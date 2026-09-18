/स्पैम कॉल करने वालों की अब खैर नहीं! TRAI ने बदले नियम, AI से होगी संदिग्ध नंबरों की पहचान; होगा बड़ा एक्शन

हर दिन आने वाले अनचाहे स्पैम कॉल्स, ऑफर्स औरप्रमोशनल कॉल से अक्सर मोबाइल यूजर्स परेशान हो जाते हैं. कभी क्रेडिट कार्ड तो कभी लोन के नाम पर आने वाली इन कॉल्स के चक्कर में कई बार जरूरी कॉल छूट जाती है. इस समस्या से निजात दिलाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने अब बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं.
ट्राई ने स्पैम कॉल्स और ऑटोमैटिक कॉल्स के खिलाफ एक नया और मजबूत सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है. इस बार नियमों में AI की एंट्री हो चुकी है, जिससे फेक कॉल करने वालों का बचना मुश्किल हो जाएगा. इसके साथ ही, बिजनेस और कंपनियों से आने वाले A2P यानी एप्लीकेशन-टू-पर्सन कम्युनिकेशंस पर भी लगाम कस दी गई है. इसके अलावा ग्राहकों को कुछ मामलों में फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार भी दिया गया है.
नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियां AI आधारित तरीकों से ऐसे मोबाइल नंबरों की पहचान करेंगी जिनसे स्पैम एक्टिविटी ज्यादा होने की संभावना है. ऐसे संदिग्ध नंबरों की जानकारी दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के साथ भी शेयर की जा सकेगी. अगर एक ही भेजने वाले से जुड़े कई नंबर स्पैम के रूप में सामने आते हैं तो उसके खिलाफ आगे की जांच की जा सकती है.
अगर 10 दिनों के अंदर किसी भेजने वाले से जुड़े 5 या उससे ज्यादा नंबर स्पैम के तौर पर चिन्हित होते हैं तो कंपनी KYC की फिर से जांच और फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू कर सकती है. इसके बाद जरूरत पड़ने पर आउटगोइंग कॉल और दूसरी सर्विस को बंद किया जा सकता है. बार बार नियम तोड़ने पर कनेक्शन भी काटा जा सकता है.
TRAI ने Application-to-Person यानी A2P कॉल को लेकर भी नियम तय कर दिए हैं. ऐसी कॉल किसी व्यक्ति से सीधे नंबर डायल करके नहीं, बल्कि किसी ऐप, सॉफ्टवेयर सिस्टम या ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म के जरिए की जाती हैं. इसमें ऑटो डायल कॉल, रोबोकॉल, पहले से रिकॉर्ड किए गए मैसेज और आर्टिफिशियल या रिकॉर्डेड आवाज वाली कॉल शामिल हैं.
अब A2P कॉलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों और दूसरे संस्थाओं को अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को इसकी जानकारी उपलब्ध करानी होगी. उन्हें यह भी जानकारी देना होगा कि इन कॉल के लिए किन नंबरों का इस्तेमाल किया जाएगा. अगर किसी A2P कॉल की जानकारी पहले से नहीं दी गई है तो उसे अनचाही कमर्शियल कम्युनिकेशन माना जा सकता है.
नए नियमों में कुछ A2P कॉल के लिए टर्मिनेशन चार्ज भी लगाया गया है. यह चार्ज अधिकतम 5 पैसे प्रति मिनट तक हो सकता है. हालांकि रेगुलेटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए तय नंबरिंग सीरीज से की जाने वाली कॉल और TRAI की ओर से विशेष रूप से मंजूर कॉल को इस चार्ज से राहत दी जाएगी.
TRAI ने कॉल मैनेजमेंट ऐप्स के लिए भी नए नियम तय कर दिए हैं. ऐसे ऐप 140xx, 1600xx और 1601xx नंबरिंग सीरीज से आने वाली कॉल को एक साथ ब्लॉक, फिल्टर या स्पैम के तौर पर लेबल नहीं कर सकेंगे. साथ ही कमर्शियल हेडर और कंटेंट टेम्पलेट के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भी सुरक्षा उपाय जोड़े गए हैं.