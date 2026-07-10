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जिसे आप समझ रहे थे स्पैम, वो निकले सरकारी नंबर! Truecaller और TRAI के बीच क्यों ठनी? जानिए पूरा मामला

TRAI Action on Truecaller: आपके फोन पर आने वाले 140 और 1600 सीरीज के कॉल्स को लेकर TRAI एक्शन मोड में है. TRAI का कहना है कि ये जरूरी बैंकिंग कॉल्स हैं जिन्हें ऐप ब्लॉक नहीं कर सकते, जबकि Truecaller इन्हें बड़ा स्पैम मान रहा है. जानिए क्या है पूरा विवाद.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 10, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:07 PM IST
जिसे आप समझ रहे थे स्पैम, वो निकले सरकारी नंबर! Truecaller और TRAI के बीच क्यों ठनी? जानिए पूरा मामला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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