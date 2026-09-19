/ट्रेन-फ्लाइट में अलग-अलग सीट मिलने की टेंशन खत्म! 13 साल की बच्ची ने बनाया CoSeat ऐप, जानें कैसे करेगा काम

ट्रेन या फ्लाइट में सफर के दौरान परिवार से दूर सीट मिलना या सीनियर सिटिजन को मनचाही बर्थ न मिलना एक ऐसी समस्या है, जिसे अक्सर यात्री अपनी किस्मत मानकर सह लेते हैं. डिब्बे के चक्कर काटना, अजनबी यात्रियों से मिन्नतें करना और टीटीई के आने का इंतजार करना यही पुराना तरीका रहा है. लेकिन, जरा सोचिए कि अगर ट्रेन में चढ़ने से पहले ही आपको अपनी पसंद की सीट मिल जाए, तो सफर कितना आसान हो जाएगा?
मात्र 13 साल की एक कम उम्र की होनहार छात्रा शिरीन कालरा ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और इसका एक ऐसा शानदार डिजिटल समाधान निकाल डाला, जो अब टेक और ट्रेवल जगत में चर्चा का विषय बन गया है. शिरीन ने CoSeat नाम से एक ऐसा इनोवेटिव ऐप तैयार किया है, जो यात्रियों को बोर्डिंग से पहले ही आपसी सहमति से सीटें आपस में बदलने की सुविधा देता है.
CoSeat का आइडिया उस समय आया जब शिरीन के परिवार ने ट्रेन की टिकट तो एक साथ बुक किया, लेकिन परिवार के सदस्यों को सीट अलग-अलग मिली. उनके पिता दूसरे यात्रियों से बात करके सीट बदलने की कोशिश कर रहे थे, जिससे परिवार एक साथ बैठ सके. इसी दौरान शिरीन के मन में सवाल आया कि जब ट्रेन टिकट बुक करने से लेकर PNR चेक करने तक बहुत से काम ऑनलाइन हो सकते हैं, तो सीट बदलने के लिए किसी अजनबी को ट्रेन में खोजने की जरूरत ही क्यों हो? यही सवाल आगे चलकर CoSeat के आइडिया में बदल गया.
CoSeat का मकसद यात्रियों को उनकी सीट से जुडी जरूरत के हिसाब से दूसरे यात्रियों से कनेक्ट करना है. प्लेटफॉर्म पर यात्री अपने PNR के जरिए अपनी यात्रा को वेरिफाई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि उन्हें किस तरह की सीट चाहिए. इसके बाद उनके साथ सीट बदलने में रुचि रखने वाले संभावित यात्रियों को खोजने की कोशिश की जाती है.
इसमें सीट बदलने का फैसला दोनों यात्रियों की सहमति से होता है. यानी कोई यात्री तभी सीट बदलेगा, जब दूसरा यात्री भी इसके लिए राजी हो. प्लेटफॉर्म रेलवे की बुकिंग में बदलाव नहीं करता और न ही रेलवे सिस्टम को बायपास करता है. इसका काम सिर्फ ऐसे यात्रियों को आपस में कनेक्ट करना है, जो आपसी सहमति से सीट एक्सचेंज करना चाहते हैं.
CoSeat का आइडिया सिर्फ ट्रेन तक सीमित नहीं है. प्लेटफॉर्म पर फ्लाइट में सीट बदलने की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है. यात्री परिवार के साथ बैठने, विंडो सीट पाने या अपनी यात्रा के लिए ज्यादा सुविधाजनक सीट खोजने जैसी जरूरतों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
CoSeat की खास बात यह है कि इसका आइडिया किसी बडे बिजनेस प्लान से नहीं, बल्कि 13 साल की शिरीन की अपनी यात्रा के दौरान सामने आई एक आम परेशानी से आया. जिस समस्या को लोग ट्रेन में किसी दूसरे यात्री से बात करके हल करने की कोशिश करते हैं, शिरीन ने उसे डिजिटल तरीके से हल करने का विचार दिया. अब CoSeat इसी सोच के जरिए सीट बदलने की प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहा है.
इस ऐप में यात्री अपने पीएनआर नंबर के जरिए अपनी यात्रा की जानकारी वेरिफाइड कर सकते हैं.
यात्री अपनी जरूरत बता सकते हैं कि उन्हें फैमिली के साथ बैठना है, लोअर बर्थ चाहिए या फिर कोई विंडो सीट चाहिए.
ऐप ऐसे दूसरे यात्रियों से संपर्क कराता है जिनकी जरूरतें आपस में मेल खाती हैं, जिससे दोनों यात्री अपनी सुविधा के अनुसार आपसी सहमति से सीट बदल सकें.