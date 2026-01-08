घर खरीदने वालों के लिए सरकार का नया RULE! बिजली, पानी के साथ-साथ बिल्डर को बतानी पड़ेगी ये चीज

Advertisement
टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) ने बिल्डिंग्स के अंदर नेटवर्क और इंटरनेट की क्वालिटी जांचने के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया है. इसके तहत अब बिल्डिंग्स को इनडोर कनेक्टिविटी के लिए स्टार रेटिंग दी जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे होटल्स को स्टार मिलते हैं.

Jan 08, 2026
अगर आपके घर, ऑफिस या सोसाइटी में मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट ठीक से नहीं चलता, तो अब जल्द ही इसका साफ जवाब मिलेगा. टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) ने बिल्डिंग्स के अंदर नेटवर्क और इंटरनेट की क्वालिटी जांचने के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया है. इसके तहत अब बिल्डिंग्स को इनडोर कनेक्टिविटी के लिए स्टार रेटिंग दी जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे होटल्स को स्टार मिलते हैं.

RANext Technologies को मिली बड़ी जिम्मेदारी
TRAI ने RANext Technologies को आधिकारिक तौर पर Digital Connectivity Rating Agency (DCRA) के रूप में चुना है. यानी अब यह कंपनी देशभर की बिल्डिंग्स में डिजिटल कनेक्टिविटी की जांच करेगी और उन्हें रेटिंग देगी. TRAI की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह जांच यूजर के नजरिए से होगी, यानी असली इस्तेमाल के आधार पर देखा जाएगा कि नेटवर्क और इंटरनेट कितना अच्छा है.

किन चीजों की होगी जांच?
RANext Technologies बिल्डिंग्स में कई अहम चीजों को जांचेगी. इसमें देखा जाएगा कि वहां फाइबर नेटवर्क की क्वालिटी कैसी है, बिल्डिंग के अंदर मोबाइल नेटवर्क ठीक से आता है या नहीं, ब्रॉडबैंड और Wi-Fi की स्पीड कैसी है और वह जगह भविष्य की स्मार्ट टेक्नोलॉजी के लिए कितनी तैयार है. आसान शब्दों में कहें तो यह देखा जाएगा कि बिल्डिंग डिजिटल दुनिया के हिसाब से कितनी फिट है.

क्यों जरूरी हो गई डिजिटल रेटिंग?
भारत तेजी से डिजिटल देश बनता जा रहा है. आज काम, पढ़ाई, बैंकिंग, इलाज और एंटरटेनमेंट—सब कुछ इंटरनेट पर निर्भर हो चुका है. देश में करीब एक अरब लोग रोज इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में अगर घर या ऑफिस में नेटवर्क ठीक नहीं होगा, तो रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी होना तय है. इसके बावजूद आज भी ज्यादातर नई बिल्डिंग्स को डिजिटल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया जाता.

स्मार्ट घर और ऑफिस बढ़ा रहे हैं जरूरत
आजकल स्मार्ट टीवी, स्मार्ट कैमरा, वीडियो कॉल, ऑनलाइन क्लास और वर्क फ्रॉम होम आम हो गया है. स्मार्ट होम और स्मार्ट ऑफिस का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में बिल्डिंग के अंदर मजबूत नेटवर्क और Wi-Fi अब लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है. लेकिन अभी तक किसी बिल्डिंग की डिजिटल क्वालिटी को न तो ठीक से मापा जाता था और न ही रेट किया जाता था.

स्टार रेटिंग से क्या फायदा होगा?
TRAI का DCRA फ्रेमवर्क इसी कमी को पूरा करने के लिए लाया गया है. इसके तहत बिल्डिंग्स को एक तय और पारदर्शी सिस्टम के तहत स्टार रेटिंग दी जाएगी. इससे बिल्डर, प्रॉपर्टी मैनेजर, टेलीकॉम कंपनियां और घर खरीदने वाले सभी को साफ पता चलेगा कि कोई बिल्डिंग डिजिटल तौर पर कितनी मजबूत है. इससे लोगों को घर या ऑफिस चुनते वक्त बेहतर फैसला लेने में मदद मिलेगी.

बिल्डरों पर भी पड़ेगा दबाव
इस सिस्टम का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि बिल्डर शुरुआत से ही बिल्डिंग डिजाइन करते वक्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे. जब लोगों को नेटवर्क रेटिंग दिखेगी, तो खराब कनेक्टिविटी वाली बिल्डिंग्स की मांग कम हो सकती है. इससे डेवलपर्स को मजबूरन बेहतर फाइबर, नेटवर्क और Wi-Fi की व्यवस्था करनी पड़ेगी.

RANext ने क्या कहा?
RANext की पैरेंट कंपनी Space World Group के चेयरमैन और फाउंडर अंकित गोयल ने कहा कि यह उनकी कंपनी के लिए एक बड़ा कदम है. उनके मुताबिक, अब RANext सिर्फ कनेक्टिविटी देने वाली कंपनी नहीं रहेगी, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जांचने और रेट करने वाली एक भरोसेमंद संस्था भी बनेगी. कुल मिलाकर, यह पहल देश को डिजिटल रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

