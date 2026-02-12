Advertisement
स्पैम कॉल्स से अब मिलेगी पक्की छुट्टी! TRAI का नया AI प्लान करेगा सुरक्षा, पर क्या डिलीवरी एजेंट्स की बढ़ेगी मुश्किल?

AI Spam Call Detection: आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन पर सुबह से शाम तक आने वाले अनचाहे स्पैम कॉल्स लोगों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं. लोन, इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड के नाम पर आने वाली ये कॉल्स न सिर्फ समय बर्बाद करते हैं बल्कि अक्सर साइबर फ्रॉड का जरिया भी बनते हैं. अब तक इन पर लगाम लगाने के लिए आपकी शिकायत का इंतजार किया जाता था, लेकिन अब TRAI इस नियम को बदलने जा रहा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 12, 2026, 07:50 AM IST
TRAI New Proposal 2026: डिजिटल इंडिया के दौरा में जिनता बड़ा साइबर फ्रॉड का है उतनी ही बड़ी मुसीबत बन गई है सुबह से शाम तक आने वाले अनचाहे स्पैम कॉल्स. कभी क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर इंश्योरेंस के नाम पर आने वाले कॉल्स यूजर्स को परेशान कर देते हैं. अब समस्या से बड़ी राहत मिलने वाली है. टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI एक बड़े बदलाव की तैयारी में है जिसमें अब आपको फ्रॉड कॉल्स की शिकायत करने का इंतजार नहीं किया जाएगा.

जी हां अब अगर किसी अनजान नंबर से लगातार कॉल की जा रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI खुद उसे पहचान लेगा और बिना किसी शिकायत के उस सिम कार्ड को ब्लॉक या डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा. सरकार का यह कदम उन स्कैमर्स की छुट्टी करेगा जो हर दिन सैकड़ों लोगों को परेशान करते हैं और उनके साथ ठगी करने का प्रयास करते हैं. लेकिन क्या इस सख्ती का असर आपके जरूरी कॉल्स पर भी पड़ेगा? आइए जानते हैं TRAI के इस नए AI हंटर प्लान की पूरी सच्चाई.

ईटी टेलीकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक TRAI अब स्पैम कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए सख्ती की तैयारी में है. ट्राई के नए प्रस्ताव के अनुसार अब आपकी शिकायत का इंतजार किए बिना ही सस्पेक्टेड स्पैम नंबरों को ब्लॉक या डिस्कनेक्ट कर दिया जा सकेगा.

क्या है TRAI का नया प्लान?
अभी के नियमों के मुताबिक किसी फ्रॉड नंबर पर तब एक्शन होता है जब 10 दिनों में उसके खिलाफ कम से कम 5 शिकायतें दर्ज हुई हों. ईटी टेलीकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक अब TRAI इसी नियम को ऑटोमैटिक बनाने का विचार कर रहा है.

AI करेगा पहचान
देश की टेलीकॉम कंपनियों Jio, Airtel, Vi के AI फिल्टर अगर किसी नंबर को लगातार 10 दिनों तक स्पैम के रूप में पहचान करते हैं तो उस नंबर की सर्विस पूरी तरह से बंद की जा सकती है. भले ही किसी यूजर ने उस नंबर की शिकायत दर्ज न की हो केवल AI की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई होगी.

इस सख्ती के पीछे की क्या है वजह?
सरकारी रिकार्ड के मुताबिक बीते साल 2025 के दिसंबर में स्पैम कॉल्स की शिकायतें बढ़कर 3.34 लाख के पार पहुंच गई. आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2025 के फरवरी में यह शिकायतों की संख्या 1.16 लाख थीं. कंपनियां हर महीने लगभग 30-40 करोड़ कॉल्स को संदिग्ध मानती हैं लेकिन लिखित शिकायतों की संख्या बहुत कम लगभग 10,000 प्रतिदिन है. इसी अंतर को खत्म करने के लिए AI को नई शक्ति देने की बात चल रही है.

इन लोगों की बढ़ सकती है मुसीबत

TRAI का यह नियम लागू होता है तो स्कैमर्स के लिए आफत साबित होगा लेकिन इसके पीछे कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं.  अक्सर जोमैटो, स्विगी या अमेजन जैसे डिलीवरी एजेंट्स एक दिन में सैकड़ों कॉल करते हैं. AI एल्गोरिदम अक्सर इनके कॉल पैटर्न को स्पैम समझता है. अगर नया नियम लागू होता है तो बिना किसी गलती के इन जरूरी कॉल्स और सिम कार्ड्स पर भी एक्शन हो सकता है.
फिलहाल TRAI इस नियम पर स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत कर रहा है जिससे आम लोगों को परेशानी से बचाते हुए स्कैमर्स पर लगाम लगाया जा सके.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

