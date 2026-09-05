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5G पर TRAI का नया नियम Jio-Airtel-Vi को नहीं आया रास, जानिए 80% लिमिट पर क्यों भड़कीं कंपनियां?

5G नेटवर्क स्लाइसिंग के नए सर्विस नियमों को लेकर टेलिकॉम कंपनियों ने विरोध जताया है. रिलायंस Jio, एयरटेल और Vi ने TRAI की 80% कैपेसिटी लिमिट पर आपत्ति जताया है, वहीं रेगुलेटर इसे स्पीड बनाए रखने के लिए जरूरी मान रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 05, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:17 PM IST
5G पर TRAI का नया नियम Jio-Airtel-Vi को नहीं आया रास, जानिए 80% लिमिट पर क्यों भड़कीं कंपनियां?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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