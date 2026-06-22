जब भी आप किसी चैटबॉट से सेकंडों में बेहतरीन जवाब पाते हैं या किसी इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट का वीडियो वायरल होते देखते हैं, तो आपको लगता होगा कि यह सब टेक्नोलॉजी का कमाल है. लेकिन इस चमक-दमक के पीछे एक अदृश्य वर्कफोर्स (मजदूरों की फौज) काम कर रही है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में है.
आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 200 से 250 रुपये प्रति घंटे की मामूली मजदूरी पर भारतीय वर्कर्स रात-दिन काम करके अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को समझदार बना रहे हैं. लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ये वर्कर्स अनजाने में उन रोबोट्स को ट्रेन कर रहे हैं, जो आने वाले समय में इनकी ही नौकरी खा जाएंगे.
भारत में डेटा एनोटेशन (डेटा को टैग और सही करना) का उद्योग बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है. साल 2020-21 में जो बाजार महज 250 मिलियन डॉलर का था, उसके 2030 तक 7 अरब डॉलर से पार होने की उम्मीद है. इस ग्रोथ को रफ्तार दे रही हैं अमेरिका की बड़ी एआई लैब्स, जिन्हें अपने एआई मॉडल को सिखाने के लिए भारी मात्रा में इंसानों द्वारा चेक किए गए डेटा की जरूरत होती है. भारतीय वर्कर्स का काम बहुत थकाऊ और उबाऊ होता है, जैसे इमेज को टैग करना, ऑडियो को ट्रांसक्राइब करना और चैटबॉट के जवाबों को रेटिंग देना.
अमेरिका की एआई कंपनियां भारतीय वर्कर्स का जमकर फायदा उठा रही हैं. जहां इसी काम के लिए अमेरिकी वर्कर्स को 15 से 25 डॉलर (करीब 1200 से 2000 रुपये) प्रति घंटा मिलता है, वहीं भारत, केन्या और फिलीपींस जैसे देशों के वर्कर्स को महज 1 से 3 डॉलर यानी करीब 100 से 250 रुपये प्रति घंटा दिया जाता है. अमेरिकी एआई लैब्स इन वर्कर्स को सीधे नौकरी पर नहीं रखतीं, बल्कि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के जरिए काम कराती हैं. अगर किसी देश के लोग ज्यादा पैसों की मांग करते हैं, तो ये कंपनियां तुरंत अपना काम दूसरे सस्ते देश में शिफ्ट कर देती हैं.
इस पूरे खेल का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा रोबोटिक्स से जुड़ा है. बेंगलुरु की 'ईगोलैब डॉट एआई' जैसी कंपनियां फैक्ट्रियों में काम करने वाले भारतीय मजदूरों को हल्के कैमरे पहनाकर उनके हर दिन के काम को रिकॉर्ड कर रही हैं. इस वीडियो डेटा का इस्तेमाल दुनिया भर के ह्यूमनॉइड (इंसान जैसे) रोबोट्स को यह सिखाने के लिए किया जा रहा है कि कपड़े कैसे सिलने हैं या सामान कैसे उठाना है. सीधे शब्दों में कहें तो इन गरीब मजदूरों को चंद रुपये देकर उस रोबोट को तैयार किया जा रहा है जो भविष्य में इनकी जगह ले लेगा.
इन डिजिटल वर्कर्स की स्थिति बेहद दयनीय है. इन्हें कंपनी का कर्मचारी नहीं बल्कि 'स्वतंत्र ठेकेदार' माना जाता है. इसका मतलब यह है कि इन पर भारत का न्यूनतम मजदूरी कानून, पेड लीव या पीएफ जैसी कोई भी सुविधा लागू नहीं होती. भारत के मौजूदा श्रम कानून इस तरह के ऑनलाइन और टास्क-बेस्ड काम को रेगुलेट करने के लिए तैयार ही नहीं हैं. इसके ऊपर इन वर्कर्स पर हर सेकंड कड़ी निगरानी रखी जाती है. उनके माउस का हर क्लिक और कीबोर्ड का हर बटन ट्रैक होता है, और एक छोटी सी गलती पर इन्हें बिना बताए काम से निकाल दिया जाता है.
सिलिकॉन वैली की जो एआई कंपनियां आज अरबों-खरबों डॉलर की वैल्यूएशन पर बैठी हैं, उनकी बुनियाद में भारत के इन सस्ते एआई वर्कर्स का पसीना है. भारत सरकार भले ही देश को ग्लोबल एआई हब बनाने के बड़े-बड़े दावे कर रही हो और बड़े डेटा सेंटर्स के सौदे हो रहे हों, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू बेहद डरावना है. भारत का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग विदेशी कंपनियों के सिस्टम को स्मार्ट बनाने के लिए बेहद कम पैसों में अपनी जिंदगी और अपना भविष्य दांव पर लगा रहा है.