फोन पर क्या असर पड़ेगा.
TRAI का मानना है कि Truecaller को को 140 और 1600 सीरीज से शुरू होने वाले नंबरों पर चेतावनी या ब्लॉक टैग दिखाने के बजाय यूज़र्स को यह जानकारी देनी चाहिए कि वे TRAI के आधिकारिक DND ऐप के जरिए ऐसी कॉल को रोकने का ऑप्शन चुन सकते हैं.
TRAI के नियमों के अनुसार, इन दो नंबर सीरीज का इस्तेमाल खास मकसद के लिए किया जाता है.
1600 सीरीज
यह नंबर सीरीज बैंक, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और सरकारी विभागों के लिए तय की गई है. इसके ज़रिए ट्रांजेक्शन अलर्ट, फ्रॉड वार्निंग और जरूरी सरकारी जानकारी कस्टमर्स तक पहुंचाई जाती है.
140 सीरीज
इस सीरीज से शुरू होने वाले नंबरों का इस्तेमाल रजिस्टर्ड कंपनियों के प्रमोशनल या मार्केटिंग कॉल्स के लिए किया जाता है.
TRAI अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि 1600 सीरीज वाले नंबरों को किसी भी हाल में स्पैम या ब्लॉक टैग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे यूजर्स के जरूरी बैंक फ्रॉड अलर्ट या ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन कॉल छूट सकते हैं.
वहीं दूसरी तरफ, Truecaller का कहना है कि जब से TRAI ने इन नंबरों पर कम्युनिटी स्पैम रिपोर्ट दिखाने पर रोक लगाई है, तब से स्पैम कॉल्स में बढ़ोतरी हुई है. कंपनी का कहना है कि वह खुद से इन नंबरों को स्पैम मार्क नहीं करती, बल्कि यूजर्स की ब्लॉकिंग पैटर्न और डेटा के आधार पर ही सिर्फ Frequently Blocked का टैग दिखाती है, जिससे यूजर्स सुरक्षित रह सकें.
TRAI ने ट्रूकॉलर के दावों को खारिज करते हुए कहा कि देश में 80 प्रतिशत से ज्यादा स्पैम कॉल्स 140 सीरीज से नहीं, बल्कि आम मोबाइल और लैंडलाइन नंबरों से आती हैं.
नियामक के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके हर दिन ऐसी करीब 26-27 करोड़ अनचाही कॉल्स को पहचानकर फ्लैग कर रही हैं. कॉलर आईडी एप्स चाहें तो इन अनरेगुलेटेड आम नंबरों को फ्लैग करने के लिए फ्री हैं.
TRAI का साफ कहना है कि ग्राहकों के पास DND ऐप के जरिए यह पूरा अधिकार है कि वे किस सेक्टर जैसे बैंक, रियल एस्टेट, हेल्थकेयर की मार्केटिंग कॉल चाहते हैं और किसे बंद करना चाहते हैं.