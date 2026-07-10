/जिसे आप समझ रहे थे स्पैम, वो निकले सरकारी नंबर! Truecaller और TRAI के बीच क्यों ठनी? जानिए पूरा मामला

TRAI Action on Truecaller: भारत में स्पैम और साइबर फ्रॉड पर लगाम लगान के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर अब एक नया और कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है. ट्राई ने साफ कर दिया है कि कोई भी ऐप्स 1400 और 1600 नंबर सीरीज को स्पैम या 'ब्लॉक' की कैटेगरी में नहीं डाल सकता. अक्सर हमारे फोन पर 140 और 1600 सीरीज से शुरू होने वाले नंबरों से कॉल्स आते हैं.
ज्यादातर लोग या Truecaller ऐप इन्हें स्पैम यानी फालतू कॉल समझकर ब्लॉक या इग्नोर कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन नंबरों के पीछे असल में कौन होता है है? ट्राई के अनुसार, इनमें से कुछ नंबर बहुत जरूरी बैंकिंग और सरकारी सर्विस के होते हैं, जिन्हें ब्लॉक करने से यूजर्स को नुकसान हो सकता है.
इसी मामले को लेकर TRAI अब Truecaller जैसे कॉल मैनेजमेंट ऐप्स को रेगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से कानूनी अधिकार मांग रहा है. नियामक का मानना है कि इन ऐप्स द्वारा कॉल्स को ब्लॉक या फिल्टर करने से यूजर्स के बीच भ्रम फैल रहा है.
ट्राई ने मीडिया में चल रही गलतफहमियों को दूर करते हुए दोनों सीरीज का अंतर बताया है-
1600 नंबर सीरीज
यह सीरीज बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर और सरकारी विभागों के लिए रिजर्व होते हैं. इसका इस्तेमाल RBI, SEBI और IRDAI जैसी संस्थाओं से जुड़े बैंक अपने ग्राहकों को जरूरी ट्रांजैक्शन या सर्विस अलर्ट देने के लिए करते हैं. नियमों के अनुसार, कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर या ऐप इन नंबर्स को ब्लॉक या फिल्टर नहीं कर सकता.
140 नंबर सीरीज
यह सीरीज पूरी तरह से प्रमोशनल कॉल्स के लिए रिजर्व होते हैं. अगर किसी यूजर ने DND एक्टिवेट करता है, तो ये कॉल्स खुद ब खुद रुक जाएंगे, लेकिन ऐप्स को इन्हें स्वतंत्र रूप से ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है.
ट्राई के इस नए ड्राफ्ट नियम का Truecaller के सीईओ ऋषित झुनझुनवाला ने विरोध किया है. उनका कहना है कि इस नियम से यूजर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता खत्म हो जाएगी.
इस मामले को लेकर ऋषित झुनझुनवाला ने चौंकाने वाले आंकड़े शेयर करते हुए कहा कि सच तो यह है कि 140 और 1600 सीरीज से आने वाले स्पैम कॉल्स की संख्या बढ़ती जा रही है. हर दिन इन सीरीज से आने वाले 5 करोड़ से ज्यादा कॉल्स लोग उठाते ही नहीं हैं. बीते 8 महीनों में Truecaller यूजर्स ने 1600 सीरीज के 79% कॉल्स को इग्नोर किया है.