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स्पैम से बचाने वाला Truecaller अब खुद मुश्किल में! TRAI करना चाहता है बड़ी कार्रवाई; जानिए क्या है वजह

Truecaller Spam Block Controversy: Truecaller इन दिनों TRAI के निशाने पर है. TRAI ने आरोप लगाया है कि यह ऐप जरूरी कमर्शियल कॉल्स को भी स्पैम मार्क कर रहा है. नियमों के उल्लंघन को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटर अब इस ऐप पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 06, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:02 AM IST
स्पैम से बचाने वाला Truecaller अब खुद मुश्किल में! TRAI करना चाहता है बड़ी कार्रवाई; जानिए क्या है वजह
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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