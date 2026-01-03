अब WhatsApp बनेगा आपका वकील! WhatsApp पर Hi लिखते ही मिलेगी फ्री कानूनी सलाह, सरकार ने शुरू कर दी खास सर्विस

Advertisement
Nyaya Setu WhatsApp Service: आम लोगों के लिए सरकार ने कानून सलाह और सहायता को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है. अब लोगों को छोटे-मोटे कानूनी सवालों के जवाब पाने के लिए वकीलों या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. केंद्र सरकार ने Nyaya Setu को WhatsApp से जोड़ दिया है जिससे नागरिक अपने मोबाइल पर ही कानूनी सलाह और जानकारी ले सकेंगे वो भी बिलकुल मुफ्त.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:53 AM IST
Nyaya Setu WhatsApp Service: देश के करोड़ों नागरिकों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है. अब अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह चाहिए होगी तो न तो वकीलों के पास जाने की जरूरत पड़ेगी और न ही सरकारी दफ्तरों की लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा. भारत सरकार ने Nyaya Setu को अब आपके WhatsApp पर लॉन्च कर दिया है, इससे अब एक मैसेज करते ही आपको कानूनी सलाह मिलेगी वो भी बिलकुल फ्री. सरकार की यह खास पहल उन लोगों के लिए मददगार साबित होगी जिन्हें सही कानूनी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती. 

क्या है Nyaya Setu?
भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने Nyaya Setu सर्विस को WhatsApp पर भी शुरू कर दिया है. सरकार की इस पहले से अब आम लोगों को फ्री में कानूनी सलाह मिल सकेगी. न्याय सेतु सरकार की एक डिजिटल पहल है जिसकी शुरुआत साल 2024 के अगस्त महीने में हुई थी. इस पहल का मुख्य उद्देश्य कानूनी सहायता को आसान बनाना है जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. WhatsApp के साथ जुड़ने के बाद अब यह सर्विस आम लोगों के लिए और भी आसान हो गई है.  

WhatsApp पर कैसे करें इस सर्विस का इस्तेमाल?
अगर आप भी किसी कानूनी मामले को लेकर जानकारी या सलाह चाहते हैं तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आप एक क्लिक करते ही कानून जरूरी सलाह पा सकते हैं. इसके लिए बस इन स्टेप्स को फॉलो करें:

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में न्याय सेतु का ऑफिशियल नंबर 7217711814 सेव करें.

अब आप WhatsApp पर जाकर इस नंबर पर Hi का मैसेज भेजें. यह प्रोफाइल Tele-Law के नाम से दिखाई देगी.

अब आपको कानूनी सलाह (Legal Advice), कानूनी जानकारी और कानूनी सहायता के ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगे.

कानूनी सलाह के लिए चैटबॉट आपसे मोबाइल नंबर वेरिफाई करने को कहेगा. लेकिन अगर आपको कानूनी जानकारी और सामान्य सहायता चाहिए तो आप बिना वेरिफिकेशन के मदद ले सकते हैं.

बता दें कि भारत सरकार की यह सर्विस Android, iOS और वेब, तीनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और पूरे भारत के यूजर्स इसका लाभ ले सकते हैं.

Nyaya Setu

