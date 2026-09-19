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ट्रेन-फ्लाइट में अलग-अलग सीट मिलने की टेंशन खत्म! 13 साल की बच्ची ने बनाया CoSeat ऐप, जानें कैसे करेगा काम

ट्रेन या फ्लाइट में सफर के दौरान अलग-अलग सीट मिलने की टेंशन अब खत्म होने वाली है. मात्र 13 साल की होनहार छात्रा शिरीन कालरा ने CoSeat ऐप तैयार किया है, जिसकी मदद से यात्री अब बोर्डिंग से पहले ही आपसी सहमति से अपनी ट्रेन या फ्लाइट की सीटें आपस में आसानी से बदल सकेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 19, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:50 AM IST
ट्रेन-फ्लाइट में अलग-अलग सीट मिलने की टेंशन खत्म! 13 साल की बच्ची ने बनाया CoSeat ऐप, जानें कैसे करेगा काम

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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